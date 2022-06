AVLYST TUR: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fikk ikke gjennomført den planlagte turen til Serbia etter at flere naboland stengte luftrommet.

Hardt ut etter flynekt: − Det utenkelige har skjedd

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er alt annet enn fornøyd etter at han måtte avlyse en tur til Serbia fordi luftrommet ble stengt av flere naboland.

Russlands invasjon av Ukraina fikk Vesten til å iverksette en rekke sanksjoner mot Russland, og et stengt luftrom er en av dem.

Utenriksminister i Russland Sergei Lavrov hadde flere planlagte møter i Beograd i Serbia på mandag, men måtte avlyse turen da noen av Serbias naboer har stengt luftrommet for flyet som skulle ta Lavrov til Serbia.

Russlands ambassadør til Bulgaria bekrefter at bulgarske myndigheter ikke tillot Lavrov å fly gjennom landets luftrom.

Også Montenegro og Nord-Makedonia har stengt luftrommet for den russiske utenriksministeren ifølge NTB. Ettersom hele EU stengte luftrommet for russiske fly da Russland invaderte Ukraina, hadde ikke Lavrov andre muligheter for å komme fram.

Under en pressekonferanse mandag gikk Lavrov hardt ut etter hendelsen og sa at de så langt ikke har fått en forklaring på hvorfor landene valgte å stenge luftrommet.

– Det utenkelige har skjedd, sa Lavrov på en pressekonferanse på nett fra Moskva.

Han la til at ingen kan ødelegge båndet mellom Russland og Serbia og at den serbiske utenriksministeren har blitt invitert til Moskva. Lavrov sier han håper at den turen går som planlagt.

– Dette er å frata en suveren stat retten til å føre sin egen utenrikspolitikk, understrekte han.

Den russiske talskvinnen for UD, Maria Zakharova, beklaget seg på italiensk TV søndag over at flere land stengte luftrommet.

BEKLAGET: Maria Zakharova, russisk talskvinne for UD, beklaget seg over at flere land har stengt luftrommet.

– Landene som grenser til Serbia har stengt den eneste ruten flyet kunne ta til Serbia. Den russiske delegasjonen hadde planer om å holde møter i Beograd, mens EU og Nato-landene har stengt luftrommene sine, lød det fra talskvinnen, ifølge CNN.

Serbia har signert en ny gassavtale med Russland, og er ikke med på sanksjonene mot landet.

Lavrov skulle etter planen møte Serbias president Aleksandar Vucic og agendaen for møtet for diskusjoner om å forsyne Serbia med russisk energi.

Dette blir ikke noe av, men Vucic har tidligere sagt han skal møte den russiske ambassadøren mandag klokken 10.