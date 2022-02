PRESIDENT: En mann går forbi et bilde av Vladimir Putin nær parlamentet i Moskva.

Slik ses krigen fra Russland: − Det er Washington som har skylden

Det russiske medietilsynet pålegger torsdag mediene at de bare bruker offisielle russiske kilder. Krigen ser ganske annerledes ut fra Russland enn i Vesten.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Den russiske presidenten Vladimir Putin sendte torsdag russiske styrker inn i Ukraina. Landet angripes nå med full styrker fra flere fronter og torsdag forsøker russiske styrker å ta seg inn i fylket Kyiv.

Men på russisk side er det ikke Putin som får ansvaret for krigen.

– Det er Washington som har skylden for dette, skriver Vjatsjeslav Volodin, lederen for det russiske parlamentet, på Telegram.

– Washington og Brüssel avviste de russiske forslagene som kunne ha hindret en krig i Europa. Demilitarisering av Ukraina er den eneste veien igjen. Det er den eneste måten å stoppe massakren og den humanitære katastrofen, hevder han, som kan beskrives som Russlands svar på stortingspresident.

Han påstår også at sivilbefolkningen i Ukraina ikke har noe å frykte.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder torsdag at at ukrainske soldater forlater stillingene sine og etterlater seg våpnene sine. Påstandene er gjengitt av nettavisen Gazeta. Det er ingen opplysninger fra ukrainsk side om det samme.

– Enheter og tjenestemenn fra Ukrainas væpnede styrker forlater massivt stillingene sine og forlater våpnene, viser etterretningsdata, heter det fra det russiske forsvarsdepartementet, som tidligere torsdag også hevdet at påstandene om at et russiske russisk militærfly er skutt ned, er feil.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevder også at russerne kun bruker «høypresisjonsvåpen mot militær infrastruktur, militære flyplasser og militær luftfart» - og at de altså ikke angriper sivile mål.

Flere kritikere

Det finnes imidlertid også kritikere av krigen, og ifølge OVD-info og flere andre nettsider har en rekke demonstranter blitt pågrepet.

Blant kjente russere som har markert sin motstand mot Vladimir Putins krig, er Nobelpris-vinneren Dmitrij Muratov og hans redaksjon i Novaja Gazeta, Magnus Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij og Zenit St. Petersburg-stjernen Jaroslav Rikitskij.

Boris Tsjernysjov, som er nestleder i parlamentet, sier til TV-kanalen Rossija 24:

– Vestlige land kommer ikke blande seg inn i den russiske militære operasjonen i Ukraina. Kiev har alltid bare vært et forhandlingskort for dem, sier politikeren fra det ultranasjonalistiske partiet LDPR (Vladimir Zjirinovskijs parti).

Lederen for en av de to «folkerepublikkene» - som tidligere denne uken ble anerkjent av president Vladimir Putin - hevder at det blir en kort krig.

– Jeg kan si at dette vil ende veldig snart... Byene våre, byene i Folkerepublikken Donetsk, de vil bli frigjort i en meget nær fremtid, sier Denis Pusjilin til tv-kanalen Rossija 24.

Han legger ikke skjul på at målet er at grensene for de såkalte republikkene skal være det som tidligere var Donetsk og Luhansk fylker i Ukraina. Også president Vladimir Putin og Kreml har bekreftet at dette er målet - noe som betyr at de vil prøve å presse ukrainske styrker ut av de områdene i fylkene som i dag er kontrollert av Ukraina.

- Det er praktisk talt ingen kamper langs grensen på tvers av territoriet til Folkerepublikken Donetsk. Fiendens stillinger er fjernet og hovedkvarteret ødelagt, hevder Pusjilin.

I nabolandet Hviterussland, som ifølge ukrainske myndigheter blir brukt i angrepet, antyder president Aleksandr Lukasjenko at også han kommer til å anerkjenne de såkalte «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk. Lukasjenko hevder samtidig at deres styrker ikke deltar i angrepet på Ukraina.

– Jeg har fått forsikringer fra Putin om at et angrep på Hviterussland blir sett på samme måte som et angrep på Russland, hevder Lukasjenko ifølge det lokale nyhetsbyrået Belta.