Ukraina til Russland i FN: − Er dere gale?

NEW YORK/OSLO (VG) Russland brukte vetoretten i FNs sikkerhetsråd og nektet for at de bomber Ukraina. FN-salen ble stille da Ukraina ba om stillhet for å minnes de som har mistet livet.

– Jeg vil be dere alle dedikere et lite øyeblikk i komplett stillhet for å be, eller meditere hvis du ikke tror på Gud, for fred.

Det sa Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya i sin gripende tale under møtet i Sikkerhetsrådet natt til lørdag.

Med foldede hender inviterte han også den Russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia med i bønn – men ble avbrutt av Nebenzia – som i februar er ordstyrer og president i Sikkerhetsrådet.

Han ønsket at det også måtte bes for «de i Donbas som opp igjennom årene har mistet livet».

FN fulgte oppfordringen til Ukraina og salen ble stille.

Kyslytsya takket alle i salen, og det brøt ut applaus.

La ned veto

Sikkerhetsrådet har de siste to døgnene jobbet på spreng med å formulere en resolusjon der de tar avstand fra og fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.

Over 50.000 ukrainere er tvunget på flukt, flere er drept og ødeleggelsene er enorme.

Natt til lørdag norsk tid stemte rådet over resolusjonen.

Russland, som eneste medlemsland, la ned veto.

Kina, De forente arabiske emirater og India avsto fra å stemme.

– Dette var ikke overraskende. Men det viser at Russland står isolert i Sikkerhetsrådet, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til VG.

fullskjerm neste I PRAT: Den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia og Kinas FN-ambassadør Zhang Jun. 1 av 2 Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Mens ukrainske styrker har inntatt forsvarsstilling i sentrum av byen Kyiv holdt Russlands sin tale i rådet og hvor Nebenzia nektet for at hjemlandet hans bomber Ukrainske byer.

Han omtalte resolusjonen som «anti-russisk», og takket medlemmer som ikke støttet resolusjonen.

– Russland bomber ikke ukrainske byer, hevdet han.

– Det er totalt ulike virkelighetsoppfatninger og Russland står veldig alene med sin beskrivelse og oppfatning av hva som faktisk skjer i Ukraina, sier Juul på spørsmål om hva hun tenker om Russlands tale.

SAMLET: Natt til lørdag stemte Sikkerhetsrådet over resolusjonen som fordømte de russiske angrepene i Ukraina.

Går ut mot Russland

Under møtet henvendte Ukrainas FN-ambassadør seg i stor grad direkte til russeren.

– Vi er åpen for forhandlinger. Vi har vært klare for det hele tiden. Men ikke legg ord i munnen på oss. Vi er dritt lei av deres manipulasjoner. Snakk på deres egen vegne, ikke for vår, sa Kyslytsya.

– Dagens anmodning fra din president om at den ukrainske hæren skal snu seg mot vår president. Er dere gale? Vis respekt for grunnprinsippene i FN-charteret, sa han blant annet.

fullskjerm neste BRED STØTTE: Før møtet i Sikkerhetsrådet holdt Kyslytsya en liten apell til det store fremmøtte pressekorpset, og hadde med seg flere FN-ambassadører som støtte. 1 av 2 Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– I åpningsinnlegget mitt snakket jeg om FN-ambassadørene og at foreldrene er stolte av dem, det samme er barna til FN-ambassadørene, sa Kyslytsya før han igjen henvendte seg direkte til den russiske representanten:

– Det smerter meg å tenke på hva familien din tenker om deg når du lyver her hver dag.

Nebenzia sa det var mye han kunne ha kommentert, men han avsto fra å gjøre det.

Her hører VGs reporter smell på direkten i Kyiv:

Selv om Russland la ned veto, betyr ikke det at jobben er over for Sikkerhetsrådet, forteller Juul.

– Det arbeides nå med en resolusjon som skal bli fremlagt i generalforsamlingen hvor det ikke finnes noen vetomakt, og det blir viktig også der og sikre at det blir et stort flertall som fordømmer Russlands handlinger i Ukraina.

TOK AVSTAND: Mona Juul tok sterkt avstand fra Russland sine handlinger under talen sin Sikkerhetsrådet. Til høyre sitter den Russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia. Russland har i februar presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Siden januar 2021 har Norge sittet som ett av 14 medlemsland i Sikkerhetsrådet. Den posisjonen har Norge frem til desember 2022.

– I sikkerhetsrådet kommer vi til å fortsette å se på hvordan dette presset mot Russland kan bli oppretthold, samt at vi vil fortsett å insistere på å stoppe kamphandlingene, beskytte sivile og få til fredelige løsninger og at Russland skal tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi vil delta i de prosessene og forhandlingene som skjer i rådet, og har inntil nå hver gang tatt til orde for å ta opp denne situasjonen i rådet. Vi har vært pådriver for at Råden skal forholde seg til dette, og vi har vært aktive for å støtte en resolusjon som ble blokkert i dag.