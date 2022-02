Russland i FN: − Russland bomber ikke ukrainske byer

NEW YORK/OSLO (VG) Russland brukte vetoretten i FNs sikkerhetsråd og avviser at landet bomber ukrainske byer.

Sikkerhetsrådet i FN har jobbet på spreng for å formulere en resolusjon der de tar avstand fra og fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.

Fredag har sikkerhetsrådet stemt over resolusjonen, men den ble blokkert fordi Russland brukte vetoretten sin. Tre land avsto fra å stemme, deriblant Kina.

Møtet i Sikkerhetsrådet pågår samtidig som ukrainske styrker har inntatt forsvarsstilling i sentrum av hovedstaden Kyiv.

– I natt vil de storme Kyiv. Vi må alle forstå hva som venter oss. I kveld må vi holde ut, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en Facebook-video sent fredag kveld.

Hevder Russlad ikke bomber Ukraina

Russlands FN-utsending og nåværende president i formannskapet i Sikkerhetsrådet, Vasily Nebenzya, omtaler resolusjonen som «anti-russisk». Han takker medlemmer som ikke støttet resolusjonen.

– Russland bomber ikke ukrainske byer, hevder han.

Natt til fredag kunne man se flere eksplosjoner over Ukrainas hovedstad Kyiv:

Ukrainas FN-utsending Sergiy Kyslytsya talte også. Han foldet hendene, og ba alle i salen om et øyeblikks stillhet for å be for alle som har mistet livet i krigen.

Han ble avbrutt av den russiske presidenten for sikkerhetsrådet, Vasily Nebenzia, som også er ordstyrer. Nebenzia la til at vi også måtte be for alle andre som har mistet livene sine.

Til slutt ble det stille, og Kyslytsya takket alle i salen, og det brøt ut applaus.

Utenriksminister Dmytro Kuleba beskrev natt til fredag på Twitter angrepene mot hovedstaden som «forferdelige».

Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko skriver på Twitter at tre personer ble skadet etter en boligblokk ble truffet av russiske raketter:

Ukrainske myndigheter sa natt til fredag at boligblokken i Kiyv ble truffet i russiske luftangrep. Her er blokken etter brannen er slukket.

Går ut mot Russland

– Vi er åpen for forhandlinger. Vi har vært klare for det hele tiden. Men ikke legg ord i munnen på oss. Vi er dritt lei av deres manipulasjoner. Snakk for deres egen vegne, ikke for vår, sa Kyslytsya.

– Dagens anmodning fra din president om at den ukrainske hæren skal snu seg mot vår president. Er dere gale? Vis respekt for grunnprinsippene i FN-charteret.

– I åpningsinnlegget mitt snakket jeg om FN-ambassadørene og at foreldrene er stolte av dem, det samme er barna til FN-ambassadørene, sa Kyslytsya før han igjen henvendte seg direkte til den russiske representanten:

– Det smerter meg å tenke på hva familien din tenker om deg når du lyver her hver dag.

Nebenzia sa det var mye han kunne ha kommentert, men han avstod fra å gjøre det.

Her hører VGs reporter smell på direkten i Kyiv:

En video viser voldsomme kampen utenfor Kyiv torsdag: