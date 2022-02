Tanya (25) utenfor metrostasjonen der hun har søkt tilflukt i to døgn.

Angst og livsfare i Kyiv: «Jeg kan ikke flykte, jeg vet ikke hvordan»

KYIV (VG) Mens slaget om Kyiv herjer rundt dem uten stans, forsøker byens desperate innbyggere å finne en vei ut. Menneskene VG møter stilles overfor umulige valg.

25-åringen Tanya er helt rådløs.

I to døgn nå har de russiske styrkene forsøkt å innta millionbyen Kyiv, og i to døgn har hun sittet langt under bakken, i en av byens metrostasjoner, uten å tørre å ta et skritt ut.

– Jeg er redd og full av angst. Jeg kan ikke forstå hva som skjer. Jeg har ikke ord, sier hun til VG.

Natt til lørdag var den verste til nå:

De russiske invasjonsstyrkene presser på for å innta Kyiv fra flere kanter, men møter tung motstand som følge av den omfattende ukrainske militære mobiliseringen:

For mens landets president Volodymyr Zelenskyj legger ut videoklipp av at han holder stand i regjeringskvartalet, øker motet og kampviljen i befolkningen.

Nå kjemper væpnede sivile og reservister side om side med den ukrainske hæren, i et forsøk på å stoppe russerne i å rykke frem.

Russland svarer med flyangrep, artilleriild og gatekamp. Gjennom hele natt til lørdag kunne VG og resten av menneskene som nå befinner seg i Kyiv høre skuddvekslinger og dype drønn.

En boligblokk i byen ble truffet av et russisk missil:

Resultatet er en terrorisert sivilbefolkning, som gjemmer seg under bakken i frykt for sine liv, natt etter natt.

Tanya gråter når hun snakker med oss.

– Jeg har ikke sovet på tre dager. Jeg får ikke sove, det er så skummelt og jeg har så mye adrenalin i kroppen. I natt var det skyting, bombing og eksplosjoner. Jeg kunne kjenne vibrasjonene. Jeg blir så engstelig, sier hun

VG møter 25-åringen utenfor metrostasjonen der hun søker tilflukt, sentralt i Kyiv, da kamphandlingene hadde roet seg noe lørdag formiddag.

Dørene ned til metrostasjonen er stengt. På innsiden har mennesker søkt ly i dagevis.

Dette er første gang Tanya har beveget seg ut etter kampen om byen startet. Hun ønsket å kjøpe noe mat og sjekke leiligheten sin, før hun igjen søker ly under bakken.

Tanya har vurdert å ta seg til foreldrene sine, som bor i en annen by. Som følge av de kaotiske og uoversiktlige kampene rundt Kyiv, anses det som svært utrygt å flytte på seg.

Da oppstår det umulige valget hun og så mange andre sivile nå må ta: Skal de utsette seg for faren ved å dra? Eller bli sittende i en by som bombes?

– Jeg kan ikke flykte. Jeg vet ikke hvordan, sier hun.

Politi i combat-utstyr patruljerer gatene utenfor et hotell der mange journalister bor på i Kyiv.

VG ransaket av nervøse væpnede menn

Lørdag informerte Kyivs bymyndigheter om portforbud i byen mellom 17.00 på ettermiddagen og 08.00 på morgenen.

Byens ordfører sa at folk som befinner seg utendørs under portforbudet, vil bli regnet som fiender.

– Alle sivile som befinner seg i gatene under portforbudet, vil bli regnet som medlemmer av fiendens sabotasje- og rekognoseringsgrupper, sa han i en uttalelse.

Blant ukrainere sprer det seg nemlig nå meldinger om at russiske sabotørgrupper befinner seg rundt om i byen. Noen av dem skal ha kledd seg med journalistvester, andre i ukrainske militæruniformer.

Resultatet av det fikk VG selv merke lørdag.

Idet vi gikk rolig mot en gruppe væpnede ukrainske menn, skrek de, tok ladegrep og kom løpende mot oss.

Vi løftet hendene i været og ble stående stille. De ransakte oss, sjekket pressekortene våre og passene våre.

Det holdt ikke. Mennene, som trolig tilhørte de nydannede selvforsvarsgruppene, tok oss deretter inntil en vegg, og gikk gjennom bilder og apper på mobilene våre. Til slutt lot de oss gå.

På et annet gatehjørne ble vi vitne til sivile menn som også ble satt inntil vegger og ransaket.

Hendelsene viser tydelig hvor nervøst, anspent og farlig det nå er i Kyivs gater.

Oleg Zolotarsky sier han er livredd.

«Jeg er ingen kriger, jeg er en designer»

En annen VG møter i de nesten folketomme gatene er Oleg Zolotarsky (30).

– Jeg prøver å ta meg til noen venner, for jeg lever alene, og jeg vil ikke være alene nå. Jeg føler frykt, sier han.

Nå tenker Oleg på hvordan han kan hjelpe landet sitt, og sier han kanskje skal donere blod.

– Jeg vet at vi har sivile forsvarsgrupper, men jeg er så redd, jeg er ingen kriger, jeg er en designer, sier han.

– Hva tenker du om president Zelenskyjs handl ...

Han avbryter spørsmålet med ordene «wow».

– Jeg er så stolt av ham! Jeg stemte ikke på ham i forrige valg, men nå er han en ekte helt. Han er så sterk. Jeg er så glad han er president.

– Hvordan er det å høre eksplosjoner i byen din?

Han leter en stund etter ordene.

– Det er ikke til å forstå. Jeg er sjokkert.

Idet det nærmer seg portforbud i Kyiv lørdag ettermiddag, og lyset er i ferd med å forsvinne, kommer Vladimir Putins talsmann med en dyster melding for Kyivs hardt prøvede befolkning.

Talsmannen Dmitrij Peskov hevder at Russland satte offensiven på midlertidig vent, i påvente av forhandlinger, men sier så at «Ukraina nekter å forhandle».

Like etter sier det russiske forsvarsdepartementet at hæren har fått ordre om å fortsette offensiven «fra alle kanter».

De enkle ordene kan bety katastrofe for de uskyldige menneskene her:

«Den militære operasjonen var satt på vent, men kan nå fortsette».