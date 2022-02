SKREKKVÅPEN: Så sent som i desember i fjor offentliggjorde det russiske forsvarsdepartementet bilder av TOS-1 med kraftige flammekastere og termobariske bomber.

Russland sender «skrekkvåpen» til Ukraina: − Som napalm

Lørdag ble det kjent at Russland nå er klare til å ta bruk et av sine mest fryktinngytende og dødelige våpen i krigen mot Ukraina. Et våpen som tapper lungene for luft og ødelegger indre organer.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Effekten kan sammenlignes med napalm, sier oberstløytnant Palle Ydstebø som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen til VG.

Bilder fra CNNs reporter Fredrik Pleitgen som ble publisert på Twitter lørdag viser TOS-1 tanks utstyrt med kraftige rakettkastere og termobariske bomber på vei mot grensen.

– Dette er et svært farlig våpen. Vi vet ennå ikke om det er blitt tatt i bruk, men vi observerte flere store militære kjøretøy frakte denne typen våpen inn mot grensen til Ukraina, forteller CNNs Fredrik Pleitgen i denne sendingen lørdag.

Dette har blitt karakterisert som et av Russlands mest brutale og fryktinngytende våpen, og ble i utgangspunktet utviklet under krigen i Afghanistan i 1980. Det har tidligere blant annet vært brukt av Syrias president Bashar al-Assad i kampen mot IS.

– Russerne har denne typen stridshoder på en rekke forskjellige våpensystemer. TOS-1 tanks skyter ut raketter med sprenghoder, såkalte fuel air explosives, som skaper en dampsky som antennes, som igjen utløser en ildkule med en enorm temperatur. Det er svært sjokkartet, og effekten kan sammenlignes med napalm, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

ILDSJOKK: Oberstløytnant Palle Ydstebø som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen forteller at dette er et våpen hvor effekten er momentant og hvis man ikke er forberedt, ekstremt ødeleggende

Ifølge Business Insider er dette et våpen som tapper lungene for luft og ødelegger indre organer momentant for alle som er i nærheten av nedslagsfeltet. Termobariske bomber bruker luften rundt seg for å skape lengre eksplosjoner enn tradisjonelle eksplosiver – og er ekstremt effektive mot styrker som befinner seg i befestninger som skyttergraver, bunkere og pansrede kjøretøy.

– Dette er også et våpen som er ment å gi et massivt ildsjokk i forkant av et angrep og på den måten avlede oppmerksomheten fra det som kommer. Effekten er momentant og hvis man ikke er forberedt, ekstremt ødeleggende, fortsetter Ydstebø.

Siden invasjonen begynte natt til torsdag, har de russiske styrkene rykket stadig nærmere hovedstaden. Det utføres luftangrep en rekke steder, også i hovedstaden Kyiv.

– Det er ikke en eneste ting i landet som okkupantene ikke anser som et akseptabelt mål. De kjemper mot alt levende – mot barnehager, boligbygg og til og med mot ambulanser, hevder den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en tale søndag formiddag, ifølge AFP.

Denne videoen publisert på YouTube viser hvordan TOS-1 tanks utstyrt med kraftige rakettkastere og termobariske bomber og som går under kallenavnet Buratino fungerer i all sin skrekk og gru.

Ydstebø påpeker også at dette våpensystemet har sine svake sider.

– Det kan bare avfyre en salve og så må det lades på nytt. Det må skje et godt stykke ute av stridsområdet, sier Ydstebø.