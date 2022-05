TAR SEG INN: Flere medier melder nå om at russiske styrker prøver å ta seg inn i stålverket i Mariupol. Bildet er tatt 2. mai.

Medier: Russiske tropper stormer Azovstal-stålverket

Ukrainske medier melder tirsdag ettermiddag at russiske styrker har begynt å storme stålverket i den beleirede byen Mariupol.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

The Kyiv Independent skriver at russiske styrker nå forsøker å ta seg inn i Azovstal-stålverket i Mariupol, som har vært byens siste skanse.

Ukrainske Pravda melder det samme, og siterer en nestkommanderende i Azov-bataljonen. Den paramilitære Azov-Bataljonen har hatt koblinger til høyreekstreme.

– Vi ble bombet hele natten, to sivile kvinner ble drept, og nå blir Azovstal angrepet, sier nestkommandør Sviatoslav Palamar til den ukrainske avisen.

Russland melder selv at de har gjenopptatt bombingen og artilleriangrepene mot stålverket, ifølge Reuters. Men hevder å ha startet angrepet fordi ukrainske soldater forsøkte å «utnytte evakueringen av sivile» til egne formål, melder det russiske nyhetsbyrået Ria.

Bakgrunn: Kampen om stålverket

Det har vært en våpenhvile for å evakuere sivile fra tunnelene under stålverket. To dager tidligere klarte nesten hundre mennesker å evakuere anlegget, og evakueringen skulle fortsette tirsdag.

Evakueringen er koordinert av FN sammen med Russland, Ukraina og Internasjonale Røde Kors (ICRC).

ØDELEGGELSER: Satellittbilder fra Mariupol 29. april sørøst i Ukraina viser en by i ruiner.

Ordføreren i Mariupol anslår at det tirsdag morgen fortsatt var rundt 200 sivile i stålverket, i tillegg til ukrainske soldater.

Mariupol i utbryterprovinsen Donetsk sørøst i Ukraina har vært under harde kamper siden den ble angrepet og beleiret av russiske styrker 24. februar. Ikke noe annet sted i Ukraina er det blitt bombet mer.

Selv om russerne har erklært Mariupol som deres, har stålverket stått som det eneste som fortsatt er under ukrainsk kontroll. Men nå skal de russiske styrkene være på vei inn her også.

Les også: Forteller om marerittet i Mariupol: − De sultet i hjel

STOR PRODUKSJON: Azovstal er et av Europas største stålverk, og produserte mer enn fire millioner tonn stål årlig – inntil russernes invasjon.

Azovstal er et av Europas største stålverk. Fabrikken består av talløse bygninger strødd utover et område på 11 millioner kvadratmeter.

I tunnelene under fabrikken, har opp mot 1000 sivile søkt tilflukt de siste ukene.

Stålverket startet driften under Sovjet-tiden, men måtte stenge under tyskerens okkupasjon av Mariupol. I 1943 ble fabrikken gjenoppbygd, etter at Sovjet hadde gjenvunnet kontroll.