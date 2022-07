OPPRØR: Mange har samlet seg i Udaipur i protester på grunn av drapshendelsen.

Opptøyer i India etter drap: Handelspartnere reagerer

To menn er arresterte i India, etter anklager om å ha halshugd en skredder. Det har ført til opptøyer og raseri, og har trigget spenninger i landet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mannen som er identifisert som Kanhaiya Lal, skal ha blitt drept for å ha vist støtte til to talspersoner fra statsminister Narendra Modi sitt parti.

Talspersonene kom med uttalelser om profeten Mohammad, som har blitt oppfattet fornærmende av muslimer i landet.

Indias viktigste handelspartnere reagerer

Gjerningsmennene skal ha vært muslimske menn, mens skredderen var hindu. Trolig er det en sentral grunn til de sterke reaksjonene i India, og særlig i Udaipur i Rajasthan hvor drapet fant sted.

Arild Engelsen Ruud, professor ved Universitetet i Oslo, forteller til VG at det er flere ting som har skjedd i India nå.

– Det har vært en økende diskriminering av muslimer i India siden Modi kom til makten, men nå gikk det så langt at også land i Midtøsten reagerte, forteller han.

EKSPERT: Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asiastudier ved Universitetet i Oslo.

Noen av Indias viktigste handelspartnere har fordømt drapet og trukket sine ambassadører ut av India.

Han legger til at det er et sentralt poeng at Sharma og Jindal ikke ble avsatt på grunn av hva de sa, fordi det er ytringer som hindunasjonalister har ytret lenge.

– India er avhengig av økonomisk samarbeid med andre land, særlig de muslimske landene i Midtøsten. Sharma og Jindal ble avsatt for ikke å forstyrre utenrikspolitikken, forteller Ruud til VG.

Ifølge Al Jazeera, ble den nasjonale talspersonen, Nupur Sharma, suspendert fra det ultranasjonalistiske hinduistiske partiet til Narendra Modi, Bharatiya Janata Party. Det samme ble Naveen Kumar Jindal fra det samme partiet, for uttalelsene om profeten Mohammad.

Ruud forklarer at i etterkant av avsettelsen, har hindunasjonalister vist støtte til Sharma og Jindal.

I SORG: Kanhaiya Lal sin kone sørger over mannen som brutalt ble drept.

– Da tippet det over for enkelte, og siden skredderen var en aktiv støttespiller for Sharma og fortsatte å spre meningene hennes i sosiale medier, ble han halshugd.

Han legger til at det er svært uheldig for spenningen mellom hinduer og muslimer i India, fordi drapet gir styresmaktene og hindunasjonalister enda en grunn til å diskriminere muslimer i landet, og knytte assosiasjoner mellom vanlige muslimske borgere og fundamentalister som begikk drapet.

Bilde viser sekundet før skredderen blir drept

En video viser de to arresterte mennene, identifisert av India Today som Gaus Mohammed og Riyaz Ahmed, som drar til skredderen. Mens den ene gjerningsmannen lar Lal ta mål av han, filmer den andre. Gjerningsmannen som blir tatt mål av trekker så en kniv og dreper Lal.

SEKUNDER FØR: Bildet viser Lal ta mål av gjerningsmannen sekunder før han blir drept.

Det hevdes at gjerningsmennene har tilknytning til den islamistiske organisasjonen, Dawat-e-Islami, i Karachi i Pakistan.

Hvorfor samler folk seg i gatene nå, hva ønsker de å oppnå med det?

– Det er flere ting. De ønsker å skremme muslimer vekk fra offentlige steder og den offentlige samtalen. Dette har foregått lenge, og er blant annet en grunn til at det er få muslimer i delstatsforsamlinger og i parlamentet, forteller Ruud.

– I tillegg ønsker hindunasjonalister å dominere det offentlige ordskiftet, og at motstemmer blir engstelige så muslimene i India trekker seg lenger vekk.

Han legger til at hindunasjonalister ønsker å være en sterk bevegelse, og ved å benytte slike anledninger får man mobilisert og vist sin styrke.

I SORG: Sønnene til Kanhaiya Lal bærer et portrett av faren på vei hjem fra en bønn.

Fordømmer drapene: «Ingen kan ta loven i egne hender»

Jamaat-e-Islami Hindi, som er en muslimsk organisasjon, skal ifølge Al Jazeera ha publisert en Twitter-melding hvor de fordømte drapet, og trakk frem at Islam ikke er en voldelig religion.

Asaduddin Owaisi er en kjent politiker i India, og leder for Indias nest største parti, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen. På Twitter skrev han at han fordømmer drapene, at ingen kan ta loven i egne hender og ber myndighetene være strenge med straffen.

– Hvordan er Narendra Modi sin holdning til minoritetsgrupper i India?

– Han er kanskje den fremste som har spilt på antimuslimske følelser.

Ruud legger til at Modi på et tidspunkt var nektet innreise til USA fordi han unnlot å forhindre massedrap på muslimer i Gujarat i India i 2002. Likevel er han svært populær.

– Det at han er populær handler nok om Modi sin evne til å skape entusiasme og økonomisk vekst, men han er den som har dratt minoritetsundertrykkelse lengst i nyere indisk historie, avslutter Ruud.