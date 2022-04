Den kalde våren skaper problemer for de franske vinbøndene. I Chablis er kulden druens verste fiende. I desperasjon og fortvilelse har mange vinbønder tent bål rundt vinstokkene i et forsøk på å holde frosten unna druene.

Kampen mot frosten

Kampen mot frosten

Franske vinbønder tenner lys og krysser fingrene for at frosten ikke skal ødelegge vinhøsten. For andre år på rad risikerer de store tap på grunn av et usikkert værmønster.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Deler av Frankrike har vært rammet av unormalt kaldt vær og frostnetter den siste uken.

Det kan føre til store ødeleggelser for årets vinhøst.

I april har det vært frost flere netter på rad, og flere store vinområder ble rammet.

Det samme skjedde i fjor. 2021 var et katastrofeår for fransk vinproduksjon.

Landbruksminister Julien Denormandie beskrev det som den «sannsynligvis verste agronomiske katastrofen ved begynnelsen av det 21. århundret».

Frankrike er verdens nest største vinprodusent etter Italia. Ferske tall viser at årets produksjon vil falle med 24–30 prosent. Den kan sågar falle under de dårlige årene 1991 og 2017.

– Vi må kanskje tilbake til 1977 for å finne et tilsvarende elendig år. Da ble vinrankene herjet av frost om våren og skybrudd om sommeren, sier landbruksdepartementet i en oversikt.

April i fjor var det frost flere netter på rad, og alle de store vinområdene ble rammet: Bordeaux, Bourgogne, Rhone og Champagne.

Etterfulgt av en regnfull sommer, kom det mugg på druene mange steder.

Den tørre hvitvinen Chablis produseres utelukkende i Yonne-regionen i Bourgogne på grunn av områdets helt spesifikke klima.

Med klimaendringer kan betingelsene for vinproduksjonen i området forandres permanent.

Mathilde Civet, vindyrkingsekspert i landbruksdepartementets regionale avdeling, sier til Reuters at det må tas store grep for å tilpasse produksjonen til klimaendringene.

– Mange i bransjen har fortsatt en uvilje mot å innse at konsekvensene av klimaendringer kan bli langvarig, sier hun, men legger til at de siste års episoder med tørke og frost har fått flere til å innse alvoret.

Temperaturene har den siste uken nådd ned til mellom fem og syv minusgrader i Bourgogne-regionen.

Kombinert med et tidlig mildvær i mars, hvor gradestokken nådde rundt 20 varmegrader, forstyrres vekstsesongen for de ettertraktede franske druene.

Ødelagte avlinger koster.

Den franske regjeringen anslo i forbindelse med fjorårets frostperiode at tapte inntekter ville beløpe seg til to milliarder euro.

Uten noen tiltak, som ildfakler, varmelamper og strømlinjer, anslår professor i agrometeorologi Serge Zaka ifølge Drinks business, at 62% av druene i Chablis vil være ødelagt ved innhøstingen.

– Med ildfakler kan vinbønder redusere tapene til 20 prosent, sier han.

Men det er ikke gitt at slike tiltak vil være kostnadssvarende.

Chablis-produsenten Daniel Defaix har satt ut parafinfakler for å beskytte om lag fem hektar av hans mest verdifulle vinranker, som produserer de edle grand cru-druene.

De resterende 25 hektarene er overlatt til vinternatten.

Ettersom hver fakkel koster ti euro, og ett hektar krever 600 hundre fakler, ble det for dyrt å dekke hele området.

– Etter det må du bare krysse fingrene og be til gud, sier Defaix til nyhetsbyrået AP.