Valg i Ungarn: − Orbán eller Europa – det er det vi stemmer over

Ungarns statsminister Viktor Orbán vil beholde tette bånd til Putin. Nå anklages partiet hans for fusk i jakten på valgseier.



Av Nora Thorp Bjørnstad

Søndag er det valg på ny nasjonalforsamling i Ungarn, og som så mye annet nå, er det preget av krigen i Ukraina.

Og mannen som søker gjenvalg som statsminister i det europeiske landet vil holde båndene tette til makten i Moskva.

Orbán, som har blitt anklaget for å bruke fremmedfrykt som et middel for å skremme til seg velgere, fortsetter altså å vekke oppsikt etter 12 år ved makten.

Denne gangen er det for sitt forhold til Putins Russland.

UJEVN KAMP: «Redd Ungarns fred og sikkerhet», står det på den store valgplakaten til Orban. Utfordrer Peter Marki-Zay må finne seg i å komme i bakgrunnen.

Ikke med til Kyiv

Viktor Orbán har over tid nærmet seg Russland i jakt på både økonomisk og politisk gevinst.

Bare uker før Russlands invasjon av Ukraina møtte Orbán Putin for å diskutere den eskalerende konflikten.

I en tid hvor resten av Vesten vender en iskald rygg til Putin, blir Ungarn en destabiliserende faktor i både Nato og EU som Kreml kan tenkes å sette pris på.

Vil ha retningsvalg i Ungarn: − Orbán er Putins hund

Selv om Ungarn er Ukrainas naboland, ble ikke Orbán med da statsministrene i de andre landene rundt reiste til Kyiv for å vise sin støtte til Zelenskyj.

Orbáns ståsted i den betente Ukraina-Russland konflikten har gjort at Polen, Tsjekkia og Slovakia har blitt stadig mer kritiske til Ungarn.

Selv om Ungarn som Nato- og EU-medlem bidrar til styrker ved Ukrainas grenser og sanksjoner mot Russland, vil ikke Orbán innføre noen tiltak som kan slå tilbake på Ungarn økonomisk.

Han vil heller ikke sende våpen til Ukraina og nekter at det blir sendt våpen over Ungarns grenser til Ukraina.

Ikke «ukrainskvennlig»

Mens hele 91 prosent av ungarske opposisjonsvelgere mener at Russland er den angripende part i krigen i Ukraina, mener bare 44 prosent av Orbáns parti sine velgere det samme, viser en spørreundersøkelse av Publicus-instituttet.

Selv spiller Orbán på at et godt forhold til Russland vil holde Ungarn ute av krigen.

– Gud vil ikke holde meg ansvarlig for det ukrainske folk, men for det ungarske. Ungarns politikk er verken ukrainskvennlig eller russiskvennlig. Den er ungarskvennlig, sa statsministeren i radiointervju forrige uke, ifølge Politico.

UTFORDRER: Opposisjonskandidaten Peter Marki-Zay fra det kristenkonservative partiet, snakker til tilhengere i Budapest en uke før valgdagen.

Stemmesedler i søppelet

De siste dagene opp mot valget søndag rapporterer både valgobservatører og ungarske aviser om stemmesedler på avveie.

Den mest oppsiktsvekkende historien er fra Transilvania, der en sekk full av delvis brente stemmesedler skal ha blitt funnet i nærheten av en ulovlig søppelfylling, ifølge Hungary Today.

Alle de brente stemmesedlene, fra ungarere med stemmerett bosatt i Romania, skal ha vært til støtte for opposisjonspartiene.

Udemokratisk

Orban og hans parti har fått kritikk fra blant andre EU, Helsingforskomiteen, Transparency International og Freedom house for at landet utvikler seg i en stadig mer korrupt og udemokratisk retning.

– Selve demokratiet står på spill i Ungarn, sier demokratiekspert og statsviter Staffan Lindberg ved Göteborgs universitet til NTB.

Orbáns utfordrer til statsministerjobben, den kristenkonservative Péter Márki-Zay, har før valget vært utsatt for en omfattende svertekampanje hvor plakater med hans fjes er trykket med negative budskap.

– Etter tolv år med hjernevasking er det virkelig en prestasjon at vi fortsatt har en fighting chance i dette valget, sier Márki-Zay til Morgenbladet.

POPULÆR: Viktor Orban har en høy stjerne særlig hos ungarere i utlandet. Siden 2012 har også de stemmerett i ungarske valg.

Planlegger et fullskala observasjonsoppdrag

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) planlegger et fullskala observasjonsoppdrag under valget, noe som hører til sjeldenhetene og bare har blitt gjort én gang tidligere i Europa, ifølge France 24.

Organisasjonen har allerede merket seg at mange av problemene de pekte på i sist valg ikke har blitt gjort noe med.

2018-valget var det «skitneste de siste 30 årene», sier lederen av valgobservatørgruppen Unhack Democracy, ifølge RFI.

Hennes gruppe konkluderte med at det forekom blant annet bestikkelser, trusler, tukling med poststemmer, stemmesedler på avveie og feil i programvaren til valgsystemet, skriver RFI.

Den venstreliberale opposisjonspolitikeren og Europaparlamentsmedlemmet Klára Dobrev sa til samme avis at krigen har gitt ungarerne en økt følelse av usikkerhet i forkant av valget.

– Orbán eller Europa – det er det vi stemmer over, sier hun.