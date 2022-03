Granater har lagt en skole i ruiner i Zhytomyr vest for Kyiv.

General Diesen om russernes alternativer: − Pest eller kolera

Mens russerne gjør klar for beleiring av Kyiv, pågår harde kamper om havnebyene langs kysten av Svartehavet. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen forklarer krigens gang.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Russerne står overfor et valg mellom pest og kolera, sier Diesen til VG om alternativene som okkupasjonsstyrkene trolig har i Kyiv – langvarig beleiring eller blodige gatekamper.

Generalen er i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med fremtidsstudier og militærteknologi som spesialfelt.

Han tror det vil ta minst to til tre døgn før russiske styrker kan være i posisjon rundt Kyiv.

Kampene pågår fredag på flere fronter i nordøst og sør:

Fra Hviterussland har russiske okkupasjonsstyrker rykket frem mot Kyiv. En 65 kilometer lang militærkolonne står fast to-tre mil nord for hovedstaden.

Fra russisk jord har angriperne rullet mot Kharkiv i nordøst. De omringer Ukrainas nest største by, som har vært utsatt for tungt bombardement.

Fra Krim-halvøya i sør har russerne gått mot vest og tok onsdag kontroll med den strategisk viktige havnebyen Kherson. Fredag rykker de inn i Mykolajiv.

Angriperne har også rykket østover langs Svartehavet og kuttet strøm og vann til Mariupol, mellom russisk-kontrollerte Krim og russisk-støttede Donbas.

Utenfor hovedstaden Kyiv i nordøst står fortsatt den seks mil lange russiske kolonnen med flere hundre kjøretøyer som har millionbyen som angrepsmål.

– Russerne ville innta Kyiv i et kupplignende angrep det første døgnet. Det greide de ikke. Kolonnen viser at de nå prøver å føre frem store forsterkninger, sier Diesen.

Vraket av et russisk Su-25 kampfly utenfor byen Volnovakha nord for Svartehavet.

Men kolonnen har i flere dager stått stille, to-tre mil utenfor Kyiv.

– Litt overraskende viser det seg at angrepet er såpass improvisert, dårlig planlagt og koordinert at kolonnen stanset opp av rent logistikkmessige årsaker, i tillegg til at kommando og kontroll ser ut til å fungere dårligere enn forventet.

Voldsom slitasje

Den tidligere forsvarssjefen forstår hvorfor:

– Her er det pansrede kjøretøyer som ikke transporteres på trekkvogner, men ruller på egne belter over lange avstander. Det er de ikke laget for, og den mekaniske slitasjen og drivstofforbruket blir da voldsomt.

Diesen mener det forklarer at kolonnen synes å stoppe opp av sin egen indre friksjon.

– Nå tror jeg de vil ønske å spre styrkene for å omringe og isolere Kyiv, slik at byen ikke lenger får forsyninger utenfra. Det blir som en gammeldags beleiring.

Diesen anslår at det vil ta i hvert fall to-tre døgn før russerne er i posisjon rundt Kyiv.

Angriperen taper nærkamp

– Russerne står overfor et valg mellom pest og kolera. En beleiring vil få store humanitære konsekvenser og være en politisk belastning, Men alternativet er ikke bedre.

Jevgenij Zbormyrskij (49) ser hjemmet gå opp i flammer etter et granatangrep mot byen Irpin utenfor Kyiv.

Diesen tenker på å gå inn og ta Kyiv gate for gate, kvartal for kvartal.

– Kamper i tettbebyggelse vil påføre russerne store tap, fordi slik strid alltid favoriserer forsvar fremfor angrep. På kort hold er eksempelvis panservernrakettene som ukrainerne har fått fra Norge og andre land, ideelle. De kvier seg nok av den grunn.

– Hvor lenge kan en beleiring av Kyiv vare?

– Jeg tror vi snakker om uker, hvis de velger det alternativet, men dette er høyst usikkert. Det avhenger av hvordan det påvirker resten av verden politisk og hvordan det påvirker ukrainernes motstand.

Diesen tror en beleiring vil forsterke motstandsviljen, men tror også at utenforliggende forhold snarere enn beleiringen i seg selv vil avgjøre hvor lenge det vil vare.

– Strategisk viktig

Sverre Diesen forklarer hvorfor Svartehavskysten strategisk sett har stor betydning:

– En vesentlig del av Ukrainas utenrikshandel går over havnebyer som Odessa og Kherson. Dessuten er det viktig for russerne å få en landkorridor mellom Krim og Russland.

Diesen forklarer at med sammenhengende russisk kontroll fra den okkuperte halvøya til russisk fastland vil ikke Krim lenger være avhengig av ferskvann fra ukrainerne.

Mariupol er en av de viktigste havnebyene i sør som står under angrep fra russerne.

Etter at russerne okkuperte Krim i 2014, demmet Ukraina opp kanalen som bringer vann til befolkning og landbruk på halvøya. Russerne sprengte demningen 26. februar.

Havnebyen Kherson vest for Krim, som russerne inntok onsdag, kontrollerer navigasjonen på den store elven Dnepr. Nå er russiske styrker på vei lenger vest mot Odesa.

– Odesa er den viktigste havnebyen for bulkforsyninger som kommer sjøveien.

– Normalen viktig

– Men hva betyr handel når landet er under angrep?

– Det er viktig for Ukraina å opprettholde et mest mulig normalt forhold til omverdenen, for å synliggjøre at staten fungerer og ikke er overkjørt av Russland. Det har en psykologisk og politisk side i tillegg til den rent økonomiske, sier Diesen.

– Har russerne spredt styrkene på for mange fronter?

– Ikke flere enn de burde. Det er ikke noe galt med planen, men utførelsen er dårlig. De har overvurdert sin egen kapasitet og undervurdert ukrainsk motstand.

General Sverre Diesen er tidligere forsvarssjef, i dag sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Diesen tror okkupasjonsstyrkene fremover vil konsentrere seg om strategiske mål som Kyiv, havnebyene og hele Luhansk og Donetsk, ikke bare de separatist-kontrollere områdene.

– Og så vil de selvfølgelig prøve å degradere det ukrainske forsvaret mest mulig. Ikke bare styrkene de har stridskontakt med, men også bakkebasert luftvern og fly.

– Biter godt fra seg

Den tidligere forsvarssjefen sier at russerne i stor grad har ødelagt ukrainernes mulighet til å iverksette større, samordnede motangrep på høyt nivå.

– Ukrainerne biter godt fra seg, men det blir slik at den enkelte avdeling kjemper der den står, Ukraina har ingen evne til å manøvrere og iverksette større motoffensiver.

– Hvor lenge kan de klare å forsvare seg?

– Først og fremst dreier det seg om våpen og ammunisjon, men også om andre forsyninger og sanitetsressurser som de vil trenge, jo lenger krigen pågår.