Norge har sendt 2000 norskproduserte panservernraketter til Ukraina. Også norskprodusert ammunisjon er sendt til Ukraina fra Nederland.

Forsvarsekspert om norske våpen til Ukraina: Kan gi Russland et argument for å reagere

Folkeretten kan gi Russland rom for å bruke makt for å stoppe vestlige våpenleveranser til Ukraina. Det sier en av landets fremste eksperter på folkerettslige spørsmål i krig, Camilla Guldahl Cooper, til VG.

Etter invasjonen i Ukraina har USA og en rekke europeiske land sendt store mengder våpen og utstyr til Ukraina.

Norge har sendt 2000 norskproduserte panservernraketter, og har også tillatt andre allierte å bidra med norskproduserte våpen og ammunisjon.

Dette betyr at norske våpentransporter gir Russland muligheten til å iverksette mottiltak, uten at de bryter folkeretten, sier hun.

– Folkeretten åpner for at Russland kan argumentere for at disse våpenleveransene utgjør en umiddelbar trussel mot Russland, og at de i ytterste konsekvens kan stoppes med bruk av militærmakt. Men det ser ikke ut til at vilkårene er oppfylt her. Dessuten viser statspraksis at våpentransport normalt ikke anses som et angrep.

– Kan norske våpentransporter bli bombemål, uten at Russland bryter folkeretten?

– I utgangspunktet ikke, siden militære angrep er siste utvei. Etter folkeretten skal denne typen forsendelser primært stanses med mindre inngripende midler, som å tvinge flyet til å lande og ta våpnene. Utfordringen er kanskje heller at transporten gir Russland et argument for å reagere.

FOLKERETTSEKSPERT: Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Hun er førsteamanuensis i operasjonell rett ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, og har jobbet med folkerettslige spørsmål i væpnede konflikter siden 2008.

Guldahl Cooper understreker at Norges beslutning om å sende våpen til Ukraina ikke betyr at Norge er part i en væpnet konflikt, men at vi har tatt en side.

– Jeg er ikke enig i at vi er en medkriger, slik noen har hevdet. Men vi er ikke like nøytrale lenger, og slik sett har vi brutt gamle regler og forventninger om nøytralitet, sier Guldahl Cooper.

Ifølge Cooper er reglene i FN-pakten for å bruke makt mot et annet land svært begrenset.

– Det krever en resolusjon i Sikkerhetsrådet, noe man ikke får til i Ukraina-konflikten, eller så må maktbruk forankres i behovet for selvforsvar. Men i den grad et land anser at det foreligger en umiddelbar trussel som man vurderer at det ikke foreligger andre måter å håndtere på, er det et snevert unntak for å forsvare bruk av makt, som en siste utvei.

VÅPEN TIL UKRAINA: Norskproduserte M72-raketter til Ukraina lastes ombord i et Hercules-fly fra Luftforsvaret sist torsdag.

Ifølge Cooper slår FN-pakten fast at en slik trussel skal forsøkes løst med fredelige virkemidler, økonomiske og diplomatiske, og at makt kun kan brukes som en siste utvei for å stoppe trusselen.

– Det er en tynn mulighet, men den er der.

Guldahl Cooper sier at i mangel på internasjonale konvensjoner og domstolsavgjørelser, er det tolkninger av gjeldende folkerett utarbeidet av internasjonalt anerkjente eksperter, som skal legges til grunn.

– Dette prinsippet er også slått fast av den internasjonale domstolen i Haag.

Hun sier det er den den såkalte Luftkrigsmanualen (Air and Missile Warfare Manual), San Remo-manualen om havrett og Tallinn-manualen om cyberoperasjoner som sier noe om konsekvensene av å bryte nøytralitetsreglene og at de generelle reglene derfra er aktuelle å legge til grunn i forbindelse med krigen mellom Russland og Ukraina.

Disse ekspert-manualene slår fast at brudd på nøytralitet i noen tilfeller kan forsvare maktbruk i selvforsvar, om alle fredelige virkemidler er forsøkt, sier Cooper.

– Selvforsvarsprinsippet ble brukt både av USA i krigen mot Al-Qaida og under krigen i Afghanistan. Irak brukte det også i kampen mot IS.

– Men kan Russland påstå at våpen fra vesten utgjør en trussel mot Russland nå russiske styrker har invadert og står på fremmed jord i Ukraina?

– I de tilfellene hvor vilkårene for selvforsvar er oppfylt, kan angrepet ha skjedd på statlige interesser også i utlandet. For eksempel har USA vært

klare på ethvert angrep mot amerikanske soldater og interesser, uansett hvor det er i verden, må betraktes som et angrep på USA.

Professor Knut Einar Skodvin ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen er ekspert på folkerett. Han sier dette er vanskelige juridiske spørsmål som det er stort tolkningsrom rundt.

– Det kan argumenteres for at russerne har folkerettslig adgang til å gripe inn med makt for å stoppe våpenforsendelser til Ukraina, men jeg liker ikke den tolkningen. Det vil åpne for å lage større konfliktområder.

Info – 14 fly med militærhjelp hver dag følge NTB ankommer omtrent 14 fly hver dag til en rullebane nær den ukrainske grensen for å levere vestlig militærhjelp til det invaderte landet. Ankomstplassen for våpnene holdes hemmelig av sikkerhetsgrunner, og det er det amerikanske forsvarsdepartementet som koordinerer leveransene fra de 22 giverlandene. Sjefen for amerikanske styrker i Europa, general Chris Cavoli, hyller det han kaller en enestående mobilisering av Nato-styrker de siste to ukene. – Nato er mer samlet enn jeg noen gang har sett det før. Jeg har aldri sett denne viljen eller denne kampberedskapen som jeg ser i alliansens bakkestyrker akkurat nå, sier han. Vis mer

FOLKERETTSEKSPERT: Knut Einar Skodvin er professor ved Universitetet i Bergen.

Skodvin sier det ikke er noen generell adgang i folkeretten til å gripe inn mot våpentransporter fra tredjeland som er tenkt brukt i en væpnet konflikt.

– Dersom en skulle ha rett til angrep, ville det i tilfelle bare være det stedet der våpnene befinner seg. Tolkningen er en utvidelse fra at dersom Polen hadde latt Ukraina operere disse flyene fra polske flyplasser, kunne Russland angrepet akkurat den flyplassen.

Ifølge Skodvin er det imidlertid klare regler for båttransport.

– Transporteres våpen som er tenkt brukt i en konflikt med skip, er det adgang til å beslaglegge både våpnene og skipet. For land er reglene mer uklare, sier han.

Professoren understreker at utgangspunktet her er at Russland rettsstridig utøver makt.

– Det smitter over på alt de gjør. Så selv om de etter reglene om hva som skal gjøres til mål skulle være innenfor, fjerner ikke det det overhengende; Russland gjør seg skyldig i en aggresjonsforbrytelse, og all makt de utøver nå er rettsstridig.