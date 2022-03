forrige



fullskjerm neste OVERLATT: Barn i Ukraina med spseialbehov kan bli overlatt til seg selv, frykter SOS-barnebyer. Her fra et barnesykehus i Kyiv lørdag. 1 av 3 Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

SOS-barnebyer om Ukraina: − Kan stå overfor en ufattelig krise

Ukraina har 200.000 barn med spesialbehov på institusjoner. SOS-barnebyer frykter at mange av disse kan bli overlatt helt til seg selv når ukrainske myndigheter nå har stoppet sin økonomiske støtte.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– I Ukraina er det nær 200.000 barn på institusjoner og fosterhjem. Disse institusjonene utgjorde en tredjedel av Ukrainas helsebudsjett på 430 millioner euro, men nå har midlene fra myndighetene stoppet helt opp. Hvis krigen blir langvarig, og det ser den dessverre ut til å bli, kan vi stå overfor en ufattelig krise, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

Lørdag nærmet antall flyktninger fra Ukraina seg 1, 5 millioner mennesker på grunn av den russiske invasjonen, og infrastrukturen i landet er i ferd med å ødelegges. SOS-barnebyer har nå kun sporadisk direktekontakt med sine ukrainske kontakter som tilbringer store deler av døgnet i bomberom og andre tilfluktssteder sammen med barna.

Det er en dypt fortvilet situasjon, sier Aaarak.

PÅ FLUKT: Trøtt og tankefull ankommer denne lille jenta den polske grensebyen Siedle etter timer på flukt i hjemlandet Ukraina.

Kan bli overlatt til seg selv

– De fleste av barna som vi jobber med, er evakuerte og trygge i andre land. Det som bekymrer meg mest er de barna som vi ikke ser i media, de glemte barna, de som ikke klarer å krysse grensen selv, fordi de ikke har ressurssterke omsorgspersoner eller nettverk i nabolandene, sier Sissel Aarak, som frykter i verste fall at barn kan bli overlatt helt til seg selv.

Denne frykten deles av Ukrainas nasjonaldirektør for SOS-barnebyer, Serhii Lukashov.

– Vi har et altfor høyt antall barn som lever på institusjoner her i landet. Og nå blir mange av dem overlatt til seg selv. Vi har ikke kapasitet til å hjelpe alle alene, men jobber nå sammen med lokale, profesjonelle organisasjoner for å kunne hjelpe så mange som mulig, sier Lukashov.

BEKYMRET: Generalsekretær i norske SOS-barnebyer, Sissel Aarak.

– Å evakuere er farlig

Lukashov forteller at angrepene stadig blir verre og at mange byer nå blir teppebombet .

– Selv det å evakuere er farlig. Det er bomber og rakettangrep over så og si hele landet nå. Til og med små byer langt fra frontlinjen blir truffet. Barn er i improviserte bomberom, i kjellere hvor de søker beskyttelse mot bombene. Flere steder pågår det teppebombing – ikke på militære mål, men boligområder, hevder Serhii Lukashov.

SØKER LY: Hundretusener av barn - foreldreløse eller med funksjonshemning eller med andre spesialbehov - er på flukt eller må tilbringe tiden i tilfluktsrom under den pågående russiske invasjonen av Ukraina. Dette bildet er fra Brovary, en forstad til Kyiv, tidlig i krigen.

Utsatt evakuering

I rapportene fra det ukrainske SOS-barnebyer får den norske avdelingen bilder og rapporter om institusjoner der to til tre voksne nå passer opp mot 40 spebarn i alderen 0 til tre år, 24 timer i døgnet.

Lørdag ble den lovede evakueringskorridoren utsatt på grunn av gjentatte angrep, men Sissel Aarak håper at også disse glemte barna med så svake stemmer, som hun kaller dem, også finner veien til korridorene for evakuering når de åpner igjen.

Men da trenger de hjelp til å finne dem. Nå setter Aarak og SOS-barnebyer sin lit til nettverket som de møysommelig har bygd opp i Ukraina etter tyve års innsats på begge sider av konfliktområdet.

BLANT DE HELDIGE: Denne gruppen har kommet frem til grensen til Polen og er klar for å reise inn i nabolandet.

– Vi har opprettet en WhatsApp-gruppe slik at vi vet hvor alle er til enhver tid og hvor de trenger økonomisk støtte for å sørge for at barna får det de trenger for å overleve. Det går så lenge mat- og helseartikler er tilgjengelige, men også dette er i ferd med å tømmes. I tillegg er de avhengig av at det er noen voksne tilstede som kan melde fra om behovene. Det er ikke tilfellet over alt, sier Aarak.

Hennes største håp nå er det alle håper på.

– Det som haster mest, er det som er utenfor vår kontroll, nemlig at det blir slutt på krigen. Da skal vi stå klare. Vi er klar til å bistå, vi er der, vi går ingen steder, og det kommer til å være mange barn med store traumer når denne konflikten er ferdig. Vi er forberedt på å oppskalere programmene våre i flere år fremover.