Russiske superstjerner i trøbbel på grunn av Putin-støtte

Både operadivaen Anna Netrebko (50) og stjernedirigenten Valerij Gergijev (68) er i hardt vær, fordi de ikke tar nok avstand fra Vladimir Putins krig i Ukraina.

Mens vi nordmenn har vært opptatt av skiløpere og fotballspillere, har det foregått et drama rundt noen av Russlands sterkeste «eksportprodukter» innen klassisk musikk.

Når det gjelder Gergijev, synes det som alle parter er enige om hva som har skjedd, mens Netrebko hevder at hun rett og slett trekker seg tilbake fra sangen for en tid og at hun er motstander av krigen.

Den anerkjente München-operaen var imidlertid svært klare om at deres engasjementer både med Gergijev og Netrebko er kuttet på grunn av de to russiske stjernenes holdning til krigen:

Sjefen i München, Serge Dorny, mener altså at de to ikke har distansert seg nok fra Putin og krigen.

Anna Netrebko regnes av enkelte som verdens beste nålevende sopran, og Valerij Gergijev er en av verdens mest ettertraktede dirigenter.

Netrebko kommer heller ikke til å opptre på enda mer kjente La Scala i Milano - men grunnen til dette diskuteres. Selv hevder den russiske sopranen at det var hun selv som trakk seg fra sine engasjementer der.

Denne uken sendte Anna Netrebko ut en melding, via Zürich-operaen, der det heter at «dette er ikke tiden for meg til å lage musikk. Jeg har derfor bestemt meg for å ta et skritt tilbake fra forestillinger inntil videre. Det er en ekstremt vanskelig beslutning for meg, men jeg vet at publikum vil forstå og respektere denne beslutningen».

Noen dager tidligere hadde Netrebko lagt ut en post på Instagram der det blant annet het:

– Jeg er mot denne krigen ... Jeg vil at krigen skal slutte slik at folk kan leve i fred.

Men samtidig skrev Netrebko at hun mente det ikke var riktig å «tvinge» artister og andre offentlige personer til «å ha en mening og fordømme sitt hjemland». Hun fastslo at hun «ikke er en politisk person».

Netrebkos problem er at hun i 2014 - etter den russiske annekteringen av Krim - ga en pengegave til operahuset i Donetsk (en av de to «folkerepublikkene» øst i Ukraina som Putin har valgt å anerkjenne som selvstendige), som en støtte til den pro-russiske separatistlederen Oleg Tsarjov. De ble attpåtil fotografert sammen mens de holdt et russisk separatistflagg. Anna Netrebko står på at det ikke var noe forsøk på å ta side i Ukraina-spørsmålet.

Da Netrebko høsten 2021 fylte 50 år, ble det markert i Kreml-palasset i hjertet av Moskva.

Valerij Gergijev er en kjent Putin-tilhenger. Før helgen ble han nektet å opptre i Carnegie Hall med Wiener Philharmoniker i New York. Så fikk han tre dagers frist av Münchens borgermester på å ta avstand fra Putin. Da han ikke gjorde det, fikk Gergijev fyken som sjef for Münchener Philharmoniker.

Tirsdag ble det kjent at også Rotterdam-filharmonikerne kutter sine bånd til den russiske mesterdirigenten.

Han har vært sjefsdirigent i München siden 2015.

– Jeg hadde forventet at han skulle tenke seg om og revidere sin meget positive vurdering av den russiske lederen. Etter at dette ikke skjedde, er det eneste alternativet å bryte båndene umiddelbart, sier Münchens borgermester Dieter Reiter ifølge AP.

La Scala i Milano, Festspielhaus i Baden-Baden og Elbphilharmonie i Hamburg har også kuttet båndene til Gergijev.

– I lys av den kriminelle krigen som det russiske regimet fører mot den demokratiske og uavhengige nasjonen Ukraina, og mot det europeiske åpne samfunnet som helhet, har det blitt umulig for oss å forsvare interessene til Maestro Gergijev, sier hans manager inntil nå, Marcus Felsner, ifølge The Guardian.

Det har blitt hevdet at Gergijev er gudfar til en av Putins døtre, men dette har han benektet. Derimot er det faktum at han deltok i Putins valgkamp i 2012, da han skulle tilbake som president etter fire år ute på grunn av den daværende konstitusjonen.

Netrebkos avlyste La Scala-forestillinger har vakt stor oppmerksomhet i Russland. Komsomolskaja Pravda skriver at «Netrebko anklager La Scala for løgn» - med henvisning til at operahuset i Milano avlyste fire mars-forestillinger med Netrebko med begrunnelse at hun var syk. Netrebko mener imidlertid ifølge avisen at de lyver:

– Jeg er frisk, men kommer ikke. Det er sannheten!

Metropolitan-operaen i New York la i helgen ut en video på sin Facebook-side der sjefen, Peter Gelb, fastslo at de «ikke lenger vil engasjere seg med artister eller institusjoner som støtter Putin eller blir støttet av ham - inntil invasjonen og drapene har stanset».

Men det er også kjendiser fra Russland som har sagt sin egen president i mot. Sergey Lazarev har to tredjeplasser i Eurovision Song Contest, senest i Tel Aviv i 2019, og kom med et følelsesladd utbrudd på Instagram sist helg:

«Stopp alt. Sammen. Si stopp. Sett dere ved forhandlingsbordet. La folk leve. Ingen støtter krigen. Jeg vil at mine barn skal leve i fred. Jeg vil leve og skape - i fred. Si nei til krig».

Lazarevs Instagram-konto har for øvrig vært nedstengt en lang periode etter denne meldingen.

Også Manizha Sangin, som representerte Russland under Eurovision i fjor, tok til orde på Instagram.

«Denne aggresjonen er mot min vilje, mot min families vilje og jeg tror nok også mot vårt folks vilje», skrev hun.