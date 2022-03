NAVNESKIFTE: Partilederen for danske Venstre, vil omdøpe Kristianiagade til Ukrainagade.

Vil omdøpe dansk gate til «Ukrainaveien»

Lederen for det danske partiet Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, har foreslått å døpe om navnet på gaten Kristianiagade til Ukrainagate. Russlands ambassade svarer med å trekke frem Danmarks forhold til Norge.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Den russiske ambassaden holder nemlig til i Kristianagade. Siden invasjonen av Ukraina 24. februar har det vært stille fra ambassaden, med unntak av én såkalt retweet av en melding fra det russiske utenriksdepartementet.

Nå gir de lyd fra seg igjen – om forslaget til Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen, som vil gi gaten Kristianiagade et nytt navn, skriver danske TV2. Ukrainagade.

– Den russiske ambassade vil minne om at Kristianiagade bærer det tidligere navnet til Norges hovedstad og symboliserer historiske bånd og godt forhold mellom Danmark og Norge, står det i tweeten fra den russiske ambassaden.

Oslo gikk under navnet Kristiania fra 1624 til 1925, men har siden hatt navnet Oslo. Kristiania – eller Christiania som det ble skrevet som fram til slutten av 1800-tallet – ble oppkalt etter Christian IV. Han var konge av Danmark og Norge fra 1588 til 1648.

Forslaget får støtte

Forslaget om navnebytte på gaten ble først foreslått av Ellemann-Jensen under en demonstrasjon mot Russlands invasjon av Ukraina den 27. februar.

Demonstrasjonen ble arrangert i gaten det nå debatteres om.

– I dag står vi i Kristianiagade i København, hvor Putins ambassadør sitter bak nedrullede gardiner og hører på. Så la meg derfor komme med en oppfordring til politikerne på Københavns Rådhus. Jeg synes vi skal omdøpe denne gaten til Ukrainagate, sa Ellemann-Jensen under demonstrasjonen.

Københavns teknikk. og miljøborgermester, Line Barfod, har uttrykt at hun er positiv til navneendringen, og har bedt ledelsen se på muligheten for et navnebytte.