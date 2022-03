forrige



ANGREP: Et bilde tatt 13. mars viser en brann i et leilighetsbygg i Mariupol.

Frykter at innbyggere skal sulte i hjel: − Døden er overalt

Forsøkene på å evakuere og sende mat og nødhjelp til den utbombede byen Mariupol fortsetter tirsdag. Om de ikke lykkes, kan flere hundre kunne dø av sult og vannmangel, ifølge byens viseordfører.

Av Sindre Camilo Lode

Rundt 2000 biler klarte tirsdag å dra fra Mariupol, sørøst i Ukraina, sier byrådet tirsdag ettermiddag – og ytterligere 2000 biler skal være klare til å dra.

Men de gjentatte forsøkene på å evakuere et stort antall sivile fra den strategisk viktige havnebyen, har frem til tirsdag ikke lykkes.

Ifølge den russiskspråklige kanalen Current Time er fremdeles rundt 350.000 sivile innesperret i Mariupol, som har vært beleiret av russiske styrker i rundt to uker.

I forkant av krigen bodde rundt 450.000 mennesker her.

Men i løpet av de første dagene av den russiske invasjonen, klarte flere tusen å flykte fra byen.

Så ble Mariupol omringet og beleiret, og siden har russiske styrker kontinuerlig bombet byen.

De humanitære lidelsene her er allerede betegnet som en katastrofe.

Denne dronevideoen fra mandag 14. mars, delt av Azov-bataljonen, skal vise store ødeleggelser på bygninger i Mariupol:

Kanalen Current Time, som i slutten av februar ble stemplet av Russland som «utenlandske agenter», har tirsdag intervjuet en rådgiver til byens ordfører.

– På grunn av beskytningens intensitet, kan folk ikke engang gå ut for å begrave sine kjære, sier rådgiver Petr Andrjutsjtsjenko.

– Døden er overalt, vi ser den, fortsetter han.

Lokale myndigheter har så langt oppgitt at 2500 sivile er drept i byen siden invasjonen. Dette tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Men tirsdag sier rådgiveren at de frykter at det reelle tallet kan være flere ganger høyere enn det de selv har bekreftet.

– For fire dager siden snakket vi om et «optimistisk scenario» med rundt 10.000 ofre.

– Men informasjonen vi har om drepte sivile, samsvarer ikke med virkeligheten. Informasjonen kommer fra politiet og helsepersonell, men dette er bare en brøkdel av folkene vi vet om, fortsetter han.

MASSEGRAV I MARIUPOL: Døde gravlegges i en massegrav i utkanten av Mariupol fordi russiske angrep gjør det for farlig å gravlegge hver enkelt. Fotografert 9. mars.

Så kommer han med det dystre estimatet på hvor mange som faktisk er drept:

– Men med økt intensitet og med grusomhet som har mangedoblet seg, kan vi si at om blokaden stanser nå og vi i det minste kan begynne å søke etter mennesker, så vil antallet ofre være nærmere 20.000.

Røde Kors: – Folk blir nærmest kvalt

Tirsdag fortsetter samtalene mellom den ukrainske delegasjonen og den russiske.

Ukrainas mål er å etablere midlertidige våpenhviler rundt humanitære korridorer slik at de kan evakuerer flere hundre tusener fra byer som nå er omringet og bombes.

– Om ikke noe skjer i løpet av de neste dagene, vil tallet nå 350.000, sier rådgiver Andrjutsjtsjenko, som en advarsel på hvor kritisk den humanitære situasjonen nå er i Mariupol.

Videoer fra Mariupol viser at russiske styrker angriper boligblokker:

Tirsdag slår også Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) alarm om situasjonen i byen.

– Folk i blir nærmest kvalt i denne byen nå, uten noen hjelp, sier talsperson Ewan Watson for ICRC og legger til:

– De står overfor det umulige valget mellom å mate familiene sine og seg selv, og de er fanget.

Viseordfører: – Hundrevis vil dø

Ifølge Andrjutsjtsjenko bor nå byens innbyggere i kjellere og bomberom som alle er overfylte.

– Forholdene er umenneskelige – ingen mat, ikke noe vann, ikke lys, ingen varme ... Den siste vannkilden tok slutt for noen dager siden ... Mat – det var en åpen butikk som mer eller mindre hadde varer, men den ble med overlegg ødelagt for to dager siden, sier han.

Også byens viseordfører har tirsdag fortalt medier om situasjonen i Mariupol. Til irske RTE sier Sergej Orlov at situasjonen bare blir verre og verre.

– Jeg finner ikke de nødvendige ordene for å beskrive den forferdelige situasjonen. Mange folk sier de nå lider på grunn av mangel på vann og mat. Hvis ikke en humanitær konvoi når byen den neste dagen, vil hundrevis av personer dø på grunn av mangel på vann og mat.

Orlov sier også at det fremdeles er vanskelig å etablere humanitære korridorer til og fra Mariupol på grunn av russisk bombing og artilleriangrep.

Rundt 35 busser som skal frakte folk ut av byen, har ikke klart å ta seg inn til Mariupol. Det samme gjelder ni lastebiler med vann, mat og medisiner, ifølge Andrjutsjtsjenko.

