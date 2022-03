Forsker om Ukraina: − I verste fall blir det en fastlåst konflikt

Russland møter uventet motstand på bakken i Ukraina. Forskere frykter konflikten kan bli langvarig og koste mange mennesker livet.

Over en uke etter at Russland startet sin invasjon av Ukraina, peker flere analytikere på det samme: Den ukrainske motstanden er sterkere enn Russland forventet.

Den strategisk viktige byen Kherson falt onsdag kveld, og russiske styrker har fredag tatt kontroll over kjernekraftverket Zaporizjzja sør i landet. Men til tross for gjentakende bombing og militær overlegenhet – er både storbyen Kharkiv og hovedstaden Kyiv fremdeles under ukrainsk kontroll.

Så hva skjer hvis invasjonen av Ukraina trekker ut ikke bare i uker og måneder, men kanskje til og med år?

– Det vil uansett bli store menneskelige tap, sier forsker Christine Dugoin-Clément til VG.

Hun er forsker ved Chaire Risque-instituttet på IAE Sorbonne Business School i Paris og ved tankesmien CapEurope.

– Ukraina er stort, befolkningen er kampdyktig og de vil ikke ha noe av Russland. Det betyr at de vil kjempe, sier den franske forskeren.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 350 sivile blitt drept siden invasjonen startet. Så langt har over én million ukrainere lagt på flukt.

Tre muligheter for Putin

Dugoin-Clément mener det er umulig å spå hvordan situasjonen vil se ut noen år frem i tid, men at mye avhenger mye av én mann, Russlands president Vladimir Putin, og hvor langt han er villig til å gå.

Mens kampene pågår på bakken, står Putin overfor tre alternativer, sier hun:

Fortsette som før med begrensede og strategiske luftangrep i storbyene.

Gå inn i en geriljalignende bakkekamp i storbyene, der ukrainerne har vist seg kampdyktige.

Intensivere luftangrepene med full styrke og risikere store sivile tap.

EKSPERT: Christine Dugoin-Clément er spesialist på geopolitiske spørsmål i Øst-Europa.

– Akkurat nå er alle mulighetene på bordet, sier Dugoin-Clément, som i likhet med andre forskere også viser til muligheten for økt bruk av elektronisk krigføring i tiden fremover.

– Hva er det verst tenkelige scenarioet, hvis vi ser noen år frem i tid?

– I verste fall blir det en fastlåst konflikt. Det er det ingen som ønsker.

Urban geriljakrig: – Et «rent helvete»

Russland har vonde minner fra slike konflikter, som da Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan i årene 1979–1989. Resultatet var store tap av russiske liv og ressurser, og etter flere år med fastlåste kamper valgte stormakten i øst å trekke seg ut.

Som Afghanistan i sin tid, kan Ukrainas geografi komme ukrainerne til gode. Ukraina er Europas nest største land etter Russland med over 44 millioner innbyggere.

– En urban geriljakrig i ukrainske storbyer vil være et rent helvete for det russiske militæret, sier Dugoin-Clément.

Det vil kreve tid, ressurser og stor pågangsevne fra hærens side. Med tiden vil en slik krigføring bli vanskelig for Putin å legitimere overfor den russiske befolkningen – også overfor den politiske eliten, forklarer forskeren.

I en TV-tale torsdag hevdet Putin at de har mistet litt under 500 av sine menn, mens Ukraina hevder på sin sine at de har tatt livet av rundt 9000 russiske soldater. I krig er det vanlig at begge sider justerer på sine tall, for å holde moralen i styrkene oppe.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlem, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

– Putin kommer ikke til å stoppe

Dermed kan det hende at den russiske presidenten – hvis ukrainerne fortsetter å utøve motstand og diplomatiske forsøk på å skape fred fortsetter mislykkes – vil velge å intensivere luftangrepene kraftig, i et forsøk på å få brutal, men rask slutt på invasjonen.

– Da trenger man en profesjonell hær. Og den profesjonelle ukrainske hæren er begrenset, sier forskeren.

En tung krig krever mer enn modige, sivile som lager Molotov-cocktails og kjemper i gatene, påpeker hun.

– Dersom Putin velger å sende inn tyngre artilleri og øke bombeangrepene i tiden som kommer, vil det ukrainske militæret fort nå sine begrensninger, sier sosiolog ved Paris Nanterre-Universitetet, Anna Colin Lebedev til VG.

Forskeren, som har bodd og jobbet i Ukraina i flere år og kjenner flere av byene som nå er under angrep godt, understreker imidlertid at det ikke bare er å bombe seg til makten i Ukraina.

– Det er mulig å drepe Zelenskyj og ta hovedstaden, men det betyr ikke at man får kontroll over landet, sier hun.

EKSPERT: Anna Colin Lebedev forsker på postsovjetiske samfunn.

– Hvordan vil situasjonen i Ukraina se ut i et langtidsperspektiv, dersom vi tenker flere år fremover?

– Jeg kan ikke spå fremtiden, for da må man ha hodet kaldt. Og akkurat nå er det umulig for meg å holde hodet kaldt, sier Lebedev.

Også hun påpeker imidlertid på at utviklen i tiden som kommer avhenger av Putin og hans endelige mål: Vil han oppnå regimeskifte i Ukraina, eller bare vise styrke overfor Nato, EU og USA?

Lebedev ser det første alternativet som det mest sannsynlige. I et slikt scenario vil Ukrainas motstandsdyktighet i stor grad avhenge av hva slags hjelp de får fra det internasjonale samfunnet, sier hun.

– Putin kommer ikke til å stoppe, men han kan stanses, sier Lebedev.