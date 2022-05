Ukrainsk etterretningssjef: Spår slutt på krigen i år

I et ferskt intervju hevder Ukrainas etterretningssjef at Vladimir Putin er alvorlig syk og at krigen vil være over mot slutten av året.

Ukrainas etterretningssjef, generalmajor Kyrylo Budanov, sier i et intervju med britiske Sky News at han tror krigen vil nå et vendepunkt i august. Budanov sier det pågår en prosess for skifte ut ledelsen i Russland.

Sky News’ journalist spør om det allerede pågår et kupp i Russland:

– Ja, det går i den retningen og det er umulig å stoppe det, hevder Budanov.

Bydelen Saltivka i Kharkiv er blitt beskutt med artilleri gjennom flere uker. Mange av innbyggerne har forlatt sine hjem, men noen få har valgt å bli værende.

– Vendepunktet vil skje i august

Ifølge Sky News hadde Budanov rett i tidspunktet for Russlands invasjon av Ukraina.

– Vendepunktet vil skje i andre halvdel av august. De fleste aktive kampene vil være ferdig mot slutten av året, sier Budanov.

Han sier at Ukraina vil fornye makten i alle territorier de har tapt, også i Donbass og Krimhalvøya.

– Det vil ikke bli enkelt, men Ukraina vil absolutt seire, sier han.

Sky News’ journalist spør hvorfor Budanov er så sikker på dette:

– Det er jobben min. Jeg må vite dette. Hvis jeg ikke vet dette, hvem da? sier Budanov.

– Jeg er optimistisk, sier han i intervjuet.

Om Putin: – Er veldig syk

Budanov hevder overfor Sky News at Ukraina kan bekrefte at det står dårlig til med den russiske presidentens fysiske og mentale helse. Det har den siste tiden blitt spekulert i Putins helse.

– Han er veldig syk. Han har forskjellige sykdommer samtidig, en av dem er kreft, hevder han.

Ryktene kom blant annet etter at Putin holdt intenst tak i et bord da han i april hadde møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu.