RUSSISKE SOLDATER: Bildet fra 20. mai viser russiske styrker i Kherson, som har vært under russisk kontroll en stund.

Krigsfange i Ukraina over en måned: − Skvetter av de minste lyder

«Anton» ble tatt som krigsfange i Ukraina. I 45 dager satt han fanget. Nå vil han ikke annet enn å forlate det russiske militæret.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg ble sendt til Ukraina totalt uforberedt.

«Anton» ble med i det russiske militæret i desember i fjor, like etter at han ble ferdig med yrkesskolen.

I et intervju med The Guardian forteller «Anton», som egentlig har et annet navn, hvordan det var å sitte fanget i Ukraina i 45 dager.

Da han først ble med i militæret ble enheten hans sendt til Krim-halvøya, hvor han fikk beskjed om at han skulle være med på en ukes treningsleir.

Etter hvert som ukene gikk ble flere i enheten hans bekymret for at de skulle bli sendt ut i krig, forteller Anton. For han var tanken absurd.

– Mange av de unge guttene kunne ikke engang se for seg at vi skulle gå til krig. De fortalte oss om det i siste øyeblikk. Natten før invasjonen, forteller Anton til avisen.

I ettertid sier Anton han burde ha gjort alt for å unngå å bli med i militæret.

Fanget etter noen dager

Dagen etter invasjonen, 25. februar, fikk enheten til Anton ordre om å krysse grensen til Ukraina fra Krim.

De ble kjørt i væpnede kjøretøy til utkanten av Mykolajiv, som var under harde angrep fra russiske styrker de første dagene av krigen.

Da de fortsatte videre til fots ble Anton og noen andre fra enheten skilt fra de andre, og overfalt av ukrainske styrker.

Da hadde de vært i Ukraina i under én uke.

ØDELEGGELSER: Krigen i Ukraina har påført landet store ødeleggelser. En ukrainsk soldat står ved en ødelagt bro nær landsbyen Rus’ka Lozova, nord for Kharkiv.

Anton forteller at han ble truffet i hånden av en kule skutt av ukrainerne da han ble tatt til fange.

Ukrainske styrker tok så en bag over hodet hans mens han ble fraktet til en fengselscelle.

De første dagene i fangenskap var preget av frykt.

– Du skvetter av de minste lyder. Du håper hver dag at dette ikke er din siste dag og at du ikke vil bli drept, forteller Anton.

De ukrainske styrkene skadet han aldri fysisk, men han forteller at vaktene plagde han og de andre psykisk.

– Vi ble konstant fortalt at Russland var ferdig, at vi tilhørte bunnen av samfunnet. De truet med å sulte oss.

Ifølge Genèvekonvensjonene skal ikke internering av krigsfanger være en form for straff, men et middel for å forhindre videre deltagelse av en konflikt.

Russland har blitt anklagd for å bryte folkeretten ved å plassere ukrainske krigsfanger i fengsler ment for kriminelle. Russland har tidligere nektet å ha brutt internasjonale konvensjoner i forbindelse med invasjonen.

Ukraina har også blitt anklagd for å bryte folkeretten ved å banke opp og true russiske krigsfanger.

Stirret på veggen

Det ble raskt den daglige kjedsomheten som ble Antons største utfordring.

– Hvis vi var heldige ble vi gitt noe tilfeldig å lese. Noen ganger lot de oss se på Ukrainsk propaganda på TV.

KYIV: Bildet fra 28. mars viser russiske soldater som vokter en av innfartsårene i Kyiv.

Mesteparten av dagene ble likevel tilbrakt med å stirre på veggen foran seg, forteller Anton.

Han ble flyttet tre ganger i løpet av tiden som krigsfange. På et tidspunkt ble han spurt om et intervju om fangenskapet med en ukrainsk vlogger.

Ukrainske myndigheter har nemlig gitt journalister og vloggere tillatelse til å intervjue russiske krigsfanger. Slike intervjuer har fått kritikk for å bryte krigskonvensjonene.

– I en slik situasjon, som fange, skjønner du at det egentlig ikke er en mulighet til å si nei. Du sier ja til tross for at de sier du kan nekte, forteller Anton.

– Har forferdelige drømmer

I april fikk Anton vite at han skulle utveksles i bytte mot en ukrainsk soldat.

Hverken Ukraina eller Russland har gitt mye detaljer om utveksling av krigsfanger.

Ifølge Anton var han en del av en en-for-en bytte som involverte 17 andre russiske soldater. Utvekslingen skal ha skjedd i nærheten av den ukrainske byen Melitopol.

Så snart han var tilbake i Russland ble han forhørt av sikkerhetstjenesten i Russland.

– De ville vite om de fortsatt kunne stole på meg. Det var standard prosedyre.

PATRULJERER: Russiske styrker patruljerer et område i Kherson-regionen.

Noen få dager etter at han ble utskrevet fra sykehuset kjente han hvor stor belastning tiden hans i fangenskap hadde påført han, både mentalt og fysisk.

– Da jeg satt fanget så stengte jeg ute mesteparten av følelsene mine. Jeg prøvde å ikke tenke på livet mitt, men nå har jeg forferdelige drømmer. Jeg for så vidt sove. Jeg har lagt mye på meg.

Myndighetene ga han 2.000 euro i kompensasjon for skadene han fikk, forteller Anton. Etter russisk militærlov får ikke folk i tjeneste kompensasjon for å bli holdt som krigsfange, og Anton forteller at det var forventet at han skulle inn i tjeneste så snart han var frisk.

Opplevelsen i Ukraina har gjort at Anton nå prøver å slutte i militæret for godt.

– Jeg vil bare dra hjem. Alt jeg vil er å dra hjem.