SAMMEN I NATO: Lørdag kveld deltok alle fem nordiske utenriksministere på en middag i Natos regi. Fra venstre Ann Linde fra Sverige. Jeppe Kofod fra Danmark, Anniken Huitfeldt fra Norge, Pekka Haavisto fra Finland, og Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir fra Island.

Opplysninger til VG: Sverige og Finland kan bli invitert inn i Nato om 10 dager

BERLIN/OSLO (VG) Dette bildet, de nordiske utenriksministrene samlet i Nato, er historisk. Om bare 10 dager kan Sverige og Finland være formelt invitert inn. Men først må alliansen finne et svar på Tyrkias innvendinger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge Natos interne tidsplan er onsdag 25. mai den tidligst mulige datoen for at det formelle kan være på plass, og Natos 30 medlemsland kan undertegne en protokoll som formelt inviterer Sverige og Finland inn.

Men ifølge VGs opplysninger, forutsetter det at alt går på skinner.

Om Tyrkias innvendinger, som kom tydelig fram lørdag kveld vil forsinke denne tidsplanen, gjenstår å se.

Bekymringer blir diskutert

Natos visegeneralsekretær Mircea Geoană uttrykte det slik da han kom til møtet søndag morgen:

– Tyrkia har uttrykt bekymringer som er adressert og diskutert venner imellom, venner og allierte. Og jeg har tillit til at dersom de to landene søker medlemskap, vil vi være i stand til å ønske dem velkommen og møte alle vilkår som skal til for enstemmighet, sa han.

Visegeneralsekretæren, som leder møtet i Berlin i generalsekretær Jens Stoltenbergs corona-karantene-fravær, la til:

– Tyrkia er en viktig alliert.

Overrasket

Prosessen med å innlemme Finland og Sverige så ut til å gå sømløst, inntil den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan uttrykte skepsis til de to landenes Nato-medlemskap fredag.

Erdogans uttalelser kom overraskende på Nato. Den finske presidenten sa lørdag at Tyrkias budskap til dem har vært «det motsatte».

Tyria-eksperter har tidligere sagt til VG at Erdogans innsigelser er forhandlingsutspill.

Diskusjonene internt i Nato og mellom Tyrkia og Sverige, startet lørdag kveld under en uformell middag. før Natos utenriksministermøte ble åpnet søndag morgen.

Tyrkias regjering er det eneste landet som har reist innvendinger, ut fra VGs opplysninger. Etter middagen lørdag var den interne holdningen denne:

Det er ingenting her som ikke er løsbart. Spørsmålet er hvor lang tid det tar.

MØTELEDERE: Natos visegeneralsekretær Mircea Geoana leder søndagens ministermøte i Nato, sammen med Tyklands utenriksminister Annalena Baerbock.

Sikker på løsninger

– Jeg er sikker på at vi finner felles løsninger som er tilfredsstillende for alle, sa Anniken Huitfeldt (Ap), den norske utenriksministeren, på vei inn til møtet søndag morgen.

Sveriges og Finlands utenriksministere deltar ikke på søndagens møter i Nato. Der deltar bare Natos 30 faste medlemmer.

Men på vei inn var det flere som uttrykte stor optimisme og lovet at deres nasjonale godkjenning - som formelt må vedtas i de 30 landenes nasjonalforsamlinger - ville gå raskt.

Annalena Baerbock, den tyske utenriksministeren som er vert for møtet i Berlin søndag, sa at Tyskland har gjort alle forberedelser for å kunne gjennomføre en rask prosess med ratifisering.

Melanie Joly, Canadas utenriksminister, sa at det kunne være gjort i løpet av noen uker.

Rekker inn før toppmøtet?

Idet protokollen med en invitasjon til Sverige og Finland er godkjent av regjeringene, vil dørene til Natos interne møter åpnes for de to landene - riktignok uten stemmerett inntil 30 parlamenter har godkjent dem.

Så dersom tidsplanen ikke sprekker, sitter de fem nordiske landene – Norge, Danmark og Island sammen med Sverige og Finland – sammen på innsiden av Nato allerede på et forsvarsministermøte midt i juni, og på toppmøtet i Madrid siste uken i juni.