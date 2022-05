I mars ble det varslet om skjelettdeler i en park i Malmø. Få måneder tidligere hadde brannvesenet ifølge Aftonbladet fortalt at det var et plastskjelett.

«Liksom-skjelett» var savnet kvinne: − Aldri hørt om lignende

Det svenske brannvesenet forlot det de trodde var et plastskjelett. Men skjelettet viste seg å være ekte, og politiet har nå startet drapsetterforskning.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flere svenske medier, deriblant Expressen og SVT, skrev om den spesielle saken i april i år:

Et skjelett som ble funnet i en park i Malmø i september, ble avfeid som et «liksom»-skjelett av nødetatene. Måneder etter, i mars, ble det på nytt funnet et skjelett i området. Det viste seg å være ekte – og å stamme fra en kvinne som ble meldt savnet måneder tidligere.

For ett år siden forsvant nemlig en 58 år gamle kvinnen fra hjemmet sitt i Malmø, skriver Aftonbladet. Både politi og leteorganisasjoner lette etter henne uten resultat.

Fire måneder senere, 8. september 2021, ble det varslet om en brann i en busk i Slottsparken sentralt i Malmø.

I sin logg etterpå skrev brannvesenet som rykket til stedet at noen hadde hatt det moro med å sette fyr på et plastskjelett, «et sånt av typen som man bruker i undervisning på skolen», skriver Aftonbladet.

Politiet ble varslet

Ulrika Lindmark, operativ sjef ved Redningstjenesten Sy, sier at hun ikke ser at brannvesenet har håndtert saken kritikkverdig:

De slukker branner, men tar ikke vare på gjenstander som har brent, sier hun.

– Selv om de oppfatter det som et uekte skjelett, innser de at restene kan vekke ubehag hos allmennheten. Derfor varsler de politiet, sa hun til SVT i april.

Til Aftonbladet sier Lindmark at brannvesenets ansatte på stedet fortalte at det så ut som et undervisningsskjelett.

Politi, kriminaltekniker og arkeolog på plass i et skogsparti i Slottsparken i Malmö etter funn av skjelettdeler i mars.

Ble liggende

Da en politipatrulje først ankom Slottsparken, skal de ikke ha funnet det brente skjelettet. Etter hvert ga de opp, skriver Expressen.

Men saken var ikke over med det: Den 17. mars i år ble politiet igjen varslet om et skjelett som noen hadde funnet i buskene i parken. Og det var ikke laget av plast.

I stedet viser det seg å være levningene etter den savnede 58 år gamle kvinnen som ble meldt savnet året før.

Drapsetterforskning

Seks måneder etter at skjelettet først ble oppdaget, settes det dermed i gang drapsetterforskning.

Det svenske politiet har også anmeldt seg selv for tjenestefeil, skriver SVT i april.

– Det har åpenbart fått konsekvenser. Det verste er utvilsomt at en familie har måttet vente seks måneder for lenge på å finne ut hva som skjedde med familiemedlemmet sitt. Men det hadde selvsagt også vært bedre for etterforskningen om dette funnet var gjort tidligere, sier Nils Norling ved Malmø politi til Aftonblade i dag.

Han sier også til avisen at åsteder er ferskvare og at de ikke kan utelukke at mulige spor kan ha forsvunnet.

Politiet vet fremdeles ikke hvordan eller når kvinnen døde.

Tidligere etterforskningslederen og forfatterer Jørn Lier Horst.

– Aldri hørt om lignedne

– Har aldri hørt om lignende.

Det skriver den tidligere etterforskningslederen og forfatteren Jørn Lier Horst i en melding til VG om saken i Sverige.

– Hverken at et lik eller skjelett antennes eller at et lik blir gjenglemt som dette.

– Det er vanskelig å si hva som egentlig har skjedd, men det virker å skyldes en sum av uheldige omstendigheter, der en feilvurdering får flere følgefeil. Trolig er det ingen som kan klandres for tjenestefeil, men høyst kritikkverdig, mener Lier Horst.

– Kunne spart seg mye arbeid

Tidligere polititopp i Oslo, Finn Abrahamsen, mener at det er mye ved saken som skurrer.

– Hvordan kan politiet si at det er snakk om samme skjelett dersom de ikke engang var til stede første gangen? spør han.

Abrahamsen understreker at brannvesenet har såpass mye erfaring og kunnskap at de med det trente øyet lett skal kunne se forskjell på plast og bein.

– Skulle man ta feil av dette, så høres det veldig rart ut, sier han.

Abrahamsen synes også det er merkelig at det kunne dukke opp et rent skjelett i Slottsparken kun måneder etter at kvinnen ble meldt savnet. Han understreker at han baserer sine uttalelser på hva som er kommet frem basert hva svensk presse har skrevet om.

– Politiet hadde spart seg for mye arbeid dersom de bare hadde rykket ut umiddelbart og funnet skjelettet første gangen, sier han.