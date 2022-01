KAOS: En mann forsøker å dytte bilen på Haramidere motorvei D-100 i Istanbul, Tyrkia.

Snøstorm skaper kaos i Sør-Europa

Kraftig snøfall har ført til store trafikkproblemer i Aten i Hellas mandag og tirsdag, mens i Istanbul i Tyrkia er flyplassen stengt som følge av snøen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver The Guardian.

Snøfallet var så kraftig i Istanbul at taket på en av lasteterminalene på lufthavnen kollapset. Ingen personer ble skadet, men fly til Midtøsten, Afrika, Europa og Asia ble satt på bakken.

Ifølge tyrkiske reisetjenestepersoner var dette den første gangen lufthavnen ble stengt etter at den i 2019 erstattet Istanbuls gamle Ataturk flyplass som base for Turkish Airlines.

Tirsdag viser bilder et snødekt Parthenon-tempel på Akropolis-høyden i Aten, mens en brøytebil er i full sving for å måke bort snø på veien nedenfor høyden.

Snøstormen førte også til stengte veier sentralt og sørøst i Tyrkia, før den fortsatte inn i nabolandet Syria, hvor den skapte problemer i flyktningleirer nord i landet.

JULESTEMNING: En snømann utenfor det romerske teatret Odeon til Herodes Atticus i Aten, tirsdag 25. januar.

Røde farevarsler

I går ble det sendt ut røde farevarsler for deler av Hellas, som fremdeles er ute for Aten sitt område. Også gule og oransje farevarsler er sendt ut i dag for flere steder i Hellas.

Vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane, sier at det ikke nødvendigvis skal mye til før det sendes ut farevarsler for snø i disse landene.

– Rødt nivå er jo det vi har for ekstreme situasjoner. Det trenger ikke nødvendigvis å være så mye snø før det blir kaos, når man ikke er vant til disse mengdene.

TRAFIKKTRØBBEL: Snøværet førte til stans i biltrafikken i Istanbul, Tyrkia. Bildet er tatt mandag 24. januar.

Vågane forklarer at snøkaoset skyldes kjølig luft, som trekker inn fra en nord-sørlig retning, og som har ustabil karakter.

– Når luften først stiger opp, stiger den høyt opp og har en stor omveltning i luften. Denne type luft gir også tordenvær, sier hun.

Ifølge Vågane, er det snakk om ganske kraftige snøbyger, særlig i Hellas og området rundt Aten. Mest nedbør vil det komme i fjellene.

– Dette er unormalt kaldt for deres del, det er jo ikke så ofte at de opplever snø på denne måten.