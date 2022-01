VETERAN: Thorbjørn Tønnessen sliter med PTSD etter tiden i Afghanistan.

Veteran om Taliban-besøket: − Personlig har jeg det veldig vondt nå

Veteran Thorbjørn Tønnessen reagerer kraftig på millionene Norge har brukt på Taliban-besøket og mener det ikke blir tatt hensyn til hva soldatene har ofret i kampen mot dem.

– Jeg brukte litt over to år av livet mitt i Faryab provins i Afghanistan og sloss mot Taliban. De var dem som sørget for at ti norske ble drept. Jeg var dessverre med da fire norske ble drept i et IED-angrep (improviserte sprengladninger, journ anm.).

Det sier Thorbjørn Tønnessen som tjenestegjorde i Afghanistan fra 2008 til 2012.

– At Taliban får privatfly til Norge og at regjeringen tror dette kommer til å forandre seg – det er en hån mot veteraner som har vært der ende.

Sliter med PTSD

Tønnessen sliter i dag med PTSD etter tiden i Afghanistan.

– Jeg blir frustrert når jeg da ser Taliban komme til Norge. Det synes jeg er drøyt. Personlig har jeg det veldig vondt nå. De burde vært arrestert, sier han.

Han søkte om avskjed fra forsvaret med redusert lønn, på grunn av psykiske plager. Nå tar han bachelor i samfunns- og beredskapssikkerhet på Høyskolen på Rena.

– Jeg prøver å ha noe å bruke hodet mitt til, men tror ikke jeg kommer ut i arbeidslivet igjen. Jeg sliter med PTSD og går på mye medisiner, sier han.

Tønnesen reagerer også kraftig på millionene Norge har brukt på Taliban-besøket og mener det ikke blir tatt hensyn til hva soldatene har ofret i kampen mot dem.

– At skattepengene våre går til å fly dem hit i privat jetfly, det blir for dumt.

Info Falne nordmenn i Afghanistan Mai 2004: Tommy Rødningsby ble drept av en granat i Kabul

Juli 2007: Tor Arne Lau-Henriksen ble drept i en skuddveksling i Lowgar.

November 2007: Kristoffer Sørli Jørgensen ble drept av en veibombe i Meymaneh.

April 2009: Trond Petter Kolseth ble drept av en selvmordsbomber i Mazar-e Sharif.

Januar 2010: Claes Joachim Olsson ble drept av en veibombe i Ghowrmach.

Juni 2010: Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Christian Lian og Trond André Bolle blir drept av en veibombe i Almar.

April 2011: Siri Skare ble drept da en folkemengde stormet FNs kontor i Mazar-e Sharif. Kilde: Forsvaret Vis mer

Privatfly til 3,5 millioner

Privatflyet til Taliban kostet 3,5 millioner kroner.

– Det har vært nødvendig ut fra sikkerhetshensyn. Vi dekker alle de afghanske deltagernes fly- og reiseutgifter. Øvrige kostnader ved besøket går til sikring, transport, hotell- og møteutgifter, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet.

Veteranen er også kritisk til at Norge mener måten å håndtere krisen i Afghanistan på, er å gå i dialog med Taliban.

– Amerika har prøvd flere ganger. Under krigen også. Vi var der i 20 år. Det funket ikke da, og kommer heller ikke til å funke nå.

Tønnessen legger til:

– Eneste grunnen til at Taliban er i Norge er at de skal ha penger. Afghanistan er ett av verdens fattigste land. Folk går barbent i gatene – og sjefene bor i palasser.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa til NRK Dagsrevyen et de stiller strenge krav til Taliban og ikke gir penger til dem.

– Vi gir alle våre penger gjennom humanitære organisasjoner, sa hun.

Også veteran Freddy Bolle har reagert på Taliban-besøket og mener det gir anerkjennelsen til Taliban.

Utenriksministeren: – Gjennom dialog ansvarliggjør vi Taliban

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til VG at hun har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at møtene arrangeres i Norge.

– Dette gjelder særlig for de som har mistet sine kjære i Afghanistan.

Hun legger til at det er ulike vurderinger blant norske militære som har tjenestegjort i Afghanistan og nevner at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sagt at han er positiv til å ha dialogen i Norge fordi han er bekymret for det afghanske folk.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt

– Han mener det er nødvendig at vi snakker med de som faktisk har makten i Afghanistan. Våre soldater deltok i kampen mot terror i Afghanistan. Det er vi takknemlige for. For å hindre at Afghanistan igjen blir et oppmarsjområde for internasjonal terror trenger vi dialog. Gjennom dialog ansvarliggjører vi Taliban, som nå har makten i landet.

Utenriksministeren sier at vertskapet ikke innebærer en anerkjennelse av Taliban.

– På grunn av sikkerheten til afghanske menneskerettighetsforkjempere, kunne ikke disse samtalene ha funnet sted i Afghanistan. I Oslo har vi skapt en trygg ramme for det første møtet mellom Taliban og denne typen organisasjoner siden Taliban tok makten i landet i august i fjor.

Hun sier at i vurderingen for møtet har hensynet til det afghanske folk og den den svært alvorlige humanitære situasjonen de opplever veid tungt.

– 24 millioner afghanere er rammet av akutt matusikkerhet. 1 million barn kan dø av sult hvis hjelpen ikke kommer fram i tide.