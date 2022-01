APOKALYPTISK: Det dannet seg en sprekk nedenfor dette askebelagte huset på La Palma den 1. desember 2021.

Spansk øy askebelagt etter vulkanutbrudd: − Det er brutalt

Beboerne på La Palma har begynt å vende hjem etter vulkanutbruddet i fjor. Nå må de løse nye problemer.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Publisert: Nå nettopp

I 85 dager og 18 timer varte utbruddet fra vulkanen Cumbre Vieja.

Den spydde ut aske og lava som rev med seg over 1000 boliger, samt skoler, legesentre og landbruk.

Utbruddet startet 19. september etter 50 år uten aktivitet, og på kvelden 13. desember stilnet den brått.

Ingen liv ble tapt og ingen ble skadet i utbruddet, men prislappen for de materielle skadene anslås til å være rundt 9 milliarder norske kroner.

Utbruddet ble erklært over første juledag og noen av de rundt 80.000 innbyggerne på Kanariøyen La Palma har begynt å vende tilbake, melder The Guardian.

RYDDER: Den pensjonerte helsearbeideren Maria Zobeida Perez Cabrera (68) jobber iherdig med å fjerne asken som har lagt seg over hagen hennes.

Askebelegg

– Det er brutalt. Det ser ut som det er satt opp en ny Berlinmur av svart lava rundt området som ble rammet, sier innbygger Javier Moreno til avisen.

De siste dagene har rundt 2000 av de 7000 evakuerte innbyggerne kommet hjem til askebelagte hus.

– Det er en kontinuerlig kamp. Du fjerner det i dag, og så blåser vinden over noen nye centimeter med aske over det igjen, sier Moreno.

BEGRAVET: Dette huset var dekket med aske i oktober 2021, etter vulkanutbruddet som startet 19. september.

Aske har begravd hjem og landbruksområder enkelte steder på øya. Ifølge The Guardian har asken også akkumulert seg enkelte steder og dannet flere meter høye hauger.

Det har pågått et iherdig arbeid med å få kontroll over askemengdene, som blant annet har blitt lagret i et nedlagt steinbrudd på øya.

Det å fjerne restene av lavaen har derimot vist seg mer krevende, skriver avisen.

Rundt 12.000 mål av øya er dekket med lava. Bananplantasjene, som sammen med turisme er La Palmas viktigste næring, ble hardt rammet

HETT: Lavaen renner nedover La Palma i dette bildet fra 29. november 2021.

– De fortsetter å lagre varme med temperaturer opp mot 100 grader noen steder, sier geolog Inés Galindo ved et geologisk institutt i Spania.

Hun forteller til The Guardian at det kan ta flere måneder før lavaen kjøler helt ned, og at det kan være lettere å rett og slett bygge oppå lavaen i stedet for å forsøke å fjerne det.

VOLDSOM BØR: Maria Zobeida Perez Cabrera (68) må fjerne store mengder aske utenfor hjemmet sitt i La Mancha på La Palma.

Ser mot fortiden

Hva man skal gjøre med alle restene etter vulkanen er nå det store spørsmålet.

Galindo er en del av en arbeidsgruppe som jobber med nettopp dette, og hun sier til avisen at de har funnet inspirasjon i løsninger fra 1700-tallet.

Da ble øya Lanzarote, i likhet med La Palma, delvis dekket av vulkanske masser.

– Partiklene var porøse og kunne holde på fukt i jorden. De utnyttet det til å plante vinranker, sier Galindo.

Nå jobber de med å finne ut om asken på La Palma kan ha lignende bruksområder, samtidig som en annen gruppe undersøker hvorvidt det kan brukes som gjødsel.

TOTALSKADET: Dette huset ble truffet av lavaen fra vulkanen Cumbre Vieja på den spanske øyen La Palma. Bildet er tatt 4. januar i år.

Myndighetene ser også på mulighetene for å bruke asken til å bygge hus, veier og broer på øya.

– Det er ikke en original idé, det er snakk om de samme teknikkene som romerne brukte, sier ingeniør Javier Juvera ved samferdselsavdelingen på Kanariøyene til avisen.

– Romerne jobbet med asken som kom ut av Vesuv og brukte det til å bygge basilikaer og bygninger, forklarer Juvera.

Dersom asken som nå er spredt utover La Palma ligner på den romerne brukte, kan det være en kilde til byggemateriale for gjenreisingen av øya.

Juvera mener det er en naturlig tanke for en øygruppe som er et direkte resultat av vulkans aktivitet, og hvor det heller ikke er unormalt å blande inn rester av vulkaner i sement for å bygge boliger.

FEIER: 65 år gamle Gladys Jeronimo rydder vekk sand og aske fra hjemmet sitt i det tidligere evakuerte området på øya.

– På Kanariøyene er vi vant til å jobbe med vulkanske materialer.

Galindo og Juvera er samstemte om at det vil ta måneder før man finner en endelig løsning på hva som skal gjøres med all asken.

– Det er en enorm mengde materiale. Det er bilder av hjem som praktisk talt er begravet i aske, men om vi ikke finner en bruk for det så blir det avfall.