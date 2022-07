FLAMMEHAV: To brannmenn kjemper mot flammene på den greske øya Lesvos.

Skogbrann herjer på Lesvos

En skogbrann raser på den greske øya Lesvos. Brannen har spredt seg i to retninger, og nådd inn til badebyen Vatera.

Det melder flere medier, deriblant The National Herald.

Brannen begynte lørdag formiddag rundt klokken ti, og spredte seg på to fronter, hvorav den ene beveget seg til landsbyen Vrisa og den andre mot Vatera.

Brannen har spredt seg raskt ved hjelp av kraftige vindkast.

Flere hus, bygninger og biler skal ha brent ned, ifølge det greske nettstedet iefimerida.

– Vi kjemper for å redde hjem, sa ordføreren i området, Taxiarchis Verros, til den statlige TV-kanalen ERT, skriver Reuters.

Brannsjef for det lokale brannvesenet, Giannis Artopaios, sa i en krisebrifing at brannen startet klokken 10.04. 50 brannmenn fordelt på to lag jobber med 17 vannbiler. Også ni fly og et helikopter bistår i slukningsarbeidet.

Frivillige hjelper også til med å stoppe flammene, som enkelte steder nådde helt ned til sjøen Kystvakten skal ha reddet 9 personer fra stranden.

Situasjonen karakterisert som svært vanskelig, ifølge brannvesenet. Ifølge Greek City Times blir byen evakuert.

Det er foreløpig ikke rapportert om noen dødsfall som følge av brannen.

EVAKUERT: Det jobbes nå med å evakuere beboerne i feriebyen.

Vatera er et viktig turistmål på øya, med et stort antall feriehus. The National Herald skriver at mange av disse ble gjort om til hjem for innbyggere fra Vrisa, som ble hardt rammet av jordskjelv i 2017.

Lesvos er også kjent for å huse flyktningleiren Moria, som flere ganger har blitt rammet av katastrofale branner. Vatera befinner seg imidlertid på et annet sted på øya.

Tidligere denne uken tvang en skogbrann nær Athen hundrevis av mennesker på flukt. Myndighetene kaller denne sommeren en av de tøffeste i Middelhavet.

I fjor herjet skogbranner rundt 121 000 hektar med skog og buskmark over hele Hellas, under det som ble omtalt som landets verste hetebølge på 30 år.