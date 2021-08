EXIT: Amerikanske soldater på flyplassen i Kabul mandag 16. august. Foto: SHAKIB RAHMANI / AFP

Forskere: NATO og USA må ta ansvar for Afghanistan-exit

Talibans lynraske maktovertagelse vil trolig føre til oppvask på bakrommet, både i NATO og USA, mener forsker.

– Jeg tror det vil bli en tøff debatt internt i NATO om hva som har gått feil. Og så vil det bli en tøff debatt om hvordan man skal summere det opp. Det er også en kamp om historieskrivning dette, sier fredsforsker Kristian Berg Harpviken ved PRIO.

Han mener tidspunktet Talibans angrep skjer på gjør det umulig for NATO å fraskrive seg ansvaret for situasjonen.

– NATO hadde nok håpet at Taliban ikke skulle avansere så fort. Hvis det hadde vært en lengre tidsperiode mellom den internasjonale uttrekningen og Talibans maktovertagelse, hadde ikke årsaksforholdet vært så direkte, sier Harpviken til VG.

– Men nå får man Talibans maktovertagelse før de internasjonale styrkene er ute, og da blir årsaksforholdet veldig direkte. Det gjør det vanskeligere å skrive en historie som NATO kan leve med, legger han til.

NYTT FOKUS: Fredsforsker Kristian Berg Harpviken mener vi vil få en ny debatt om internasjonal innsats i Afghanistan. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Vi har ingen unnskyldning

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sa mandag at verden misforsto utviklingen i Afghanistan fullstendig.

Han erkjente at NATO feilvurderte hvor fort Taliban ville rykke fram, og ikke skjønte at de afghanske styrkene ikke var villig til å ta kampen og slåss.

– Vi har ingen unnskyldning. Alle, både den tyske regjeringen, etterretningstjenestene, det internasjonale samfunnet, har undervurdert situasjonen, sa Maas på en pressekonferanse i Berlin.

Taliban-krigere var mandag å se flere steder i gatene i Kabul:

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace rettet mandag pekefingeren mot USAs tidligere president Donald Trump for fredsavtalen han fikk fremforhandlet i 2020 som la til rette for amerikansk tilbaketrekking fra Afghanistan. Det skriver Business Insider med henvisning til hva Wallace sa til «BBC Breakfast».

Fredag beskrev han ifølge BBC avtalen som «råtten», men utdypet mandag:

– Terningen var kastet da avtalen ble gjort av Donald Trump, hvis du vil ha mitt syn på saken.

Harpviken viser til at den siste ukens hendelser i Afghanistan gjør at vi må se NATOs innsats med nye øyne.

– Vi har før sett en diskusjon om at den sivile innsatsen har vært for dårlig, mens diskusjonen om det militære har vært skjøvet litt i bakgrunnen. Det kan vi ikke gjøre lenger. Jeg mener at de to tingene henger sammen. Når uttrekningen ikke lyktes, er det fordi det som skjedde før også hadde vært mislykket. Hele Afghanistan-prosjektet har i altfor stor grad vært preget av militære virkemidler. Hadde det ikke vært det tror jeg ikke vi hadde sett Taliban der de er i dag, sier han.

– Trigget en motstand

Forskeren legger derfor en del av skylden for det som nå skjer på den internasjonale innsatsen.

– Taliban var egentlig en død organisasjon i 2001. De tapte intervensjonen, så de som jobbet for Taliban hadde egentlig innstilt seg på at det prosjektet var over. Da var det om å gjøre å finne ut av det med en ny demokratisk regjering. Men så fortsatte de internasjonale styrkene en tydelig krigføring som gikk såpass hardt ut over sivilbefolkningen i mange områder at de trigget en motstand, og den motstanden ga sitt uttrykk i Taliban. Så allerede der ser vi at det går feil, sier han.

Forskeren mener også USA må ta på seg skyld for de siste dagers hendelser.

– Det er vanskelig for USA å fraskrive seg skyld, for USA er en så dominerende faktor. Det er til syvende og sist USA som definerer veldig mye av hva NATO bestemmer. Når det gjelder Afghanistan har USA hatt rundt to tredjedel av de militære styrkene i landet. Så for USA blir det vanskelig å bare skylde på andre.

USAs president Joe Biden sa mandag at situasjonen i Afghanistan utviklet seg raskere enn forventet og at nasjonsbygging aldri var USAs mål.

Vil bli debatt

Harpviken mener også at situasjonen vi nå ser vil påvirke USA i fremtiden.

– Joe Biden har fulgt opp det Trump la opp til for å trekke få USA ut av disse krigene mot terror, men så blir dette på mange måter et tilbakeslag for det har mislyktes så fundamentalt. Det åpner opp igjen for en debatt i Washington om hvordan man bør håndtere disse tingene. Jeg tror den amerikanske presidenten er veldig bestemt på at han ikke vil gå inn i disse krigene. Denne situasjonen vil gi det stor motstand.

GODT FORBEREDT: Afghanistan-forsker Torunn Wimpelmann mener Taliban har forberedt sin militære kampanje nøye. Foto: Privat

Overvurdert betydning

Torunn Wimpelmann har forsket på Afghanistans politikk i mange år og jobber nå i Chr. Michelsens institutt. Hun sier gjentatte forsøk på forhandlinger ikke har ført frem.

– Det er mange som er overrasket over hvor fort dette har gått, sier hun.

– Godt forberedt

Wimpelmann er enig med Harpviken i at de internasjonale styrkene nå må ta skylden.

– NATO og USA bør kanskje gå i seg selv. Mye tyder på at Taliban har forberedt seg på den militære kampanjen veldig godt, på den måten er det også et etterretningsfeilgrep. Man har på mange måter ikke sett hvor godt organisert Taliban har vært, politisk så vel som militært.

Afghanistan-forskeren mener det Afghanske militæret ikke har hatt vilje til å kjempe på egen hånd.

– Når det gjelder kollapsen av de afghanske militærstyrkene så har det gått på viljen til å kjempe og ikke bare det rent militærtekniske. Det har vært en sakte utvikling de siste månedene. Først var det kamper i noen byer, men så forsvant bare styrkene vekk, sier hun.

Wimpelmann tror vi kanskje vil se en endring i NATOs holdninger med tiden.

– NATO-landene har hele tiden sagt at de ikke vil anerkjenne en regjering som tar over Afghanistan med makt, men nå spørs det om de kommer til å holde på det.