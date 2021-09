STOPPES I DØREN: Kevin Jackson er daglig leder på John’s Pizzeria. Nå kan han ikke la gjester spise inne hvis de ikke er vaksinert.

Nektes å gå inn på restaurant uten vaksine: − En kamp man ikke kan vinne

NEW YORK CITY (VG) Hvis du vil gå på kino, trene på treningssenter eller spise et bedre måltid inne i New York City – slipper du nå ikke inn hvis du ikke kan vise at du er vaksinert.

– Jeg trenger bare å se vaksinekortene deres, sier Kevin Jackson til tre sultne gjester som ønsker bord inne på «John’s Pizzeria».

Mandag denne uken innførte borgermesteren i New York, Bill de Blasio, det mye omtalte og ikke minst omdiskuterte vaksinekravet «Key to NYC» – nøkkelen til New York City.

Påbudet innebærer at man nå må dokumentere at man har tatt minst én dose av de godkjente vaksinene i USA, hvis man vil nyte verdensmetropolens goder.

SJEKK: I døren må alle vise frem vaksinekortet sitt hvis de ønsker å spise inne.

– Personlig er jeg ikke enig. Men som businessmann har jeg ingen mulighet til å ikke følge det, sier Jackson om påbudet.

Hvis han får gjester som ønsker å spise inne, men som ikke kan vise at de er vaksinert, får han nå ikke lov til å slippe dem inn.

Regelen gjelder også på treningssentre, teater, barer, sportsarrangementer, museum og konserthaller – og er ment til å få flere newyorkere og tilreisende til å vaksinere seg.

– Jeg kommer ikke til å kjempe imot, det er en kamp man ikke kan vinne, sier han på kontoret sitt bakers i lokalet.

ADLYDER: Kevin Jackson er imot påbudet, men føler han ikke har noe annet valg enn å følge det.

100 dollar for å ta vaksinen

New York var i starten av pandemien episenter for corona i verden. Flere hundre døde hver eneste dag, og hele byen stengte ned nærmeste på dagen.

Siden i våres har byen åpnet gradvis opp, og nå som nærmere 80 prosent i byen er vaksinert med førstedosen – er den helt åpen.

Det eneste som mangler er turistene fra flere land. Disse slipper ikke inn på grunn av USAs innreiseforbud, som ble innført mars 2020.

Smittetallene i delstaten har holdt et gjennomsnitt på rundt 1500 pr. dag de siste ukene, men antall dødsfall holdes nede – takket være vaksinen.

Selv om byen har en av de høyeste vaksinetallene i USA, frir De Blasio til de som fortsatt sitter på gjerdet.

Han lover 100 dollar til dem som vaksinerer seg med førstedosen nå.

FAMILIEMÅLTID: Denne familien måtte alle vise at de var vaksinert da de ville nyte en pizza inne på «John’s Pizzeria» i Bleecker Street på Manhattan.

«Uvaksinerte på sykehus»

– Det tar bare fem sekunder å vise det frem, og det er verdt det, sier Kaitlyn Diskin og legget et pizzastykke tilbake på tallerkenen sin.

Hun og familien er på ferietur i New York fra Minnesota – hvor kun 57 prosent er fullvaksinert.

I enkelte delstater har vaksinen vært tilgjengelig for alle som ønsker det siden i våres. I New York betyr det at hvis man er over 12 år, kan man gå inn på et lokalt apotek uten time, å få satt et stikk i armen.

– Man er mer komfortabel når man vet at de som er rundt deg er vaksinert, sier Patty Ehrnreiter, som helst skulle sett et påbud over alle USAs 50 stater.

Hun jobber som sykepleier og legger ingenting imellom:

– De som er innlagt nå er de som ikke er vaksinert.

PÅ BESØK: Patty Ehrnreiter (t.v.) jobber som sykepleier i Minnesota, og skulle helst sett at det ble obligatorisk for alle å ta vaksinen – uavhengig av hvilken stat du bor i. Her sammen med familiemedlemmet Kaitlyn Diskin.

Joe Biden har lenge forsøkt å få flere amerikanere til å vaksinere seg, og innførte senest tirsdag USAs kanskje strengeste vaksinekrav til nå som vil ramme rundt 100 millioner amerikanere.

– Vi har vært tålmodige. Men tålmodigheten vår er tynnslitt, og din vaksinenekt påvirker oss alle, sa han under en pressekonferanse.

Påbudet har møtt motstand fra spesielt republikanere som kjemper mot det mange av dem ser på som «kontroll over enkeltindividet».

Tidligere president Donald Trump har ikke vært nådig i sin kritikk av Biden.

– Han (Joe Biden, journ.anm.) tråkker på rettighetene til amerikanere, som deg, dette for å blidgjøre sin liberale base ved å kontrollere alle aspekter i livet ditt, skrev Trump i et nyhetsbrev denne uken.

UPROBLEMATISK: Kevin Jackson forteller at han til nå ikke har hatt noe problem med at gjester nekter å vise vaksinekortet sitt.

«Vil ta boten»

Jackson bruker argumentet om at man kan få corona selv om man er vaksinert, og at vaksinekravet til storbyen dermed ikke vil utgjøre noen stor forskjell.

– De vil komme til å sjekke det, men jeg vet ikke hva som kommer til skje hvis de tar deg i å ikke følge regelen. Kanskje de kommer til å ta stikkprøver å sjekke hver gjest. Hvem vet.

STÅR I MOT: Daglig leder og deleier Mary Josephine Generoso ønsker ikke å forskjellsbehandle de som er vaksinert og uvaksinert, og går i mot de nye reglene til borgermesteren.

Bare et kvartal bortenfor restauranten hans, på andre siden av gaten, ligger det populære bakeriet «Rocco’s». Der har eierne valgt å henge opp et stort skilt i ruten som signaliserer at bakeriet er mot påbudet og at de ikke kommer til å implementere de nye reglene.

– Jeg tar boten hvis den kommer. Dette er så mye større enn bare et påbud om vaksine, dette er brudd på grunnloven vår og muligens også et brudd på menneskerettigheter, sier daglig leder og deleier Mary Josephine Generoso til VG.

– Det er diskrimineringene. De ber oss om å forskjellsbehandle de vaksinerte og de uvaksinerte, og det dannes to klasser hvor de uvaksinerte nå ikke har tilgang til de samme rettighetene som vaksinerte.