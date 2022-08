Sommer i Butsja

Brutaliteten

sjokkerte

en hel

verden. Nå forsøker

innbyggerne

å gå videre. VG har reist

tilbake til

dødens by.

Sommer i Butsja

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG advarer mot sterke inntrykk i denne reportasjen.

Det var kjellerluken Volodymyr fikk øye på først. Den var ikke slik han forlot den.

En stor betongkloss var blitt plassert oppå luken som gikk ned til potetkjelleren. Han skjøv den bort, tok tak i trelemmen og dro til.

Med en mobiltelefon lyste han ned i mørket. Der nede, to meter under ham, lå en 34 år gammel kvinne.

Hun var naken, voldtatt og den ene brystvorten var skåret av.

Kroppen var full av skuddhull, og ved siden av lå det flere russiske uniformer.

Det er gått tre måneder siden Volodymyr kom tilbake til huset sitt i Butsja, den etter hvert så beryktede forstaden utenfor Kyiv i Ukraina.

Denne lørdagen i slutten av juni er Volodymyr ute i hagen sin for å rydde opp etter de russiske soldatene mens han venter på kona, som skal hjelpe ham med å vaske.

Like ved frukttrærne ligger en haug med uniformer som har tilhørt russiske soldater, og i det lille skjulet svirrer fluer rundt den åpne luken ned til potetkjelleren.

Kvinnekroppen er fjernet, men blodpølen ligger fortsatt igjen der nede i det klamme mørket.

I én måned terroriserte russiske soldater byen som ligger ti mil nordvest for Kyiv. Soldatene bygde veisperringer, barrikader og skyttergraver.

De torturerte og henrettet innbyggere, og de brukte Butsja som base i et forsøk på å angripe hovedstaden.

Etter intens motstand fra det ukrainske militæret valgte russiske styrker å trekke seg tilbake fra hele det nordlige Ukraina i slutten av mars.

Noen dager etter at russerne forlot byen, kjørte VG inn i de samme områdene for å kunne dokumentere ødeleggelsene og overgrepene.

Slik så det ut da:

Fire måneder senere bugner Elena Samchenkos (35) hage av røde roser, grønnsaker og klokkeblomster.

Under angrepet i mars gjemte Elena seg i kjelleren.

Over henne ble huset hennes truffet av en rakett. Veggen og deler av taket ble pulverisert.

Elena overlevde mirakuløst.

I sommer jobber ukrainske frivillige med å gjøre hjemmet hennes beboelig igjen:

Gjennom vinduene i det samme huset kunne Elena se hvordan de russiske stridsvogner og skarpskyttere hadde plassert seg på gaten like utenfor.

De satte opp veisperringer og gjorde ferdsel livsfarlig for sivile.

Det fantes bare én utvei:

Alle som ville flykte fra russerne, måtte gjennom den smale passasjen forbi Elenas hus – på vei mot forstaden Irpin, som var kontrollert av russiske styrker.

– De evakuerte med hvite flagg på armen, forteller Elena.

Hun så barnefamilier, unge og gamle på desperat flukt mot sikkerheten.

Like utenfor vinduet hennes var det én mann som ikke klarte det.

Han hadde et hvitt bånd rundt armen. Det så ut til at han hadde ligget der lenge da VG så ham 4. april, noen få dager etter at russiske styrker hadde trukket seg ut.

Naboene vet

fremdeles

ikke hvem

mannen var. Nå er kroppen

fjernet og gresset

spirer.

Den ukjente mannen som ble drept like utenfor hjemmet til Elena, ble bare et av mange dødsfall hun skulle møte denne tiden.

Litt lenger opp i gaten bodde hennes eldre bror Igor sammen med sin kone og to barn. Den 7. mars hadde han gått ned til henne for å hjelpe henne med litt mat. Elena bor alene og det var vanskelig å få tak i mat på den tiden.

– Da han gikk tilbake, ble han drept av en russisk skarpskytter.

Midt på den asfalterte veien ble han liggende.

– Han lå der i 39 dager uten at vi fikk lov til å begrave ham.

Elena og broren hadde bare hatt hverandre etter at foreldrene deres døde i en bilulykke da hun var atten år gammel. En av de siste slektningene de to hadde igjen, var bestemoren.

– Jeg turte ikke å si det til henne, men noen naboer fortalte henne at Igor var blitt drept.

Kort tid etterpå sovnet bestemoren inn. Hun taklet ikke å miste barnebarnet, tror Elena.

Med det var hele hennes nære familie borte.

Mens VG kjører rundt i Butsja disse junidagene, er det som om hverdagen er tilbake. Gresset er nyslått, og myndighetene har plantet blomster og fjernet utbrente stridsvogner.

Unge og voksne sykler rundt eller bader i innsjøen.

Under en utbrent boligblokk står Victoria (20) og Alexander (21) sammen med sin nærmeste familie. En bryllupsfotograf tar tre steg tilbake og gir instruksjonene til det nygifte paret.

Alexander tar tak i Victoria, løfter henne opp og snurrer rundt.

Victoria og Alexander levde under den russiske okkupasjonen i to uker før de klarte å flykte. Da de kom tilbake til Butsja, startet den grufulle jobben til Alexander.

– Jeg jobber som politimann, så jeg fikk i oppgave å samle inn kroppene.

Victoria bryter inn.

– Ikke snakk om det, vær så snill. I dag ønsker jeg bare å være lykkelig, sier hun til sin nye ektemann.

Noen gater nedenfor, like ved flere ødelagte butikker, sitter de tre vennene Denis (25), Yeraslav (22) og Anastasia (20) og røyker vannpipe.

– Vi er tilbake her fordi vi ønsker å gjenoppbygge byen. Den skal komme tilbake som noe bedre, sier Anastasia.

Inne på den tilhørende kafeen står Bogdan (28) og mikser iskaffe til kundene.

– Det var min far som oppfordret meg til å åpne kafeen igjen. Han sa «folk trenger kaffe og å få livene sine tilbake».

Da han kom tilbake til kafeen, var vinduene borte og kaffemaskinen stjålet. Nå begynner ting å komme på plass igjen, dog i en fornyet versjon. I et lite hjørne har han samlet noen krigseffekter; granathylser, en utbrent mine, en russisk uniform og en gassmaske.

– Alle ønsker å glemme det som har skjedd. Jeg forsøker også å flykte mentalt, men jeg klarer det ikke.

Kona og barna har flyktet til Sveits, men fordi han er mann og under 60 år, har han ikke lov til å forlate landet. Ukraina kan trenge ham til strid.

– Jeg kjenner på en skyldfølelse for at jeg er her og driver en kafé, samtidig som jeg har venner som er ved fronten og kjemper.

Men også han har meldt seg til militæret.

– Jeg håper de ikke ringer, for jeg har et lite barn å ta vare på. Jeg savner familien min sånn.

Ni millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden invasjonen startet, viser tall fra FN. I tillegg er seks millioner mennesker internt fordrevet.

Noen har flyktet fordi den russiske okkupasjonshæren er kommet til byen deres, andre fordi de har mistet hjemmene sine.

Ødeleggelsene i Ukraina er enorme, og de frykter at det vil bli verre. Noen av de hardest rammede områdene er forstedene rundt Kyiv-regionen.

Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Ukraina i slutten av juni, lovet han ti milliarder kroner i støtte til det krigsherjede landet.

Disse midlene skal gå til gjenoppbygging av skoler, sykehus og humanitær hjelp. I tillegg skal en stor del av midlene gå med til våpen og militært materiell, noe det ukrainske militæret sier de sårt trenger.

I en ni etasjer høy boligblokk i sentrum av Butsja er arbeidet med gjenoppbyggingen allerede i gang.

En hær av frivillige bærer knuste, forkullede møbler ned trappeløpet til blokken.

Stuen til 28 år gamle Vasili i niende etasje er nå bare et forkullet skall:

Da russiske styrker rullet inn i Butsja, hadde de lokale territorialstyrkene slått seg til rette i leiligheten hans, som ga dem utsikt over store deler av byen.

Derfra forsøkte de å stå imot den russiske invasjonshæren.

– De russiske stridsvognene skjøt opp mot leiligheten. Kulene gikk gjennom veggen og detonerte alt innenfor, forteller Vasili, mens frivillige fortsetter å demontere en sprengt sofa.

– Jeg håper å kunne bygge opp leiligheten igjen slik at jeg kan bo her, forteller han.

Det meste av gjenoppbyggingen i Butsja drives frem av frivillige. Samtidig er behovet for internasjonal støtte enormt.

I juni uttalte ukrainske myndigheter at gjenoppbyggingen av de ødelagte områdene ville koste 750 milliarder dollar.

– Gjenoppbyggingen av Ukraina er ikke et lokalt prosjekt, ei heller et prosjekt for én nasjon. Det er en oppgave for hele den demokratiske verden, sa president Volodymyr Zelenskyj nylig.

For innbyggerne i Butsja preger traumene fra i vinter hverdagen på alle mulige måter.

Massegraven som ble oppdaget i april, er gravd igjen, og kroppene har fått en skikkelig begravelse.

Men fremdeles finner etterforskere nye kropper. I midten av juni ble syv mennesker funnet i en massegrav like utenfor byen.

Russiske myndigheter har påstått at massegravene er en ukrainsk fabrikasjon, og at de ble utført etter at russiske styrker forlot byen.

Det tilbakeviser ukrainske myndigheter. VGs observasjoner fra april, vitnesbyrd og satellittbilder dokumenterer også at mange av kroppene hadde ligget der lenge.

April. Juni. April. Juni.

På baksiden av et anonymt murbygg står en liten familie. Ansiktene er dratt, der de ser over en bukett med ferske blomster. Og ferske skuddhull.

Svetoslav (35) var en del av territorialforsvaret i Butsja, som besto av sivile som forsøkte å beskytte byen mot de russiske inntrengerne.

Han ble henrettet av de russiske styrkene, forteller faren Oleksandr (67).

– Se, her er videoen.

Familien viser frem en mobilvideo. Kameraet rister idet kameraobjektivet sveiper over de syv kroppene som ligger på bakken.

Flere har hendene bundet på ryggen.

– De var blitt brent og øynene manglet, forteller Oleksandr (67).

I én måned visste han at sønnen var blitt henrettet, men de russiske styrkene lot ham ikke få dra for å hente sønnen og begrave ham.

Først etter at de forlot byen, dro han for å finne sønnen sin.

Synet som traff ham, var grufullt.

– Kroppen var full av hull.

I trappen like ved der kroppene lå, er skuddskadene i steinen tydelige spor fra henrettelsene som fant sted.

Flere av mennene var blitt skutt på kloss hold.

– Det er så vanskelig å være tilbake her nå, forteller han.

Henrettelsen av disse syv er blant hendelsene som nå etterforskes som krigsforbrytelser.

Ukrainske myndigheter sier til VG at 420 sivile ble drept i Butsja. Før krigen hadde byen rundt 30 000 innbyggere.

Politiet har bare i Butsja dokumentert over 400 tilfeller av mulige krigsforbrytelser.

– Jeg er overrasket over at folk ikke er blitt gale.

Alexandr Konovalov tilbrakte én måned i en iskald kjeller, og så sin bror bli drept av en russisk skarpskytter.

Han er en av 5000 sivile som FN har registrert drept så langt i krigen, selv om FN erkjenner at mørketallene trolig er mye høyere.

Alexandr måtte selv begrave broren i hagen.

Da VG traff ham i starten av april, lå kroppen fremdeles nedgravd i den provisoriske graven.

Siden er han blitt gravd opp, undersøkt og lagt til hvile på en kirkegård.

– Det ble en liten begravelse med noen få slektninger og en prest. Raskt unnagjort, for det er jo krigstid, forteller han.

Stedet der broren lå i bakgården, er nå gjengrodd.

Like etter frigjøringen var innbyggerne traumatiserte, forteller Alexandr. Han møtte mennesker som var aggressive, sjokkerte og ute av seg.

– Nå er folk blitt mer normale. Vi forsøker å glemme det som har skjedd, og det er få som ønsker å snakke om det.

Noen nabolag ble også skånet mer enn andre, forteller han.

– I andre deler av sentrum var det verre. Der kunne de høre ropene og skrikene til kvinner som ble voldtatt.

Det tar bare noen minutter å gå til Volodymyr i sentrum av Butsja.

Han låser opp hoveddøra, beveger seg inn i huset, åpner en tredør og skrur på lyset i saunaen.

– Her fant jeg brukte kondomer og kvinnesmykker, forteller han.

Han tør nesten ikke tenke på hva som skjedde i hjemmet hans, eller med den drepte kvinnen han fant i potetkjelleren.

– Jeg tenker at alle soldatene burde henges, sier han.

Hjemmet er endevendt, og klær, møbler og eiendeler ligger strødd. Soldatene stjal flere av tingene til familien, forteller han.

I hagen utenfor blomstrer epletrærne, og tomatplantene har fått bær.

– Jeg forsøker å glemme det som har skjedd, for dette har vært så vondt.

Han sier at de fleste i byen forsøker å legge overgrepene bak seg.

– Alle har noen de kjenner som ble drept.

– Jeg er 67 år gammel og jeg har lite igjen av dette livet. Jeg ønsker bare å fortsette å leve uten å tenke på det som har skjedd her.

VG I UKRAINA: Journalist og fotograf Kyrre Lien dekker krigen i Ukraina.

Tips oss gjerne:

Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Ukraina, ta gjerne kontakt.

E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal/Telegram: Ta kontakt for nummer