EKSPLOSJON: Store flammer i en video fra det som ifølge RIA Novosti skal være stedet utenfor Moskva hvor en bil eksploderte sent lørdag kveld.

Datter av russisk filosof død i eksplosjon

Aleksandr Dugin er en av Russlands mest innflytelsesrike ideologer. Natt til søndag melder russiske medier at hans datter er drept i en bileksplosjon.

Den russiske redaktøren og politiske analytikeren Darja Dugina har omkommet etter at en bil eksploderte utenfor Moskva sent lørdag kveld. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Dugina er datteren til den russiske politiske tenkeren Aleksandr Dugin – mannen som har blitt beskrevet blant annet som «Putins hjerne». Han har undervist på Russlands ledende universiteter og vært en fremtredende figur på russisk TV, beskriver amerikanske CBS.

Videoer i sosiale medier fra det som skal være åsted for eksplosjonen, viser store flammer og vrakrester på bakken. Brannvesenet ankommer stedet, mens en tydelig opprørt mann som tilsynelatende er Aleksandr Dugin står i sjokk ved siden av. Videoen er ikke verifisert.

– Hun er en frekvent og profilert bidragsyter til desinformasjon knyttet til Ukraina og den russiske invasjonen på ulike nettbaserte plattformer, skrev den britiske regjeringen da de sanksjonerte Dugina tidligere i år.

Til RIA sier leder for det russiskstøttede området Folkerepublikken Donetsk i Ukraina, Denis Pusjilin, at Dugina er drept i det han beskriver som et angrep fra «ukrainske terrorister».

– Velsigne Darjas minne. Hun er en ekte russisk jente, sier Pusjilin, som natt til søndag på Telegram hevder Duginas far var mål for angrepet. Påstanden er ikke bekreftet.

Også årsaken bak eksplosjonen er så langt uklar.

Sanksjonert av Vesten

Både far og datter har blitt sanksjonert av flere vestlige land. Det amerikanske handelsdepartementet beskriver Darja Duginas arbeid som redaktør for nettstedet United World International (USW).

USW har ifølge amerikanske myndigheter i lengre tid spredt desinformasjon om blant annet krigen i Ukraina. Nettstedet kobles også til Yevgenij Prigozjin, som USA har sanksjonert for forsøk på påvirkning av amerikanske demokratiske valg.

– UWI antydet i 2022 at Ukraina ville «gå under» om landet ble innlemmet i Nato, het det i det amerikanske handelsdepartementets begrunnelse for sanksjonene de innførte mot henne tidligere i år.

SANKSJONERT: Utklipp fra den britiske sanksjonslisten, hvor Darja ble lagt til tidligere i år.

De mener også at Dugina har jobbet som en aktør for sin far, som USA sanksjonerte allerede i 2015. Det ble begrunnet med at de mente han var tilknyttet Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya i 2014.

Videre beskriver de Dugins nettside Geopolitica:

– En nettside som fungerer som en plattform for russiske ultranasjonalister, slik at de kan spre desinformasjon og propaganda, med vestlige og andre publikum som mål.

Hvem er Aleksandr Dugin?

I 1997 skrev han boken Geopolitikkens fundament, hvor han legger frem sine tanker om hvordan Russland bør gå frem for å få mer makt i verden – blant annet gjennom desinformasjon og annektering.

Dugin mente allerede i denne boken at Ukraina burde være et mål for Russland:

– Ukraina som stat har ingen geopolitisk betydning. Den har ingen særskilt kulturimport eller allmenn mening. Er ikke geografisk unikt. Har ingen etnisk eksklusivitet, skriver Dugin i boken.

IDEOLOG: Aleksandr Dugin i 2016.

Dugins argumenter har gjenklang i mye av propagandaarbeidet Kreml har lagt ned siden før invasjonen av Ukraina i februar i år, blant annet artikkelen ««Hva Russland bør gjøre med Ukraina». Der mente forfatteren at navnet «Ukraina» trolig må fjernes for at landet skal kunne «frigjøres».

Hvor tett forhold Dugin han har til president Valdimir Putin er usikkert, enda flere analytikere har antatt at han er en nær rådgiver av presidenten.

– Som kun et lite eksempel, brukte han i 2013 og 2014 begrepet «Novorossiya» («Nye Russland» jou.anm.) om territorier i Ukraina som Russlands ønsker å legge krav på. Kort tid senere fant man igjen dette i Putins propaganda-språk, sier forfatter Tara Isabella Burton i en kronikk om Dugin i Washington Post.