FUNNET DØDE: søstrene Asra Abdullah Alsehli (24) og Amaal Abdullah Alsehli (23) ble funnet død i leiligheten sin i Sydney i begynnelsen av juni.

Søstrene ble funnet døde – saken forblir uløst

De to saudiarabiske søstrene Asra Abdullah Alsehli (24) og Amaal Abdullah Alsehli (23) ble funnet døde i sin egen leilighet i Sydney i begynnelsen av juni. To måneder senere vet politiet fremdeles ikke hva som skjedde med dem.

Søstrene ble funnet døde av politiet i Australia begynnelsen av juni. Da hadde søstrene ikke betalt leie på flere måneder, og politiet sa at gammel post hadde hopet seg opp foran døren, melder BBC.

Da de kom inn i leiligheten fant de søstrene døde i hvert sitt soverom. Ingen av kvinnene viste noen åpenbare tegn til skade.

Politiet anslår at jentene hadde ligget døde i leiligheten siden starten av mai, og beskriver dødsfallene som mistenkelige og uvanlige.

Leiligheten viste heller ingen tegn på at noen hadde brutt seg inn.

Skapt mye oppmerksomhet

To måneder etter søstrene ble funnet har politiet fremdeles ikke kommet nærmere noen oppklaring på hva som skjedde med søstrene.

Rettsmedisineren i Sydney har ikke konkludert i saken hvordan kvinnene døde. Og de innledende toksikologi- og obduksjonsresultatene ga ingen svar på dødsårsaken.

Politiet har i flere omganger spurt publikum om hjelp til å finne ledetråder i saken. Søstrenes død har skapt mye oppmerksomhet i Australia, og mange spekulerer i hva som egentlig skjedde med dem.

SYDNEY: Søstrene flyktet fra Saudi Arabia til Sydney i 2017.

The Guardian meldte torsdag om at de to kvinnene er sendt hjem til Saudi-Arabia i forrige uke, hvor de ble begravd i henhold til islamske tradisjoner.

Søstrenes familie har ikke uttalt seg til media etter at de ble funnet døde, men skal ha vært i kontakt med politiet i den australske delstaten New South Wales.

Åpent skeiv

Søskenparet flyktet fra Saudi-Arabia til Australia i 2017, hvor de søkte om asyl. Det er derimot uvisst hva som er årsaken til at de søkte asyl.

Ifølge australsk presse skal en av kvinnene ha flyktet fra Saudi-Arabia på grunn av sin seksualitet, og den andre flyktet fordi hun hadde blitt ateist. Både homoseksualitet og ateisme er ulovlig i det konservative muslimske landet.

The Guardian skriver at søstrene ha deltatt på på et skeivt arrangement for kvinner i januar, hvor de fortalte om at homofile kvinner lever i frykt i Saudi-Arabia.

En kvinne fortalte til the Guardian at hun snakket med kvinnene om hvor utrygt det er for Saudi kvinner å være åpent skeiv. At det å være åpen om sin seksualitet satte de i fare og gjorde de til et mål.

DEMONSTRASJON: En Pride-deltager demonstrerer mot både Saudi-Arabia og Qatars homolovgivning under en Pride-marsj i Amsterdam i Nederland 30. juli i år.

– Derfor ville jeg si ifra til politiet, slik at de visste at søstrene åpen utforsket deres seksualitet, sier hun til the Guardian.

Et av sporene New South Wales Police etterforsker er hvorvidt søstrene kan ha fryktet å bli forfulgt for sin seksualitet i hjemlandet.

Human Rights Watch World Report for 2022 sier at at selv om Saudi-Arabia ikke har noen skreven lov om seksuell orientering eller kjønnsidentitet, bruker dommere prinsipper fra ukodifisert islamsk lov for å sanksjonere personer som mistenkes for å begå seksuelle aktiviteter utenfor ekteskapet, inkludert forhold av samme kjønn.

Virket nervøse og redde

Begge kvinnene studerte og jobbet i Sydney, og naboene har fortalt at de for det meste holdt seg for seg selv.

Lederen i bygningen de bodde i, Michael Baird, sa at søstrene spurte han om han kunne sjekke sikkerhetskameraene i oppgangen i månedene før de ble funnet døde.

– De var bekymret for at noen hadde gjort noe med maten deres, sier Baird til Sydney Morning Herald. Da han gikk gjennom videopptakene kunne de ikke bekrefte noe slikt.

Baird sa til avisen, at søstrene virket nervøse og som om de var redd for noe.

Frykter forfølgelse

Meldingen om søstrenes dødsfall har skapt reaksjoner hos Saudiske kvinner i Australia.

– Mange av oss ser oss over skulderen, sier Saffaa, en australsk aktivist til BBC. I frykt for å bli gjenkjent oppgir hun kun fornavnet til avisen.

Hun forteller at det saudiske regimet og kvinnenes familier kan utgjøre en fare for kvinner som har flyktet fra regimet. Selv etter at de har bosatt seg i andre land.

Saffaa viser til Dina Ali Lasloom, som i 2017 flyktet til Filippinene, før hun ble tvunget tilbake til Saudi-Arabia av slektninger. Ingen har hørt fra henne siden.

PRINS: Den kontroversielle Kronprins Mohammad bin Salman av Saudi-Arabia har fått mye kritikk under sin relativt korte tid i søkelyset.

Saffaa sier til BBC at hun synes det virker veldig usannsynlig at søstrene skal ha tatt selvmord, etter å ha klart å flykte fra Saudi-Arabia og bodd i Sydney i fem år.

Hun sier også at søstrene var godt kjent blant byens andre asylsøkende fra Saudi-Arabia, og at de mistet kontakt med kvinnene seks måneder før de ble funnet.

– Noe gikk tydeligvis veldig galt for dem, slik at de stadig ble mer redde og isolerte, sier Saffaa til BBC.

Leiligheten hvor kvinnene ble funnet er nå lagt ut på leiemarkedet. I annonsen står det at i eiendommen har det blitt funnet to døde personer, og at saken fortsatt er under politietterforskning. Videre står det at ifølge politiet er dette ikke en tilfeldig forbrytelse, og vil ikke være en potensiell risiko for samfunnet.