POSERER MED RUSSISK VÅPEN: Ukrainsk soldat poserer triumferende med konfiskert russiske våpen. Bildet er tatt 13. juli.

Ekspert om krigen i Ukraina: Russland har gjort fire store feilgrep

Dette er årsakene til at Russland ikke kan seire i Ukraina, selv om de kan vinne Donbas, ifølge forsvarsprofessor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De siste ukene har Russland stått for flere rakettangrep i ukrainske byer, samt tatt kontroll over storbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk.

Det går imidlertid ikke an å snakke om en russisk seier i Ukraina.

Det mener Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole. Han begrunner det med at krigen allerede har påført Russland så mange strategiske nederlag at de, selv om de vinner slaget om Donbas-regionen i øst, uansett vil tape freden.

Heier peker på fire store strategiske feilgrep han mener Russland har gjort under invasjonen av Ukraina.

FEILGREP: Russlands president Vladimir Putin deltar her på et statsråd via videokonferanse i Moskva 8. juli.

1. USA med Europa-comeback

– Krigen har ført til at erkerivalen USA er på full fart tilbake i Europa med store kjernefysiske og konvensjonelle styrker, tettere opp mot grensene enn før. De var på vei til Asia, men nå virker det som at de er på vei tilbake til Europa med fastere lederskap, flere våpen og står sterkere på grensen, sier Heier.

2. Nye Nato-medlemsland

– Russland har skremt to veldig viktige bufferstater inn i Nato, altså Sverige og Finland. Russland opplever nå at grensene mot Nato dobles, og at det kan komme enda mer amerikansk militær infrastruktur tettere på grensene deres.

3. Et mer samlet Nato

Heier peker videre på at krigen har ført til at limet i Nato er tilbake.

– Russland hadde glede av at Nato var en allianse med 30 forskjellige medlemmer før Sverige og Finlands medlemskap, som gjorde at alliansen var sprikende. Russland står nå overfor en mer fasttømret allianse enn tidligere.

4. Tyskland viser forsvarsmuskler

Det fjerde feilgrepet Heier lister opp handler om Tyskland, som har landet på å bruke 100 milliarder euro på å fornye landets forsvar som følge av krigen.

– Det tyske Bundeswehr (det tyske forsvaret, journ.anm.) får mye større økonomiske muskler i årene som kommer og Tyskland vil antagelig bli en dominerende europeisk militærmakt, ikke langt fra de russiske grensene. Dette er en kjempetabbe av Russland, sier Heier.

Les også: På innsiden av Stoltenbergs høye Nato-spill

SEIER?: Tormod Heier er professor ved Forsvarets høgskole. Han tror en seier i Luhansk gir en kjærkommen mulighet for Putin til å gjenreise tillit i det russiske folk, men at krigens konsekvenser vil være alvorlige for Russland.

Kontroll eller katastrofe?

Analytikere har ment at Russland har tatt en pause i krigføringen etter å ha tatt kontroll over storbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk i Øst-Ukraina. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er feil, ifølge NTB.

Mandag morgen slo en rakett ned i en boligblokk i Kharkiv. Tre personer skal være drept og 16 skadet, ifølge lokale myndigheter.

STORE SKADER: The Kyiv Independent skriver at det var en russisk rakett som traff boligblokken i industribyen Kharkiv, nordøst i Ukraina.

Samme dag skriver også Zelenskyj følgende på Telegram:

– 34 russiske bombefly de siste 24 timene er svaret til alle som snakker om denne «pausen». Den ukrainske hæren står sterkt imot og slår tilbake angrep fra flere retninger.

Professor Heier sier imidlertid at det er mulig at Russland vinner Donbas.

– Men poenget med å bruke militærmakt er å omsette militære seire i en form for politisk uttelling. For Russland har dette blitt katastrofalt på fire-fem punkter og har gjort at de aldri har vært mer sårbare.

STERK SKYTS: Ukrainske soldater skyter opp BM-27-raketter i Donbas under Russlands angrep 7. juli.

Snudd målsettingen på hodet

Tor Bukkvoll, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier det er vanskelig å si hva det vil si for Russland å «vinne» krigen.

– Russland hadde tenkt å ta kontroll over hele landet, men nå har det gradvis redusert seg til å ta over Luhansk, Donetsk og deler av Sør-Ukraina, som er et atskillig mindre område. Russland har ikke nok militær evne til å stå hardt på alle fronter samtidig. Om de skal gå fram en plass må det overføres flere styrker dit, sier han.

– Russland har endret målsettingen etter hvordan krigen har gått. Vanligvis har man en målsetting før man går inn militært, men Russland har snudd det på hodet. Hvordan det har gått militært har endret målsettingen, sier Bukkvoll.

VARSOMHET: Sjefforsker i FFI, Tor Bukkvoll, mener at man må være forsiktig med å trekke konklusjoner ut ifra små bevegelser frem eller tilbake i krigen.

Det betyr riktignok ikke at fokuset ikke kan endre seg.

– Det kan skje at Kyiv blir et mål. Om man tenker seg at Ukraina tok tilbake alt unntatt Krim, ville det nok bli sett på en seier, men mange ukrainere ville vært uenige i det. Det er det som gjør det vanskelig å si hvem som vil vinne krigen, avslutter han.

Fikk du med deg? Bruker svenskekongen i propagandavideo: