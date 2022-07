RUVENDE SKIKKELSE: Daværende statsminister Shinzo Abe i Kagoshima i 2018. Da stilte han til gjenvalg som leder av Det liberaldemokratiske partiet (LDP).

Slik var Abe: − En ekte hauk

Shinzo Abe ble statsminister i svært ung alder. Han beskrives som en «eksepsjonell politiker», tilhørte et politisk dynasti og ledet an en nasjonalistisk bevegelse i Japan. Fredag ble han drept.

– Abe er en nokså eksepsjonell politiker, samtidig som han er fra en etablert politisk familie, sier Japan-ekspert ved Universitetet i Oslo, professor Dick Stegewerns til VG.

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble fredag skutt i halsen omkring klokken 11.30 på formiddagen lokal tid. Da holdt en tale på gateplan i byen Nara for kandidatene til Det liberaldemokratiske partiet i helgens parlamentsvalg.

NB! Sterke inntrykk: En mann i 40-årene avfyrte to skudd, og ble pågrepet. I en video fra stedet kan man høre folk rope etter ambulanse og uttrykke vantro over det som har skjedd:

Både Abes bestefar og far var også politikere på toppnivå, som statsminister og utenriksminister. Abe arvet nærmest vervet som riksdagspolitiker – innvalgt fra samme valgkrets som de to forfedrene.

I motsetning til andre arvinger i lignende politiske familier i Japan, gikk han aldri på eliteskoler, og var uten særlige akademiske ferdigheter, sier Stegewerns til VG.

Likevel klatret han oppsiktsvekkende raskt, og ble landets yngste statsminister noen sinne. Som politiker markerte han seg som en populist, og sto langt til høyre i sitt eget parti. Han var også knyttet til den ultra-nasjonalistiske tankesmien Nippon Kaigi.

OPPSLAG: Folk har samlet seg rundt en spesialutgave av en japanske tabloidavisen Yomiuri Shimbun fredag. På framsiden står nyheten om at Abe er blitt skutt.

– Med et fremragende lederskap og gjennomføringsevne førte han landet ført gjennom vanskelige situasjoner i inn- og utland, sa statsminister Fumio Kishida på en pressekonferanse, da hans forgjenger fredag var erklært død.

Kishida var tydelig preget:

– Vi har mistet en politiker av enorm størrelse som elsket dette landet. Som alltid så fremover. Som alltid åpnet døren for fremtiden. Det er beklagelig.

Historisk statsminister

Abe trakk seg som statsminister i 2020, da han var blitt historisk upopulær som følge av landets håndtering av coronapandemien.

Likevel har han siden avgangen fortsatt å prege japansk politikk, og er fremdeles en av de mest kjente figurene i japansk offentlighet.

Ingen japansk statsminister har sittet lengre ved makten: Abe rakk nesten åtte sammenhengende år i sin andre periode.

Corona, OL-planlegging, Trump-forhold, økonomiske reformer, håndtering av jordskjelv i 2011 og et knippe skandaler var noe av det som preget Abes historisk lange tid som Japans statsminister:

Han var også tidenes yngste statsminister da han som 52-åring ble valgt inn for første gang, og dermed den første statsministeren født etter krigen.

– Han var svært ung, og hadde ikke engang fungert som noen slags minister før, sier Japan-professor Stegewerns.

NY MANN I NY STOL: Shinzo Abe da han i september 2006 tiltrådte som statsminister første gang. Den første perioden var over etter cirka et år.

Japan-eksperten forklarer at Abe kom til makten ved å tale imot forgjengeren Junchiro Koizumis linje på spørsmålet om Nord-Korea.

Koizumi hadde reist til nabolandet for å hente hjem japanske borgere som var blitt kidnappet av den nordkoreanske etterretningstjenesten. Møtet med Kim ble sett på som en oppmykning av forholdet – noe Abe kritiserte sterkt.

– Shinzo Abe ledet den nasjonalistiske motreaksjonen, og ble svært populær. På den måten ble han sekretær for partiet, sier Stegewerns videre. Ved neste valg ble han også statsminister.

– Det var ekstremt eksepsjonelt.

Nasjonalistiske linjer

Som statsminister fortsatte Shinzo Abe flere av sine nasjonalistiske prosjekter, forklarer professor Stegewerns:

– Han var en ekte hauk når det kom til spørsmål om sikkerhet og nasjonalisme.

Det så man ifølge professoren i form av tettere militært samarbeid med USA, han gjorde det japanske folk mer patriotiske, og innførte mer nasjonalistiske lærebøker i skolen.

FORAN TROPPENE: Shinzo Abe kjører forbi soldater i de japanske Selvforsvarsstyrkene under en markering i 2013.

– Men han lærte etter hvert at det ikke var alt man kunne si som statsminister, fortsetter han. Blant annet brente Abe seg i sin første periode på spørsmålet om sexslaver i Korea under den japanske okkupasjonen i andre verdenskrig.

Han ønsket også å avskaffe artikkel 9 i den japanske grunnloven, som krever at landet følger en pasifistisk linje og ikke har en egen hær.

Dette klarte Abe ikke å gjennomføre, selv om landets selvforsvarsstyrker vokste under ham som statsminister.

– Ekstremt trygt

Dick Stegewerns sier nyheten om at Abe ble skutt og drept fredag, overrasker fordi Japan er ansett som et særdeles trygt land – med strenge våpenlover.

– Japan er ekstremt trygt og sikkert. Det er en øynasjon, så det er vanskelig å få med ulovlige våpen inn i landet, sier han.

STANSES: Yamagami Tetsuya pågripes etter drapet på tidligere statsminister Shinzo Abe.

– Selv om yakuzaen (japansk mafia, jou. anm.) har tilgang på våpen, er det profesjonelle. De har også en uskrevet regel med myndighetene om å ikke drepe folk ustyrlig.

Stegewerns sier det likevel hender at likevel hender enkeltpersoner begår voldelige forbrytelser, selv om samfunnet generelt er mer eller mindre harmonisk. Han viser også til at våpenet som ble brukt fredag ifølge japanske medier ser ut til å ha vært hjemmelaget.

ANGIVELIG HJEMMELAGET: Et våpen dekket i tape ble funnet av politiet på åstedet i Nara fredag.

– Forbrytelser i affekt eller som følge av fattigdom skjer. Men de skjer enkeltvis, og man finner raskt ut hvem som sto bak.

Gjerningsmannen fredag er identifisert som Yamagami Tetsuya. Skuddene skal ha blitt avfyrt omkring klokken 11.30 lokal tid - to minutter og 20 sekunder inn i Abes tale.

Tror dødsfallet samler partiet

Også etter at han i 2020 gikk av, preget Abe politikken i Det liberaldemokratiske partiet, som leder av den største faksjonen innad i partiet.

Likevel tror ikke Stegewerns Abes død vil ble en krise for hans parti:

– Abe hadde ikke den typen karisma, og holdt seg lenge ved makten fordi opposisjonen rotet det til fullstendig, sier han.

I SORG: Statsminister Fumio Kishida under en pressekonferanse etter drapet på Shinzo Abe fredag.

I stedet mener han drapet på Abe vil føre til et brakvalg for partiet hans denne helgen, og dermed gi dem et absolutt flertall i underhuset og .

– De vil få mange støttestemmer. Valget er ikke blitt utsatt til tross for det som har skjedd. Det mener jeg ikke er bra for demokratiet, sier Stegewerns.