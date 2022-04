DREPT I RAKETTANGREP: Valeria Glodan og datteren Kira.

Ukrainske myndigheter: Valerie og babyen drept i rakettangrep

Russland angrep boligblokker i Odesa, og åtte personer mistet livet. Blant dem en ung mor og hennes tre måneder gamle baby.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Mine kjære, i himmelrike! Dere er i våre hjerter, skriver den gjenlevende ektemannen Juri Glodan på Facebook, med flere bilder av kona Valeria og datteren Kira som ikke rakk å bli mer enn tre måneder gammelt.

Det er Anton Gerashchenko, rådgiver for innenriksministeriet som har lagt ut linken til Juri Glodans facebook-profil.

– Han mistet sin babydatter, sin kone og mor. Jeg kondolerer, Juri. Din sorg er grenseløs, skriver Gerashechenko.

Også det ukrainske parlamentet har publisert bildet, og skriver:

– Deres liv ble tatt av Russland i dag da en rakett traff en boligblokk i Odesa. Russland er en terroriststat. Vi vil aldri tilgi og glemme. Hvil i fred, våre engler.

Åtte personer er så langt bekreftet etter at russiske raketter traff to boligblokker i Odesa, sør i Ukraina. Byen har frem til nå ikke blitt angrepet i like stor grad som andre byer under krigen.

President Zelenskyj fortalte på en pressekonferanse om angrepet, og bekreftet at et spedbarn på tre måneder er drept.

Mange har skrevet kondolanser til den gjenlevende faren etter at nyheten ble kjent.

Redaktør Olga Rudenko i Kyiv Independent refererer et innlegg som den avdøde kvinnen skal ha skrevet på Instagram for 11 uker siden:

– Dette var de beste 40 ukene noen sinne. Jenta vår er en måned nå. Pappa kjøpte blomster til henne for første gang. Det er et helt nytt nivå av lykke.

Utenriksminister Dmytro Kuleba har også kommentert angrepet i Odesa, på Twitter.

– Det eneste målet med det russiske rakettangrepet på Odesa er terror, skriver utenriksministeren som mener Russland må behandles som en stat som støtter terror.

– Ingen forretninge, ingen kontakt. Ingen kulturelle prosjekter. Vi trenger en mur mellom sivilisasjonen og barbarene som bomber fredelige byer med missiler.