Russiske soldater i gatene i Mariupol 12. april.

Ber Ukraina legge ned våpnene i Mariupol - hevder de har omringet soldater

Russland ber de gjenværende soldatene i Mariupol om å overgi seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er det russiske nyhetsbyrået TASS som skriver dette.

Ifølge dem er fristen søndag morgen, klokken 6 lokal tid, for at de som fremdeles kjemper på ukrainsk side skal legge ned våpnene.

Tre timer etter fristen var det ingen meldinger om aktivitet i området.

Litt etter klokken 10 norsk tid melder det russiske nyhetsbyrået RIA at russiske styrker har omringet flere hundre soldater ved Azovstal-stålverket i Mariupol. Disse opplysningene er ikke bekreftet.

Tass siterer generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet. Han sier at russiske soldater fra klokken 6 lokal tid kommer til å heise røde flagg og at den ukrainske siden hvite som et tegn på at våpenstillstanden respekteres.

Etter at den er bekreftet via avtalte kommunikasjonskanaler, kan ukrainske styrker mellom klokken 6 og 13 lokal tid trekke seg ut av området «uten våpen og ammunisjon».

I uttalelsen heter det at de som gjør dette vil bli behandlet i tråd med Genevekonvensjonene for krigsfanger. De sier ikke noe om hva som vil skje med soldater som nekter.

Mizintsev oppfordret i tillegg alle ukrainske styrker i hele landet om å legge fra seg våpnene for å unngå samme skjebne som i Mariupol.

Hevder de har kontroll over byen

Den viktige havnebyen Mariupol har i syv uker vært beleiret av russiske styrker, og har siden vært preget av harde kamper og angrep.

Lørdag kveld hevdet Russland at de har full kontroll over de urbane delene av havnebyen, men at noen få ukrainske soldater er igjen på et industriområde.

– Hele byområdet er fullstendig ryddet for ukrainske styrker. De siste restene er fullstendig sperret inne på området til stålverket Azovstal. Deres eneste mulighet til å redde livet er å legge ned våpnene og overgi seg, sier talsperson Igor Konasjenkov i det russiske forsvarsdepartementet, ifølge BBC.

Konasjenkov hevder Ukraina har mistet over 4000 soldater i byen, og at ytterlige 1464 har overgitt seg.

Det har foreløpig ikke kommet noen kommentar fra ukrainske myndigheter på den russiske uttalelsen.

Søndag hevder Konasjenkov at russerne har frigjort gisler fra en moské i byen. Disse opplysningene er ikke bekreftet.

Tidligere denne uken kom det påstander om at ukrainske styrker er omringet og tomme for ammunisjon i byen, men ukrainske myndigheter avviste disse påstandene.

Zelenskyj: – Inhuman

– Situasjonen i Mariupol fortsetter å være alvorlig. Rett og slett inhuman. Russiske styrker fortsetter å ødelegge byer og de prøver å ødelegge alt og for alle dem som er i Mariupol, sier president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige tale natt til søndag.

Han eller andre myndighetspersoner har ikke kommentert ultimatumet fra russerne.

Zelenskyj sier at han og øverstkommanderende i militæret er daglig i kontakt med soldatene i Mariupol.

– Det har ikke vært en dag der vi ikke har søkt løsninger, både militært og diplomatisk, for å redde folkene i Mariupol. Men dette er vanskelig, sier han.

Han gjentar at Ukraina har behov for tunge våpen og fly fra støttespillere for å redusere presset fra okkupantene.

I talen sin natt til søndag bruker han også noe tid på å snakke om gjenoppbygging av Ukraina. Blant annet lover han at de som har fått hjemmene sine ødelagt, og alle som bidrar i motstanden, skal få nye hjem av myndighetene.