MER SAMARBEID: Jonas Gahr Støre, her under et nylig besøk på den Norske øvelsen Cold Response som Sverige og Finland deltok på, vil samarbeide mer med naboene.

Nato-diskusjoner med Sverige og Finland: − Veldig nær kontakt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han har snakket med Sverige og Finland om hvordan Norge kombinerer Nato-medlemskapet med å være Russlands nabo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tror både Sverige og Finland har studert Norges erfaringer nøye, fordi vi har vist at vi kan være nabo med Russland og holde lav spenning samtidig som vi er medlem av Nato, sier Støre til VG.

Sverige og Finland har startet store diskusjoner om mulige Nato-medlemskap etter at Russland invaderte Ukraina, og onsdag kom Finlands regjering med en ny vurdering av sikkerhetssituasjonen.

Der skriver de at de mener Nato er det eneste alternativet som akkurat nå kan tilby Finland kollektiv sikkerhet – men at det også kan bety «omfattende og uforutsigbart press og risiko» mot landet.

Om muligheten for at Russland vil oppfatte en eventuell Nato-søknad som en provokasjon, sier Støre at en slik reaksjon vil falle på sin egen urimelighet.

– Finland er et stabilt og demokratisk land som ikke truer noen, sier Støre.

Han understreker at både Finland og Sverige må ta valget selv, uten påvirkning fra andre land. Men det er også en prosess Norge følger tett.

SISTE: Russland advarer Sverige og Finland: - Vil i så fall ha to nye offisielt registrerte motstandere

– Skal ikke skyves

Forrige uke besøkte Støre sin svenske kollega Magdalena Andersson i Stockholm. Neste uke kommer Finlands president Sauli Niinistö til Norge.

– Har du vært i kontakt med Sverige og Finland denne uken?

– Ja, det er nå veldig nær kontakt, og det kommer jeg til å fortsette med, sier han til VG.

– Vår linje har hele veien vært at det er viktig for norsk sikkerhet at de tar sine valg på eget grunnlag. De skal ikke skyves i den ene eller andre retningen, understreker han.

Men skulle de velge å søke, sier han altså at Norge vil ønske dem velkommen.

Les også: Sverige og Finland kan bli med i Nato før sommeren

1 / 3 STATSMINISTRE: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og den finske statsministeren Sanna Marin hilser på hverandre i forkant av møtet hvor de diskuterte NATO-medlemskap i Stockholm. STATSMINISTRE: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og den finske statsministeren Sanna Marin i forkant av møtet hvor de diskuterte NATO-medlemskap i Stockholm. STATSMINISTRE: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og den finske statsministeren Sanna Marin i forkant av møtet hvor de diskuterte NATO-medlemskap i Stockholm. forrige neste fullskjerm STATSMINISTRE: Sveriges statsminister Magdalena Andersson og den finske statsministeren Sanna Marin hilser på hverandre i forkant av møtet hvor de diskuterte NATO-medlemskap i Stockholm.

Må øke samarbeidet

Den norske statsministeren sier at det uansett vil være viktig for Norge å styrke samarbeidet med de to nabolandene som har blitt tettere de siste årene.

Det er to grunner til at det er viktigere nå, ifølge Støre:

– Gjennom en god del år har vi sett at små land har all interesse av å øke samarbeid om forsvar når det gjelder innkjøp og trening, sier han og fortsetter:

– Den andre årsaken er at vi har erfart et Russland som ruster opp i nord med nye kapasiteter, og som nå har invadert et naboland og med det har valgt en helt annen profil. Dette er det veldig viktig at de nordiske nabolandene møter samlet.

I NATO: Her er den finske utenriksministeren Pekka Haavisto og den svenske utenriksministeren Ann Linde avbildet sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Har snakket om basepolitikken

Norges forhold til Russland har lenge handlet om å balansere mellom avskrekking og beroligelse: Norge er medlem av Nato, men setter samtidig noen grenser, gjennom for eksempel å ikke tillate permanente fremmede baser på norsk jord.

– Det er et bidrag til Russlands sikkerhet og til Norges, sier Støre om denne balansen.

Hvordan Norge har håndtert dette, er noe Sverige og Finland har vært interesserte i under debatten som nå pågår om deres veivalg, ifølge Støre:

– Det har vært et tema de siste månedene å dele detaljer om hvordan Norge har styrt sitt medlemskap, uten baser på norsk jord, uten atomvåpen, og med øvelser tilrettelagt godt for vårt geografiske område, sier han.

– Har Norge noen større grad av felles interesser med de nordiske landene på det området enn andre Nato-land har?

– Natos ulike medlemsland har unike historier og erfaringer vi tar med oss inn. Men spesielt de siste 10-15-årene har vi samarbeidet mer om forsvarspolitiske temaer med de nordiske landene, sier Støre.

De felles interessene mellom de nordiske landene sier han gjelder uansett om Sverige og Finland blir med i Nato eller ikke.

– Her vil den enes sikkerhet påvirke den andres. Uavhengig av hvilke valg Sverige og Finland tar, så vil samarbeidet forsterkes.