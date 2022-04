SKRYT: I kampanjebrosjyren til Marine Le Pen er presidentkandidaten avbildet med en rekke verdensledere, blant andre Vladimir Putin, her fra valgkampen 2017.

NATO-motstander kan gi Le Pen valgseier

Jean-Luc Melénchon røk ut av presidentkampen. Blir mange av hans velgere hjemme i protest på valgdagen, kan høyrepopulisten Marine Le Pen bli Frankrikes neste president.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Mange av aktørene i det franske presidentvalget er de samme som ved forrige valg, men utfallet kan nå bli et helt annet: Nemlig at Frankrike får det Nupi-forsker Pernille Rieker kaller «en slags Trump i Frankrike».

Mannen som kan endre Frankrikes politiske retning er venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon, som riktignok kom på en tredjeplass i søndagens første valgrunde, men fikk så stor oppslutning at han kan velte lasset i den avgjørende runden den 24. april.

FOLKEKJÆR: Mélenchon har slått an hos mange som er lei av å føle seg tilsidesatt av en elite i Frankrike.

«Valgthriller»

Sittende president Emmanuel Macron fikk 27,6 prosent av stemmene. Nummer to ble i år, som i 2017, høyrepopulisten Marine Le Pen fra partiet det ytterliggående høyrepartiet Nasjonal samling, med 23,41 prosent. Dette er tredje gang hun stiller til valg som president, og hennes høyeste score noensinne.

Dette kan bli en uhyre jevn valgthriller, sier Frankrike-ekspert Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

– De som sitter med nøkkelen, er velgerne til Mélenchon, fastslår Orban til NTB.

SNUSTE PÅ SEIER: Siste runde i presidentvalget glapp, men Mélenchon fikk nesten like stor oppslutning som annenplassen Marine Le Pen.

Ingen støtte til Macron

Fordi venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon fikk hele 22 prosent, kan han og hans velgere altså ende med å avgjøre valget.

Det som gjør Mélenchon så avgjørende, er at han ikke har gått ut og støttet sittende president Macron etter at det ble klart at han selv hadde tapt.

Flere av de andre kandidatene som ikke gikk videre var raske med å stille seg bak en av de to finalekandidatene.

Blant andre har fjerdemann på resultatlista med 7 prosent, den svært innvandringskritiske Eric Zemmour, støttet Marine Le Pen fordi alternativet, Macron, «har sluppet inn to millioner emigranter», ifølge Politico.

Flere av de andre, mindre kandidatene, har oppfordret sine skuffede velgere til å «blokkere det ekstreme høyre» i siste runde av valget, men ingen av disse har noe i nærheten av Mélenchons oppslutning.

– Kan tippe lasset

I talen som den 70 år gamle Mélenchon holdt etter at resultatet var klart, sa han at tilhengerne ikke burde stemme på Le Pen, men han sa samtidig ikke at han støttet Macron.

I praksis betyr det at Mélenchon lot det være åpent hvorvidt velgere burde sitte hjemme på valgdagen, eller stemme på Macron.

Førsteamanuensis og Frankrikekjenner Franck Orban tror mange blir sittende hjemme i stedet for å stemme på den sittende president Macron.

– De fleste vil holde seg vekk, og det kan tippe hele lasset for Macron, sier forsker Orban til NTB.

Blir Marine Le Pen president, får franskmenn en leder som er «proteksjonistisk, nasjonalistisk og veldig streng på innvandring», sier Nupi-forsker Pernille Rieker til VG.

Le Pen har måttet tåle mye kritikk for sine bånd til Russlands maktelite, men gikk tidlig i valgkampen ut og fordømte Putin for hans krig i Ukraina.

SPENT: Frankrike-ekspert Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, betegner dette som en valgthriller.

Mot «eliten»

Mélenchons parti, «Det opprørske Frankrike», har drevet valgkamp rettet mot det han kaller «den globaliserte eliten», med Macron, som av uvenner kalles « de rikes president», som mål.

Partiet vil øke skattene for de rike, heve minimumslønnen, melde Frankrike ut av NATO og er skeptisk til EU.

Melenchon har bygd opp en stor tilhengerbase blant folk som er lei status quo i Frankrike.

Også etter første valgomgang i 2017 nektet Melenchon å omfavne rivalen Emmanuel Macron, men denne gangen fikk både Mélenchon og Le Pen høyere oppslutning enn sist.