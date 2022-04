FLYKTET: Moskva-filmskaperne Anna Shishova-Bogolyubova (36) og Dmitry Bogolyubov (42) har tatt med datteren Lisa bort fra Russland fordi de kjenner seg utrygge.

Filmskapere dro fra Russland: − Farlig for oss å bli

Russlands invasjon i Ukraina forsterket følelsen dokumentarfilmskaperparet hadde hatt i flere år: Hjemlandet var ikke lenger et trygt sted å være.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som dokumentarfilmskapere med flere regimekritiske filmer bak seg, er Dmitry Bogolyubov (42) og Anna Shishova-Bogolyubova (36) vant til å være i opposisjon.

Men at situasjonen for opposisjonelle i Russland skulle kjennes så ille at det føltes direkte farlig å bli, kom brått på Anna Shishova-Bogolyubova og ektemannen.

VG snakker med den kvinnelige halvdelen av dokumentarfilmskaperduoen på telefon fra en liten landsby like utenfor Tel Aviv i Israel, som har blitt deres midlertidige bosted. Her bor ekteparet og datteren hos venner mens de venter på en egen leilighet.

En nyoppusset bolig, foreldre, filmprosjekter og en stor vennekrets måtte bli igjen i hjembyen Moskva.

– Både jobben vår og det faktum at vi er motstandere av krigen gjorde det vanskelig for oss å bli værende. Men vel så mye var det for datteren vår. Tanken på at hun skulle vokse opp i det Russland som er nå, og bli utsatt for propagandaen som spres i både barnehager og fritidssenter, er skremmende, forteller Shishova-Bogolyubova til VG.

NYANKOMMET: Lisa Bogolyubova (4) er med når filmskaperforeldrene lager et midlertidig hjem i Tel Aviv.

Laget «backup-plan»

I bakgrunnen høres fire år gamle Lisa. Hun liker ifølge moren at det er sol nesten hele tiden, og har fått plass i barnehage her i Israel. Men Lisa savner vennene i barnehagen veldig, og spør ofte etter besteforeldrene i Russland, sier moren.

Israel har blitt et sentralt «tilfluktssted» for både ukrainere på flukt fra krigen, og russere som vil ut av hjemlandet.

Landets lover åpner nemlig for at en som har minst én jødisk besteforelder kan søke om statsborgerskap.

Offisielle tall fra israelske myndigheter viser at 12.593 russere kom til Israel mellom 24. februar og 8. april.

Til sammenligning kom det 7700 i hele 2021, ifølge TRT World. Allerede utgjør russiske jøder rundt 15 prosent av Israels befolkning.

FLYTTEFOT: Den lille familien har vekslet på å bo hos ulike venner i Tel Aviv-området, mens de venter på sitt eget sted.

Selvsensur eller fengsel

Det å forlate hjemlandet var på sett og vis en «gradvis prosess», forklarer Shishova-Bogolyubova. Da ekteparet begynte å lage samfunnskritiske dokumentarer og ta opp betente tema i filmene, skjønte de at det var lurt å ha en backup-plan.

– Helt siden 2014, da de tragiske hendelsene med Ukraina begynte, har vi merket at vi gikk mer og mer i retning diktatur på så mange ulike nivå. Vi ble overvåket mens vi filmet, og flere av de opposisjonelle vi portretterte opplevde å bli forfulgt, hevder hun.

Hvis du først kommer på myndighetenes beryktede liste over «utenlandske agenter», får du valget mellom et liv i streng selvsensur, eller, før eller senere, fengsel, har det russiske ekteparet sagt til AFP.

Derfor søkte de om israelsk statsborgerskap for å ha det i bakhånd, allerede for fem år siden. For to måneder siden fikk de brått bruk for det.

MOSKVA: Lisa (4) og mamma Anna Shisova-Bogolyubova (36) på båttur i Moskva den gang da de enda kjente seg forholdsvis trygge der.

– Tragedie

Paret står blant annet bak filmen «Town of Glory», som handler om den lille byen Yelnya som påvirkes av Kremls antivestlige propaganda. Her er alle fra barnehagebarn til pensjonister blitt gjenstand for militariseringen av samfunnet. Ekteparet har ikke mottatt direkte trusler selv, fordi de har vært «heldige og forsiktige», mener Anna.

– Mens vi filmet vårt siste prosjekt hadde vi tett kontakt med menneskerettsorganisasjoner og advokater. Vi har forsøkt så godt vi kan å ta vare på oss selv, fordi vi stadig har blitt minnet på at arbeidet er risikabelt.

LANGT: Familien savner venner og familie i Moskva, men synes ikke de kan reise hjem så lange Putin styrer.

Uviss fremtid

Fra Tel Aviv sier dokumentarfilmskaperen at hun opplever at Russland er i en slags borgerkrigstilstand nå.

– Det er ikke en fysisk, men en ideologisk krig, sier hun.

– Det som skjer nå er virkelig en tragedie. Jeg bekymrer meg for de mange russerne som ikke støtter denne krigen, og som ikke kan eller får forlate regimet. Så blir de sittende fast der, og mister i tillegg det de har på grunn av sanksjoner, sier 36 år gamle Anna Shishova-Bogolyubova til VG.

Den lille familien regner ikke med å returnere til Russland i nærmeste fremtid, sier Shishova-Bogolyubova.

– Vår neste film kommer i mai, og i tiden etter må vi gå ut fra at det er for risikabelt å vende hjem. Men jeg håper at Putins regime faller snart, så vi kan komme tilbake.

Lille Lisa håper de finner seg godt til rette i Israel. Foreldrene har sagt til fireåringen at det er en «ganske lang tur» de er på.

– Noen ganger spør hun når det er vi skal tilbake til Moskva og se vennene sine. Det spørsmålet vet vi ikke ennå hva vi skal svare på, sier moren.