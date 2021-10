NØDHJELP: Militærpersonell i kamuflasjeuniform ankommer et oljedepot utenfor London mandag morgen.

Her kommer soldatene som skal redde England fra bensinkrisen

Samtidig som soldater blir satt inn til å fylle opp bensinstasjonene advarer statsminister Boris Johnson om at mangelen på drivstoff og varer hos matbutikkene kan vare frem til jul.

Av Jostein Matre

Tidlig mandag morgen møtte en gruppe soldater opp ved Bouncefield oljedepot i Hemel Hampstead like nord for London. De har den siste uken ligget i hardtrening. Ikke for å lære seg våpenbruk, eller hvordan overleve i felten.

Storbritannia er ikke involvert i en ny væpnet konflikt.

Nei, disse soldatene er satt inn i «krigen» mot tomme bensinstasjoner. De har lært seg hvordan de skal fylle opp stasjonene med bensin og diesel, slik at britene slipper timevis i kø, eller i verste fall å komme til tomme pumper.

KØ: Bensinkøene har fortsatt mange steder i England også denne helgen.

Den siste tiden har landet vært preget av en drivsstoffkrise. Mer presist en sjåførkrise skapt av blant annet Brexit, som stadig flere briter mener går skikkelig dårlig, og coronapandemien. Det har ikke vært nok tungtransportsjåfører til å kjøre bensin ut til stasjonene. Over hele landet har det vært lange køer.

200 soldater

Nå begynner ting å bedres mange steder, men fremdeles sliter de i særlig London og sørøst-England. Ifølge Sky News var 1 av 5 stasjoner tomme for drivstoff søndag i disse områdene. Bare 4 av 10 stasjoner manglet enten bensin, eller diesel.

KLARE TIL INNSATS: Soldater ved siden av en tankbil i morgentimene mandag.

Det er hovedsakelig i disse områdene de rundt 200 soldatene som i dag har blitt satt inn skal operere. Halvparten av dem er sjåfører. Resten hjelper til med å fylle opp tankbilene.

– Varebehldningen i London og Sør-England har brukt noe lenger tid på å komme tilbake til normalen enn andre deler av Storbritannia, derfor tar vi nå i bruk militærpersonell for å få fart på leveringene i disse områdene, sier en talsmann for myndighetene.

Kan ta måneder

Men selv om det nå ser ut til å gå mot en foreløpig bedring av situasjonen som har plaget Storbritannia den siste tiden, er ikke kaoset helt over ennå. Mangelen på tungtransportsjåfører er ikke over. Det er anslått at man har 100.000 færre enn hva det strengt tatt er behov for.

Det påvirker en rekke bransjer. Blant annet supermarkedene, som mange steder har slitt med leveranser. I helgen innrømmet statsminister Boris Johnson, ifølge The Times, at problemet kan vare i flere måneder, og dermed påvirke britenes julefeiring.

STATSMINISTER: Boris Johnson i Manchester i helgen.

Han mener likevel at næringslivet må ta sin del av ansvaret:

– Myndighetene kan ikke gå inn og fikse alle leddene i leveransekjeden.

En sentral del av problemet er uansett at mange av dem som tidligere har kjørt tungtransport i Storbritannia har forlatt landet som følge av Brexit. For Johnson og co var utmeldelsen fra EU viktig for å få kontroll over innvandringen i landet. Nå har de likevel måttet gi ut tusenvis av midlertidige visum for å få inn ekstra sjåfører.

Statsministeren utelukker ikke at de kan bli tvinget til å gi ut enda flere, men overfor BBC advarer han mot å tro at løsningen ligger i å slippe inn et stort antall utenlandske arbeidere. I stedet omtalte han situasjonen «en periode med tilpasninger» for den britiske økonomien.

TANKBILER: Mandag morgen rullet tankbiler med drivstoff ut på veiene.

«Hva i helvete er dette?»

Mangelen på utenlands arbeidskraft påvirker ikke bare tungtransportbransjen. Flere andre bransjer sliter også. Alt fra leketøysbutikker til elektronikkjeder og ikke minst landbruket.

Noe som heller ikke kommer til å hjelpe på julestemningen for britene. For ikke bare risikerer de at butikkene kanskje ikke har de varene som står på noen av familiemedlemmenes juleønskelister, men selve julemiddagen kan stå i fare.

En rekke kalkunbønder har nemlig måttet nedskalere produksjonen fordi det ikke er nok folk til å holde oppe det vanlige nivået. Og der vi nordmenn mesker oss med ribbe og pinnekjøtt på julaften er det kalkun som råder på andre siden av Nordsjøen.

– Mange folk vil spørre «hva i helvete er dette?» når de får julemiddagen servert. Det vil ikke være tradisjonelt, sa detaljhandelanalytiker Clive Black i et intervju med The Times i forrige uke.