ØVERSTKOMMANDERENDE: Vladimir Putin fotografert under en oppstilling på marinens dag i St. Petersburg den 31. juli.

Krigsforsker mener at Ukraina «ikke er i nærheten»: − Putin håper Vesten blir lei krigen

Vladimir Putin håper at Vesten blir lei krigen, og at høye energipriser til vinteren gir mindre lyst til å støtte Ukraina. I så fall kan Ukraina være ille ute, advarer krigsforsker.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Krigsforsker Ilmari Käihkö ved det anerkjente Aleksanteri-instituttet i Finland er ikke optimist om at Ukraina skal nå de mål som president Volodymyr Zelenskyj har satt for den nære fremtiden:

– President Putin håper at Vesten blir lei krigen, og at det kommer en kald vinter der energiprisene øker. Da trenger han kanskje ikke gjøre noe mer ved frontlinjene. Det holder med status quo for ham da Russland i dag okkuperer en femtedel av Ukraina og da Russland kan hente seg inn raskere fra sine tap enn Ukraina, sier Käihkö til VG.

President Zelenskyj sa på nasjonaldagen at Ukraina vil ta tilbake alle okkuperte områder, inkludert Krim, som siden 2014 har vært annektert av Russland.

– Om ikke støtten fra Vesten trappes opp, ser det dystert ut for Zelenskyjs håp, mener krigsforskeren.

– Forklar!

– Vesten må trappe opp støtten kraftig for å gjøre seier mulig for Ukraina. Det kan være mulig å ta tilbake de områdene som de har mistet siden den 24. februar i år, men Zelenskyj vil tilbake til slik det var fra 1991, inkludert Krim. Ukraina er ikke i nærheten av å klare det med den nåværende støtten.

– Hva med det politiske?

– Politisk er det også et problem, fordi Krim betyr mye mer for Russland enn de områdene som er okkupert ellers. Det er også et spørsmål hva folk som bor på Krim vil - om de vil tilbake til Ukraina. Folkerettslig er jo Krim ukrainsk, men det er vanskelig å si hvordan Krims befolkning skulle reagere hvis dette skulle bli aktuelt. Det var en sterk misnøye mot Kyiv i 2014, noe som gjorde at folk stemte for å bli en del av Russland. Men mange har nok angret, fordi livet under Russland har ikke blitt som de tenkte seg.

HARDT SLAG: Russiske soldater patruljerer på stålverket i Mariupol. Slaget om stålverket var ekstremt blodig, men russerne tok til slutt kontrollen.

I 2014 tok russiske styrker kontroll over Krim gjennom «små grønne menn». Området ble deretter annektert av Russland etter en omstridt folkeavstemning. De fleste land i verden anerkjenner ikke at Krim er en del av Russland.

Ilmari Käihkö er klar på at rekkefølgen for ukrainerne eventuelt må være først å ta tilbake de områdene som de har mistet siden 24. februar, deretter de delene av Donbas-regionen som separatistene har kontrollert siden 2014 - og til slutt Krim.

– Men det skulle kreve veldig mye militært å gjøre dette, samt støtte fra Vesten.

Eksperten peker på at Ukraina sliter med å gjøre en skikkelig motoffensiv i Kherson, som falt til russerne allerede i månedsskiftet februar-mars.

– Ukraina har ødelagt broene over Dnepr og burde kunne ta tilbake områdene vest for elven. Men det blir vanskelig å presse russerne lengre tilbake. Det gjenstår å se om motoffensiven lykkes, sier Ilmari Käihkö.

– Vil koste mange liv

– Hva vil en ukrainsk offensiv i alle okkuperte områdene koste?

– Det vil både koste mange liv og kan ta lang tid selv med økt militær støtte. Vi har ikke sett at Ukraina har den evnen. Trolig har vi en lang krig foran oss, og tiden er trolig på Russlands side. Det eneste måten som gjør at Ukraina kan vinne på, er mer støtte fra Vesten. Og så spørs det hvor mye de får.

KRIGSFORSKER: Ilmari Käihkö ved det finske Aleksanteri-instituttet.

– Hva kan du si om det?

– At det ikke har kommet mange løfter om militær støtte fra Vesten i sommer. Tyskland har lovet en ny støttepakke vært 500 millioner euro (4,8 milliarder kroner), men mye av pakken skal leveres i 2023. Problemet er at Ukraina er veldig avhengig av hjelpen fra Vesten, og da særlig fra USA.

– Vil USA fortsette å støtte Ukraina?

– Det er en risiko for at USA i fremtiden vil si at «nok er nok». Det er i hvert fall tre mulige scenarier for det, sier den finske eksperten:

USA sier at «nå må Europa ta hånd om sin egen sikkerhet», og Ukraina ligger i Europa. Kina angriper Taiwan - og mye av den amerikanske oppmerksomheten vil flyttes til Stillehavet. At republikanerne vinner valgene i høst og at Donald Trump kommer tilbake som president om halvannet år og sier «America first» igjen. Europa har ikke den samme evnen til å kunne støtte Ukraina militært som det USA har.

Ilmari Käihkö er altså ikke særlig optimistisk på Ukrainas vegne:

– Husk at det er lettere å forsvare enn å ta tilbake territorium. Ukraina har også lite erfaring fra offensive operasjoner.

– Fastlåst

Konklusjonen er:

– Russland forsøker å trøtte ut ikke bare Ukraina, men også Vesten. Og hvis Vesten går lei, blir det veldig vanskelig for Ukraina å vinne krigen.

Jonas Syrovatka, Russland-forsker ved Masaryk-universitetet i Brno Ii Tsjekkia, ser litt annerledes på det:

– Det ser ikke ut til at noen av partene klarer å komme videre nå. Konflikten er fastlåst og i ferd med å bli utmattelseskrig, sier Syrovatka til VG.

– Vil det gjøre Putin til seierherre til slutt?

– Jeg vil ikke si det. Vi er midt i konflikten, og alt er åpent. Resultatet avhenger av begge parters vilje til å tåle tapene. Vi kan si at Putin tapte den første delen av krigen etter som det viste seg at hans planer for krige var urealistiske - og derfor mislyktes, for eksempel felttoget mot Kyiv.

– Men på det nåværende tidspunkt tror jeg ikke vi kan si hvem som vinner siden vi ikke en gang kan definere hva en seier vil være, sier Jonas Syrovatka.

– Forregner seg

Mette Skak, lektor ved Aarhus universitet i Danmark, sier at «det er vanskelig å se at Putin har vilje til å skru ned ambisjonsnivået».

– I sin tale den 7. juli sa han at «vi har ikke begynt å føre krig for alvor». Det var en absurd melding. Og som vel avspeiler seg i at han befinner seg i et ekkokammer. Han aner ikke hva som foregår i virkeligheten. Ingen tør si det til ham, sier hun til VG.

– Eller kanskje han tror at han ved å bruke store bokstaver kan presse noe heroisk ut av den russiske befolkning. Der tror han forregner seg. De avfinner seg med at Putin sitter ved makten, men vil ikke ofre sine unge på slagmarken, utdyper den danske eksperten.