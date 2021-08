TERROR: En såret mann blir fraktet til sykehus etter terroraksjonen i Kabul torsdag.

Derfor er IS og Taliban fiender

De blir begge sett på som militante, islamistiske organisasjoner som ikke går av veien for å ta liv i sitt syns tjeneste. Likevel er de bitre fiender, og IS’ terrorangrep i Kabul torsdag kan fort bare være starten, mener eksperter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette svekker trolig Talibans tillit i Afghanistan. De får underminert historien om at Taliban kan sørge for lov og orden, og det er nok også den primære målsettingen med angrepet, sa Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken til VG om det IS-utførte terrorangrepet, som torsdag tok over 100 liv ved flyplassen i Kabul.

For å forstå hvorfor IS ønsker å sverte Taliban må vi først seks år tilbake i tid. Da så gruppen som kalles IS-K dagens lys. De ble dannet av militante opprørere fra Pakistan sammen med misfornøyde Taliban-medlemmer.

– Når Taliban har lagt seg på en mer moderat linje har de mistet noen av de mest radikale elementene til IS, forteller folkerettsforsker Cecilie Hellestveit.

Ulike ideologier

Til tross for noen overfladiske likheter står Taliban og IS for to helt forskjellige ideologier innen den sunnimuslimske bevegelsen, forklarer Hellestveit.

– Selv om begge har brukt selvmordsbombere så er det veldig langt mellom dem. Taliban er en lokal, nasjonal bevegelse knyttet til Afghanistans veldig strenge tradisjonelle klanstrukturer. IS er en hypermoderne ekstrem bevegelse med et globalt utsyn.

Kort fortalt bryr Taliban seg lite om hva som skjer utenfor Afghanistan og Pakistans grenser, mens IS ønsker et islamsk kalifat som strekker seg over hele den muslimske delen av verden. For dem er ikke Talibans ambisjoner store nok. De er heller ikke strenge nok.

FORSKER: Cecilie Hellestveit.

Mer ekstreme

Hellestveit forteller også at IS er mye mer ekstrem i virkemiddelbruken. De angriper med overlegg rene sivile mål. De antas blant annet å ha stått bak angrepet på en kvinneklinikk i Kabul i mai 2020, som tok livet av 24 personer, inkludert nyfødte og deres mødre. Taliban har flere ganger fordømt terrorangrep IS står bak.

IS går heller ikke av veien for å utføre angrep i for eksempel Vestlige land. Taliban, som den lokal bevegelsen den er, vil ikke gå til angrep utenfor Afghanistan og Pakistan.

Begge de to organisasjonene er sunnimuslimske, og kritiske til sjiamuslimer, som enkelte mener er vantro. IS har likevel et langt mer anstrengt forhold til sjiamuslimer enn Taliban, og mener sistnevnte ikke gjør nok i kampen mot sjiamuslimene. IS har på sin side rettet flere terrorangrep i Afghanistan mot sjiamuslimske mål.

TALIBAN: En Taliban-kriger ved et sjekkpunkt i Kabul onsdag denne uken.

Vokser igjen

I 2016, året etter at de ble opprettet, hadde IS-K opp mot 6000 krigere i rekkene. Ifølge en FN-rapport er tallet i dag et sted mellom 1000 og 2200. Mange har blitt drept enten i militære operasjoner fra den USA-ledede koalisjonen i Afghanistan, eller av Taliban. IS har også hevnet seg ved å drepe Taliban-krigere.

De er altså langt færre enn Taliban, som skal ha rundt 80.000 krigere i sine rekker, men med ekstreme virkemidler, som ved flyplassen i Kabul torsdag legges de merke til

Nå antar man uansett at IS-grupperingen vokser igjen. Taliban må lede et land som blant annet sliter med en matkatastrofe. Skal de få humanitære hjelpe utenfra til å håndtere dette står de i et press om å bli mer moderate. Fredsavtalen de inngikk med USA ble sett på som et svik av IS-tilhengerne.

IS: På dette bildet fra 2019 står en rekke IS-krigere som har overgitt seg til afghanske regjeringsstyrker i Jalalabad. Nå vokser de igjen.

For å lykkes med en mer moderat linje i en organisasjon med mange interne stridigheter og forskjeller truer Taliban med straff mot de av sine egne som ikke følger den linjen. Det er det ikke alle av deres medlemmer som er like fornøyde med, forklarer Hellestveit. Mange skifter rett og slett side til IS, som altså ser på Taliban.

– Noen av dem er ganske fanatiske. Når Taliban har måttet inngå kompromisser, om for eksempel kvinner i arbeid, er det en stor risiko for dem at IS utvider sine rekker betydelig, sier hun, og legger til:

– Gjennom angrepet mot flyplassen, hvor 15 amerikanske og 28 av Talibans soldater omkom, får IS illustrert både egen militære styrke, og at Taliban «samarbeider» med USA. Det er et gunstig utgangspunkt for fremtidig rekruttering.

Borgerkrig

Hellestveit mener internt kaos i Afghanistan er noe IS-K vil kunne bruke til å bygge seg større. For å øke sjansene for at det skjer vil en svekket tillit til Taliban i befolkningen, slik Harpviken var inne på, være nyttig.

– IS’ våte drøm er at det blir borgerkrig mellom Taliban og regjeringsstrukturene som vi har vært med på å bygge opp. Det er en garanti for at IS kommer til å vokse, mener Hellestveit, som anser en borgerkrig for å være en «betydelig risiko».

Og dermed kan torsdagens angrep fort bare være starten på hva Afghanistan har i vente av bomber og blod.