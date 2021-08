To eksplosjoner ved flyplassen i Kabul: Flere skal være drept

En av inngangsportene til Hamid Karzai-flyplassen er utsatt for et angrep. I tillegg har det vært en eksplosjon utenfor et hotell.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadede, opplyser UD.

Eksplosjonen skjedde utenfor Abbey gate på flyplassen, hvor et stort antall mennesker torsdag har vært samlet i håp om å komme seg ut av landet.







Pressetalsmann John Kirby i Pentagon bekrefter at eksplosjonen skyltes et «komplekst angrep». Foreløpig informasjon tyder på at det var en selvmordsbomber, skriver både Reuters, CNN og New York Times.

Den andre eksplosjonen skjedde utenfor Baron hotel, som ligger like ved Abbey Gate.

Her kommer skadde til et sykehus i AKbul, ifølge en videosending av Asvaka News.

Siste nytt om antall skadede og døde

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon bekrefter på Twitter at det er uvisst antall offer, og at det er amerikanere blant dem.

Taliban hevder i en uttalelse at minst 13 personer, deriblant barn, skal være drept. Samtidig siterer Al Jazeera kilder i Talban på at 11 mennesker skal være drept eller skadet, og at det skal være utenlandske borgere blant dem.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal ansatte i det amerikanske forsvaret være blant de sårede. Politico sier de har tre uavhengige kilder på at det er amerikanere blant de døde.

Utenriksdepartementet her i Norge sier de jobber med å skaffe seg pålitelig informasjon om omfanget.

– Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadede. Det er for tidlig å si noe om personer med tilknytning til Norge er berørt, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD til VG.

Forsvaret: Alle ansatte gjort rede for

Forsvaret opplyser til at alle de norske som er stasjonert på flyplassen i Kabul, er gjort rede for.

– Alle nordmenn som er tilknyttet og på innsiden av basen, altså tilknyttet sykehuset og evakueringen, er gjort rede for. Vi har ikke kontroll på de som eventuelt er på utsiden., sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG.

KAOTISK: Situasjonen ved Hamid Karzai-flyplassen i Kabul har vært dramatisk og uoversiktlig siden Taliban tok over kontrollen i landet tidligere denne måneden.

Advarte mot terrorfare

Tidligere torsdag advarte Utenriksdepartementet norske borgere om økt fare for terrorangrep ved flyplassen i Kabul. Det skjer etter at det onsdag kveld kom en konkret terrortrussel mot flyplassen.

– Jeg kan bekrefte at det kom inn en konkret terrortrussel i går ettermiddag-kveld, sa talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, til VG torsdag ettermiddag.

Han fortalt videre at trusselen ikke var spesifikt rettet mot noe som skulle skje i går, men at det var i går den kom.

– I operasjonsområdet jobbes det nå med å kartlegge hvor denne trusselen kom ifra, og omfanget av den, opplyser talsmannen.

Moen forklarer at koalisjonen, altså Norge sammen med våre allierte, nå gjør som de alltid gjør i en militær operasjon; tilpasser seg trusselbildet.

– Det er det normale, og det gjør vi også denne gangen. Det er iverksatt tiltak, men jeg kan naturlig nok ikke gå inn på hvilke, sier Moen, som legger til at de står skulder til skulder med de amerikanske styrkene på flyplassen nå.