Terrorangrep mot flyplassen i Kabul – Over 70 døde

Selvmordsbombere angrep en inngangsport og et hotell utenfor Hamid Karzai-flyplassen. Minst 60 afghanere og 13 amerikanske ansatte er drept.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

USAs president Joe Biden sier de ikke vil la seg skremme og stoppe evakueringene. «Til dere som utført dette angrepet og andre som ønsker å skade Amerika: Vi vil ikke tilgi, vi vil ikke glemme, vi vil finne dere og sørge for at dere betaler», sier Biden.

Pressesjef Jen Psaki i Det hvite hus bekrefter at 31. august fortsatt er datoen amerikanerne forholder seg til. Presidenten har aldri vurdert å endre den. Hun sier at et samarbeid med Taliban er nødvendig for å få gjennomført evakueringen.

Antallet drepte: Nyhetsbyrået Nyhetsbyrået AP skriver at mer enn 60 afghanere er blitt drept i angrepet. De siterer det de kaller «afghanske helsemyndigheter». Også Washington Post, BBC og Wall Street Journal opererer med dette tallet. CNN siterer afghanske helsemyndigheter på det samme tallet.

Minst 140 er skadet, ifølge afghanske helsemyndigheter.

Flere amerikanere: Amerikanske myndigheter bekrefter at 13 amerikanske ansatte er drept, mens 15 er skadet.

Ingen norske ansatte: Alle de norske som er stasjonert på flyplassen i Kabul, er gjort rede for. «Vi har ikke kontroll på de som eventuelt er på utsiden», sa oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG tidligere torsdag.

En talsmann for Taliban sier til Reuters at minst 28 av de drepte etter terroraksjonene var Taliban-medlemmer.

Her skjedde angrepene

Angrepet kom kun timer etter folk ble advart om å holde seg unna flyplassen, på grunn av terrorfare.

Et selvmordsangrep skjedde utenfor Abbey gate på flyplassen, hvor et stort antall mennesker torsdag har vært samlet i håp om å komme seg ut av landet.







– Det var to selvmordsbombere, antatt å være IS-krigere, sa general Kenneth McKenzie fra US Central Command på en pressekonferanse torsdag kveld.

Deretter ble det en skuddveksling med flere andre krigere.

Den andre eksplosjonen skjedde utenfor Baron hotell, som ligger like ved Abbey Gate:

– Forventer at angrepene vil fortsette

Da USAs president Joe Biden valgte å trekke USA ut 31. august, tross store protester fra land som Tyskland, Spania og Norge, pekte han på faren for at IS kan angripe flyplassen. Terrorgruppen tok torsdag kveld på seg ansvaret for angrepet.

General McKenzie fra US Central Command påpeker at det ofte bruker å komme flere angrep etter hverandre.

– Vi har andre aktive trusler, ekstremt aktive trusler mot flyplassen, sa general McKenzie.

Det går på alt fra at raketter blir fyrt av inn mot flyplassen, bilbomber og flere selvmordsbomber.

– Trusselen fra IS er ekstremt reell, og vi så den materialisere seg de siste timene, med et faktisk angrep. Vi tror det er deres ønske å fortsette disse angrepene og vi forventer at angrepene vil fortsette, sa general McKenzie.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Generalen innrømmer at de faktisk deler noe av denne informasjonen med Taliban.

– Slik at de kan gjøre søk for oss. Noen angrepet har blitt avverget av dem, påpekte McKenzie.

Detonerte bomben før sikkerhetssjekken

Selvmordsbomberen klarte ikke å komme seg inn på flyplassen, men generalens arbeidsteori er at selvmordsbomberen detonerte da amerikansk personell skulle sjekke angriperen.

For selv om personell og folk inne på flyplassen er beskyttet av høye vegger, så må de sjekke folk ved inngangspunktene.

– Angrepet skjedde ved en port. Og ved en port må vi sjekke folk før de kommer inn på flyplassen. Vi må sørge for at de ikke har en bombe eller noen andre våpen som kan finne veien om bord i et fly. Det krever fysisk screening. Du må være svært nær denne personen, sa McKenzie.

Han sier at det var flere folk utenfor Abbey Gate torsdag enn det de hadde ønsket.

– Taliban har sjekket folk før de kommer til det punktet, noen gang har søkene vært gode, andre ganger ikke, sa den amerikanske generalen.

– Du vil ikke ha noen inn på et fly med en bombe, for det kan forårsake massivt tap av liv.

USA fortsetter evakueringen

Norge har stoppet evakueringen fra flyplassen og sier at de ikke lenger kan hjelpe norske borgere ut:

USA sier de skal fortsette.

– Vi vil ikke la dem stoppe vårt oppdrag. Vi vil fortsette evakueringen, sa USAs president Joe Biden sent torsdag kveld.

Presidenten sier at evakueringsoppdraget i Kabul er ekstremt farlig, og at det er en av grunnene til at han vil ut raskt.

– Disse IS-terroristene vil ikke vinne. Vi skal redde amerikanerne der, vi vil få våre afghanske allierte ut, og oppdraget vårt vil fortsette. Amerika lar seg ikke skremme, var beskjeden fra Biden.

– Hva sier du til afghanere som hjalp amerikanske styrker, og som kanskje ikke kommer ut før 31. August?

– Jeg sier at vi skal prøve å dere ut, det betyr noe, sier Biden.

Pentagon antar at rundt 1000 amerikanske borgere fortsatt er i landet.

– Vi vil fortsette å koordinere så det er trygt for amerikanske borgere å komme til flyplassen. Hvis ikke vil vi be dem vente, sa McKenzie tidligere torsdag kveld.