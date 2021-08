Eksplosjon ved flyplassen i Kabul: Flere skal være døde

Det har vært en eksplosjon ved Hamid Karzai-flyplassen i Kabul. Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadede, opplyser UD.

– Vi kan bekrefte at det har vært en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Skadeomfanget er uklart. Vi kommer med ytterligere detaljer når det er mulig, skriver pressetalsmann John Kirby i Pentagon på Twitter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal være flere døde og ansatte i det amerikanske forsvaret skal være blant de sårede.

– Vi jobber med å skaffe oss pålitelig informasjon om omfanget. Det norske feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadede. Det er for tidlig å si noe om personer med tilknytning til Norge er berørt, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD til VG.

Reuters: Skal være døde

Forsvaret opplyser til at alle de norske som er stasjonert på flyplassen i Kabul, er gjort rede for.

– Alle nordmenn er gjort rede for og ingen nordmenn er fysisk skadet i forbindelse med eksplosjonen. Eksplosjonen skjedde på utsiden av flyplassen mens alle nordmenn er på innsiden, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG.

Eksplosjonen skal ha skjedd utenfor selve flyplassen. Foreløpige rapporter går ut på at det kan ha vært en selvmordsbomber. Det meldes også om skyting.

De første undersøkelsene peker mot at det er en selvmordsbombe, sier en ikke navngitt kilde i amerikanske myndigheter til Reuters. CNN melder det samme.

Det tyrkiske forsvarsdepartmentet melder at det skal ha vært to eksplosjoner.

KAOTISK: Situasjonen ved Hamid Karzai-flyplassen i Kabul har vært dramatisk og uoversiktlig siden Taliban tok over kontrollen i landet tidligere denne måneder. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Det hvite hus bekrefter at den amerikanske presidenten Joe Biden har blitt informert om hendelsen.

Advarte mot terrorfare

Tidligere torsdag advarte Utenriksdepartementet norske borgere om økt fare for terrorangrep ved flyplassen i Kabul. Det skjer etter at det onsdag kveld kom en konkret terrortrussel mot flyplassen.

– Jeg kan bekrefte at det kom inn en konkret terrortrussel i går ettermiddag-kveld, sa talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, til VG torsdag ettermiddag.

Han fortalt videre at trusselen ikke var spesifikt rettet mot noe som skulle skje i går, men at det var i går den kom.

– I operasjonsområdet jobbes det nå med å kartlegge hvor denne trusselen kom ifra, og omfanget av den, opplyser talsmannen.

Moen forklarer at koalisjonen, altså Norge sammen med våre allierte, nå gjør som de alltid gjør i en militær operasjon; tilpasser seg trusselbildet.

– Det er det normale, og det gjør vi også denne gangen. Det er iverksatt tiltak, men jeg kan naturlig nok ikke gå inn på hvilke, sier Moen, som legger til at de står skulder til skulder med de amerikanske styrkene på flyplassen nå.