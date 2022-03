BOMBET: Ukrainske soldater og brannmenn søker gjennom ruinene av en bygningn som ble bombet 14. mars.

Forsvarsekspert: Vesten bør gjøre mer for Ukraina - også militært

Forsker Ståle Ulriksen mener Vesten og Nato løper en stor risiko ved å så tydelig si at alliansen ikke skal blandes inn i krigen. – Da har Putin fått det akkurat som han vil, sier han.

– Hvis vi mener dette med demokratiet og menneskerettighetene og det som står i FN-pakten, hvor lander vi da? Vi snakker enorme tap hvis dette bare ruller og går, sier Ulriksen til VG.

Han er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen, tidligere assisterende direktør i NUPI, og har tidligere sittet i Forsvarspolitisk utvalg og Utenriksdepartements sikkerhetspolitiske utvalg.

Norge og flere land sendt våpen til Ukraina, men så langt unngått å gripe direkte inn. De siste dagene har det vært snakket mye om å sette en rød linje for hva vestlige land kan tillate. Det var også tema under dagens Nato-toppmøte.

Risikoen ved direkte involvering er at krigen eskalerer til tredje verdenskrig. Men det er også en stor risiko ved å la være, understreker Ulriksen.

– Den risikoen er kjempestor, det mener jeg virkelig. Da vet vi ikke hva neste steg blir. Hvis det er sånn at når Putin kan true med noe og vi for enhver pris vil unngå eskalering, da kan han bare fortsette å dytte, sier han.

– Vil man unngå krig for enhver pris, eller er det noe som er viktigere? Det er et spørsmål man må diskutere. Jeg har måttet tvinge meg selv til å tenke over hva jeg faktisk mener, og har egentlig landet på et ja: Jeg tror det er mulig med en aktiv militær inngripen fra vestlig side uten at det nødvendigvis fører til en geografisk utvidelse av krigen.

Farlig signal

Ukrainas president Zelenskyj har flere ganger bedt om at Nato skal stå for en flyforbudssone over landet, noe som så lang er avvist på grunn av faren for eskalering. Over videolink til NATO-toppmøtet torsdag ba han om mer militær støtte.

– Nato har fortsatt til gode å vise hva alliansen kan gjøre for å redde folk. Å vise at dette virkelig er det mektigste forsvarssamarbeidet i verden. Og verden venter. Og Ukraina venter veldig, på ekte handling, sa han ifølge Kyiv Independent.

Kampene fortsetter for fullt en måned etter at Russland invaderte. Beleiring, bombing og harde gatekamper har lagt områder i Ukraina i ruiner.

Tidligere denne uken sa Venstre-leder Guri Melby at handlingsrommet mot Russland begynner å bli brukt opp, og at hun tror det kan komme en folkelig reaksjon hvis Vestens ledere ikke klarer å stoppe krigføringen.

Både utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har vært krystallklare på at Norge og Nato ikke må agere på en måte som kan føre til at krigen blir enda større.

– Nato styrker sin tilstedeværelse i østlige deler av alliansen. Dette er utelukkende defensive tiltak. Natos hovedoppgave er sikkerheten til de 30 allierte. Vi har også et ansvar for å bidra til at konflikten ikke eskalerer, understreket statsminister Jonas Gahr Støre etter Nato-toppmøtet.

Men hvis ikke vesten gjør mer, mener Ulriksen det kan sende et farlig signal:

– Da har jo Putin fått akkurat det han vil. Han har fått spillerommet sitt, og vet akkurat hva kan kan forvente. Så kan han bruke så lang tid han vil i Ukraina, så lenge han har kontroll på Russland.

Måtte begrenset det

Skulle vesten stoppet Russlands krigføring i Ukraina sier Ulriksen det militært sett mest effektive ville være å angripe hovedkvarter og baser dypt inne i Russland - noe som ganske sikkert ville oppskalere konflikten kraftig.

Det mener han ikke er riktig å gjøre.

– I den type inngripen jeg snakker om måtte man ha avstått fra slike offensive operasjoner. Da måtte man ha reservert seg til enten bare å forsvare ukrainske byer mot luftangrep, stoppe all russisk bruk av ukrainsk luftrom, eller å angripe russiske styrker, men bare inne i Ukraina. Slike operasjoner vil være mer risikable for de vestlige styrkene i militær forstand, men mindre risikable i forhold til spredning av krigen, sier han.

– En operasjon basert hovedsakelig på luftvern vil antakelig innebære mindre risiko for spredning enn en operasjon bare med kampfly. Uansett vil en slik inngripen fra vestlig side være krevende, og det er ikke slik at det er overflod av langtrekkende luftvern og styrker i meget høy beredskap i NATO.

– Hvor mye skal man egentlig tåle?

Ulriksen mener faren for at dette kan eskalere uansett er reell:

– Det er jo egentlig ingen som tør å si det. Men hvor mye skal man egentlig tåle da? Dette likner veldig på 1930-tallet, når Hitler først går inn i Østerrike, så Tsjekkoslovakia, og så er det Polen sin tur, sier Ulriksen.

Han viser til russiske TV-programmer der det har vært snakket om hvordan Russland kan opprette en korridor til Kaliningrad gjennom Polen, og spilles gamle nasjonalistiske sanger om områdene som tidligere var del av Sovjetunionen.

– Her står vi også overfor en vanskelig erkjennelse: En vil så gjerne tro at det bare er en gal mann på toppen som driver dette frem. Jeg har heller ikke lyst til å demonisere russere, men det er et faktum at det er en ganske stor bevegelse i Russland som er ekstremt nasjonalistisk, sier han og understreker.

– Det er viktig at dette stopper opp, rett og slett. At Russland tar innover seg at du kan ikke erobre land ved å invadere dem lenger. De sivile tapstallene vil øke veldig sterkt om krigen fortsetter lenge.