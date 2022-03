KINAS FN-AMBASSADØR: Zhang Jun taler under generalforsamlingens møte.

Verdenssamfunnet krever at krigen stanses: Kina stemte ikke

Kina lot være å stemme på en resolusjon der størsteparten verdenssamfunnet ber om at krigen i Ukraina avsluttes øyeblikkelig.

Av Malene Birkeland

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun fortalte medlemslandene i generalforsamlingen at den humanitære situasjonen i Ukraina stadig blir mer alvorlig, men at land ikke bør tvinge andre til å «velge side» i konflikten. Det skriver CNN.

FNs hovedforsamling har vedtatt en resolusjon der verdenssamfunnet ber om at krigen i Ukraina avsluttes øyeblikkelig.

Av 193 medlemsland stemte 140 for forslaget. 38 lot være å stemme. 5 land stemte mot: Syria, Hviterussland, Russland, Eritrea og Nord-Korea.

Kina var et av landene som lot være å stemme.

MØTE: FNs generalforsamling samlet til møte om den humantiøre situasjonen i Ukraina onsdag.

Forslagene som vedtas i FNs generalforsamling, er ikke rettslig bindende og er bare en oppfordring til medlemslandene om hva de bør gjøre. Avgjørelsene som tas der har likevel betydning fordi de representerer verdenssamfunnet ved at alle 193 medlemslandene er representert.

Kina nær alliert

– Utviklingen av situasjonen i Ukraina til i dag har utløst brede internasjonale bekymringer, og det er også noe Kina ikke ønsker å se. Når det gjelder Ukraina, har Kina alltid hevdet at suvereniteten og territorielle integriteten til alle land bør respekteres, sa Zhang i oversatte kommentarer torsdag, ifølge CNN.

Han lat il at Kina vil legge til rette for fredssamtaler.

Russlands nære allierte Kina har trådt varsomt etter Russlands invasjon av Ukraina for om lag en måned siden. Beijing har oppfordret til fredssamtaler, men har ikke fordømt Moskva. Ukraina har bedt Kina involvere seg i å løse konflikten mellom Russland og Ukraina.

Kina er den største handelspartneren til Russland, både i form av eksport og import, viser tall fra både Verdensbanken og OEC.

Ikke fordømt Russlands krig

Kina har sagt at de vil sende over 13 millioner kroner til Ukraina.

Men så langt har ikke Kina fordømt Russlands invasjon mot Ukraina, og heller ikke innført sanksjoner.

De stemte blankt da FNs sikkerhetsråd tok stilling til en resolusjon som fordømte invasjonen.

Søndag gikk Kina derimot til angrep på sanksjonspolitikken til Vesten:

Da kritiserte den kinesiske viseutenriksministeren Le Yucheng økonomiske sanksjoner mot Russland og Natos utvidelsespolitikk.

– Gang på gang har historien vist at sanksjoner ikke løser problemer. Sanksjoner går bare ut over vanlige mennesker, økonomien og det finansielle systemet, sa Yucheng.

Yucheng skal også ha sagt at Nato ikke bør ekspandere østover, fordi det kan presse atom-makten Russland «inn i et hjørne».

Fikk ikke gjennomslag

Onsdag fikk ikke Russland gjennomslag for sitt FN-forslag i Sikkerhetsrådet.

Resolusjonsforslaget nevner ikke den russiske krigføringen i Ukraina, men anerkjenner at Ukraina har et stort behov for humanitær hjelp.

13 av de 15 landene i Sikkerhetsrådet valgte å ikke stemme.

Russland og Kina stemte for resolusjonsforslaget, melder Reuters.

Norges FN-ambassadør Mona Juul kom i sitt innlegg før avstemningen med kraftig kritikk mot at Russland i det hele tatt fremmet forslaget:

– Det vi har foran oss i dag, er ikke en nøytral og balansert humanitær resolusjon. Det er en distraksjon, sa hun, ifølge Norges FN-delegasjon.