Ukrainas president åpner for Donbas-kompromiss

Volodymyr Zelenskyj sier at han åpner for et kompromiss om Donbas med Russland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det fremkommer i et 90 minutter langt intervju Zelenskyj gjorde søndag med avisen Meduza og TV-kanalen Dozhd.

– Jeg forstår at det er umulig å tvinge Russland til å frigjøre territoriet fullstendig, dette vil føre til en tredje verdenskrig, sier Zelenskyj ifølge Meduzas skriftlige gjengivelse av intervjuet.

Deretter fortsetter han:

– Det er derfor jeg sier at det er et kompromiss. Gå tilbake til der det hele startet, og der vil vi prøve å løse problemet med Donbas, det komplekse problemet med Donbas.

Donbas-regionen i Øst-Ukraina har vært gjenstand for konflikt siden 2014 da russiskstøttede separatister tok kontroll over byene Donetsk og Luhansk.

Mandag møtes russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjoner i Tyrkia. Samtalene varer til onsdag. Der vil Ukraina kreve våpenhvile, tilbaketrekking av russiske styrker og klare sikkerhetsgarantier, ifølge Zelenskyjs sikkerhetsrådgiver Mykhailo Podoljak.

ZOOM: Slik ble det halvannen time lange intervjuet med Zelenskyj gjennomført.

Zelenskyj understreker at han vil ha en snarlig slutt på krigen.

– Jeg vil ikke ha hundretusenvis av døde.

Presidenten sier også at han forstår at Russland vil kunne stille krav om at Ukraina er nøytralt, altså ikke medlem i Nato.

– Dette forhandlingspoenget er forståelig for meg og det blir diskutert, det blir grundig vurdert.

Et løfte om at Ukraina ikke går inn i Nato må imidlertid bestemmes gjennom en folkeavstemming, sier Zelenskyj.

Det russiske medietilsynet har søndag kveld advart medier i landet mot å gjengi intervjuer med den ukrainske presidenten. Mediene som har gjort dette intervjuet skal undersøkes, melder Reuters.

Meduza, som intervjuet Zelenskyj søndag, er en russiskspråklig avis som har base i Latvia. Nettsiden deres ble blokkert i Russland i starten av mars.