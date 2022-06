«Hvordan truet hun Russland?»

«Hvordan truet hun Russland?» Kira og moren var sjanseløse da Putins styrker slo til.



Til VG forteller faren som overlevde, hele den desperate historien bak bildene som gikk verden rundt.

Den 23. april startet som en lys og varm påskemorgen i den sørlige ukrainske byen Odesa.

Ifølge Yuri Glodan (30) var det en slik morgen «som startet med kyss fra de du elsker».

De var alle samlet: Yuris kone Valeria, datteren Kira og svigermoren Lyudmila, som hadde flyttet inn med dem da krigen startet.

De brukte formiddagen på å drikke kaffe og snakke om fremtiden. Like før klokken 14.30 gikk den nybakte faren ut for å handle inn til middag.

Mens han var inne på butikken hørte han en enorm eksplosjon og løp tilbake mot leiligheten.

Synet som møtte ham var boligblokken – deres hjem – ødelagt og i brann.

Bare to måneder tidligere, da russiske styrker krysset Ukrainas grenser grytidlig på morgenen den 24. februar, hadde han og kona Valeria Glodan (27) tatt et vanskelig valg.

Valeria nektet å dra fra familiens hjem i den tradisjonsrike havnebyen Odesa. Datteren var bare en måned gammel. Hun og Yuri var over seg av glede da hun ble født.

Tre uker før krigen brøt ut, skrev Valeria på Instagram:

«Dette er et nytt nivå av lykke!»

Mens millioner av ukrainere flyktet, så de køene ved grensen, at mennesker gikk uten mat i dager i påvente av å slippe ut av landet.

De nybakte foreldrene forsøkte å vurdere: Hva er best for datteren vår?

Valeria landet på at hun ikke turte å legge ut på en så krevende flukt med en nyfødt som trengte så mye omsorg og ro.

Februar og mars kom og gikk.

Men så ble kampene bare verre.

Og så, plutselig, nådde krigens verste mareritt dem.

Fra bakken utenfor boligblokken så Yuri at etasjen deres var truffet.

Sammen med brannmenn og andre frivillige tok han seg desperat opp trappene til leiligheten.

Han begynte å lete etter familien sin i ruinene.

– Veggene var ødelagte, betong var blitt til sand, metallbiter lå strødd over alt. Vann sprutet ut fra knuste rør, det var flammer og kvelende røyk, sier han.

I ruinene fant han til slutt tre ødelagte kropper. Tre generasjoner, en datter, en mor og en bestemor, lå der livløse.

– Min familie døde. De ble drept. Mitt siste håp døde også. Min verden og mitt liv døde med dem.

– Jeg dro bare ut for å handle inn til middag, og når jeg kom tilbake var ikke min familie lenger i live. Et ødelagt bygg, blod og død.

Historien om den drepte babyen Kira og hennes familie fikk stor oppmerksomhet internasjonalt rett etter angrepet i Odesa.

Bildene som Valeria hadde delt på Instagram før hun og datteren ble drept ble publisert verden rundt.

Bare timer etterpå snakket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om Kira i en videotale: «Hvordan truet hun Russland?»

Yuri uttalte seg kort til BBC dagen etter angrepet, men så ble det stille. VG kontaktet ham, men han sa han trengte tid, så vi ventet.

Nå vil Yuri snakke. Han er ikke bare i sorg. Han koker over av sinne.

30-åringen forsøker nå, halvannen måned senere, å finne ord på det aller, aller vanskeligste:

– Bare det å ta inn over seg at min datter aldri vil se solen igjen, aldri vil smile, aldri vil si «mamma» og «pappa» for første gang. Hun rakk aldri å forstå hva liv er. Hennes hender vil aldri holde en leke igjen.

Han bryter opp tankerekken, før han sier videre:

– For en glede det var å se henne vokse, å kysse henne og klemme henne på morgenen. Denne gleden er nå tatt fra meg, stjålet fra meg på verste vis.

Han sier han kanskje aldri igjen vil kunne si at «han har det bra».

– Jeg må samle styrke og forhandle med meg selv.

En måned etter angrepet dro han tilbake på jobben som baker, men når kveldene kommer tar tankene overhånd og han sier han ikke klarer å gjøre noe med det.

– Det er vanskelig for meg å forstå og akseptere at jeg ikke lenger har en familie. Jeg sørger og gråter av smerte og en ensomhet som river meg helt i stykker fra innsiden.

Syritka Alona (27) var Valerias forlover og en av hennes bestevenner.

– Den siste uken snakket vi så mye sammen om å få henne ut. Vi diskuterte ulike muligheter. Planen var å dra i slutten av april, forteller hun til VG.

Syritka (t.h) under Valeria og Yuris bryllup.

Selv hadde Syritka flyktet til Spania, og derfra forsøkte hun å overtale venninnen til å dra fra Odesa.

Valeria var så usikker.

Frem til da var Odesa blant byene i Ukraina som var minst direkte rammet av russiske angrep.

Valeria og Yuri tenkte også at Odesa, Ukrainas kulturelle hovedstad, med så lang historisk tilknytning til Russland, med så mange russisktalende, og så mange med familiebånd til Russland, ikke ville bli angrepet.

– Vi tenkte at Putin ikke ville tørre å ødelegge denne byen. Ingen av oss kunne forestille oss at en rakett ville treffe en tilfeldig boligblokk i Odesa, sier Syritka.

– Men så skjedde jo akkurat det.

Den siste gangen de to venninnene snakket sammen var 21. april.

– Det var umulig ikke å elske henne. Hun lette alltid etter ting som fikk meg til å le, hun inspirerte meg så mye. Vi kunne snakke om litteratur, filosofi og historie i timevis, sier Syritka.

Hun får ikke ut av hodet sitt følelsen hvor meningsløse drapene er.

– Vi levde fredelige liv, vi rørte ingen, vi ville bare nyte rolige kvelder med familien, besøke hverandre, reise og leve.

Sasha, en annen venninne i gjengen, forteller:

– Vi var 27 år gamle, vi hadde akkurat startet livene våre. Vi hadde fått barn, skapt familier og drømte om fremtiden.

Valeria og Sasha

Hun sier hun fortsatt kan høre Valerias latter i hodet sitt.

– Jeg kan ikke tro at jeg snakker om henne i preteritum nå.

27. april samlet en stor folkemengde seg i katedralen i Odesa. Tre kister ble båret frem, to kister i normal størrelse, og en ekstra liten.

Erkebiskopen i byen, Alexander Malichenko, tok ordet.

«Vi hedrer minnet til en mor og en datter som forsøkte å beskytte et barn. Vi må alltid huske at Gud er over oss, og at han vil straffe de som begikk denne kriminelle handlingen.»

Videre:

«Disse menneskene, og spesielt dette barnet, de vil for alltid være i himmelen som helter.»

Før Kira, Valeria og Lyudmila ble senket i jorden, lente Yuri seg over datterens kiste mens han klemte hennes favorittbamse og gråt ustoppelig.

Ubeskrivelig sorg er åpenbart en dominerende følelse idet du mister hele din familie.

Men for Yuri er intenst sinne og hat også en del av det som herjer hodet hans hver kveld.

– Det finnes ikke ord som kan beskrive det sinnet, hatet og forakten jeg har overfor den russiske staten, og soldatene som drepte min familie, sier han.

– Russland har kynisk gjemt seg bak et fiktivt narrativ, mens de har angrepet et fredelig land, ødelagt byer og landsbyer, drept tusenvis av sivile, hundrevis av barn.

Siden krigens start har minst to barn blitt drept hver dag, ifølge UNICEF. 262 barn er bekreftet drept. Antallet er mest sannsynlig svært mye høyere, da det er hele byer i ruiner som ukrainske myndigheter ikke har tilgang til.

– Tre generasjoner ble drept. Hva kan være verre? Vi ville bare oppdra barn, arbeide og leve det livet Gud ga oss, sier Yuri.

Venninnen Syritka beskriver også et dypt raseri.

Hun tenker også mye på at Lyudmila, Valerias mor, er borte for alltid. Hun var russisk, født i den russiske byen Novosibirsk.

– Et russisk missil drepte en russisk kvinne, hennes datter og barnebarn. Og Russland snakker om nazister og demilitarisering? De vil utslette vår nasjon, sier hun.

Lyudmila og Kira

Syritka er bekymret for Yuri. Hun sier hun ber for at han skal finne styrke til å komme seg over sorgen.

Yuri vet ikke hvordan han skal leve videre.

– Menneskene jeg elsker kan aldri komme tilbake. Min sjel er begravet med dem. Foreldre som må begrave sine barn... hvordan kan jeg leve med en slik sorg?

Han lurer nå på hvor han skal gjøre av seg. Han sier at Odesa er en vakker by, med fantastiske innbyggere. Og familien hans er begravet der. Kan han noen gang dra derfra?

– Samtidig er det så vanskelig og smertefullt å fortsette å leve med slik sorg i en by der jeg pleide å trille datteren min og gå turer med min kone.

Han legger til:

– Der var jo en by der vi var glade sammen og nøt livet.