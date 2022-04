1 / 4 forrige neste fullskjerm

Zelenskyj: Russiske missiler traff Kyiv like etter FN-samtale

Torsdag kveld ble det utført flere missilangrep mot Kyiv, samtidig som FNs generalsekretær António Guterres er på besøk i byen. Tre personer er sendt til sykehus, ifølge ordfører Vladimir Klitsjko.

Av Oline Birgitte Nave og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ordfører Vladimir Klitsjko skriver på Telegram at hovedstaden er rammet av to angrep i Sjevtsjenkivskyj-distriktet sentralt i Kyiv.

– De nederste etasjene av et boligbygg er truffet. Redningsmannskaper og helsepersonell jobber på stedet. De inspiserer også hus i nærheten og tar folk ut. Så langt er tre ofre sendt til sykehus, skriver han i en oppdatering klokken 20.43.

Også tre missiler har truffet byen Fastiv, sørvest for Kyiv, ifølge Oleksandr Pavlyuk i Kyiv-regionens militæradministrasjon.

Angrepene skjedde samme dag som FNs generalsekretær António Guterres er i hovedstaden for å møte president Volodymyr Zelenskyj.

– Ydmyke FN

Zelenskyj sier i en tale på Telegram at totalt fem raketter har truffet Kyiv-regionen torsdag kveld.

– Russlands angrep på Mariupol stoppet ikke selv da FNs generalsekretær var i Moskva for samtaler. Og i dag, umiddelbart etter at våre samtaler i Kyiv var over, fløy russiske missiler inn i byen. Fem raketter, sier presidenten.

– Dette sier mye om Russlands sanne holdning til globale institusjoner. Om den russiske ledelsens innsats for å ydmyke FN og alt som organisasjonen representerer. Derfor krever det en sterk respons, sier han.

MØTTE PRESSEN: FNs generalsekretær António Guterres og Volodymyr Zelenskyj holdt en pressekonferanse etter samtalen i Kyiv torsdag.

Evakuering fra Mariupol

Under besøket diskuterte FN-sjefen og Zelenskyj blant annet evakuering av det beleirede stålverket i Mariupol, hvor soldater og sivile oppholder seg.

Zelenskyj sier etter samtalen at han har troen på et «vellykket resultat» når det kommer til å komme gjennom beleiringen av stålverket Azovstal, melder Reuters.

FN har tidligere uttalt at de håper å kunne evakuere sivile fra stålverket på fredag, etter at Putin «i prinsippet» gikk med på å la Røde Kors og FN bistå i evakuering fra Azovstal. Detaljene rundt hvordan evakueringen skal foregå i praksis, diskuteres ennå.

Etter møtet med Zelenskyj sier Guterres at de gjør alt i deres kraft for å evakuere personer fra Azovstal.

Russlands president sier at sivile kan forlate stålverket hvis de ukrainske styrkene legger ned våpnene, og at dette ikke er noe han er villig til å diskutere, ifølge en talsperson i Kreml.

ANGREP: De siste dagene har stålverket Azovstal blitt utsatt for en rekke luftangrep, ifølge politiet og lokale myndigheter.

Politisjef: Personer er fanget i ruinene

I overkant av ti russiske bataljoner har vært i Mariupol-området de siste dagene, samtidig som at angrepene mot stålverket Azovstal har blitt intensivert, ifølge Pentagon.

Politisjef Mykhailo Vershynin sier til CNN at det enorme stålverket ble utsatt for sine hardeste angrep onsdag kveld, med nesten 60 luftangrep. Noen av rakettene skal ha truffet området på stålverket hvor de sårede oppholdt seg.

– Det er ruiner, og personer fanget i ruinene. Det er døde og sårede – og de sårede er såret på nytt, sier Vershynin.

CNN har ikke klart å bekrefte omfanget av angrepene eller antall ofre.

Russland skal være i gang med å flytte «et vesentlig antall» soldater ut fra den beleirede byen Mariupol til Zaporizjzja, som ligger lenger nordvest i Ukraina, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

– Sikkerhetsrådet har ikke gjort nok

Guterres la ikke fingrene imellom da han møtte pressen sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– La meg være veldig tydelig: Sikkerhetsrådet har ikke gjort alt i sin makt for å forhindre eller få slutt på denne krigen. Det er en kilde til mye skuffelse, frustrasjon og sinne, sier generalsekretæren.

– Jeg ser for meg familien min i ett av husene som nå er ødelagt og svart. Jeg ser barnebarna mine løpe vekk i panikk. Krigen er en absurditet i det 21. århundret. Krigen er ond. Krig er på ingen måte akseptabelt i det 21. århundret, sa Guterres under besøket i Kyiv-forstaden Borodjanka, omgitt av utbombede boligblokker.

FNs generalsekretær besøkte torsdag også Butsja der det ble funnet drepte sivile i gatene etter at de russiske soldatene trakk seg ut. Flere var bakbundet og var skutt i hodet fra kloss hold.

Kritikk

Før Moskva-besøket høstet Guterres skarp kritikk fra Zelenskyj, som mente at FN-sjefen burde ha besøkt Kyiv først.

– Han burde ha sett grusomhetene i Ukraina før han dro til Moskva for å stille spørsmål der, sa Zelenskyj i helgen.

Zelenskyj har også anklaget FN for å være handlingslammet. Sikkerhetsrådet, der Russland har vetorett, har ikke vedtatt straffereaksjoner mot Moskva etter invasjonen av Ukraina. Zelenskyj har krevd at Russland kastes ut av rådet, men får neppe gehør for dette.