DREPT: 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og en Maren Ueland (24) ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko 17. desember i fjor. I dag ble rettssaken etter drapene nok en gang utsatt. Foto: Privat

Advokatene til drepte Louisa (24) sin familie: – Marokko må ta ansvar

RABAT (VG) Marokko må betale erstatning til danske Louisa Vesterager Jespersens etterlatte, mener familiens advokater.

Torsdag ble det klart at rettssaken etter dobbeltdrapet i Atlas-fjellene blir utsatt til 30. mai. Årsaken til utsettelsen var en begjæring fra de to advokatene som representerer de etterlatte etter danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

De begjærte at staten skulle bli en part i saken, noe dommeren sluttet seg til. Flere advokater opplyser til VG at staten nå får tid til å sette seg inn i saken, og eventuelt bli representert av en egen advokat.

DOMSTOLEN: I Salé, utenfor Rabat, ligger domstolen som skal behandle rettssaken. Foto: Mattis Sandblad

– Må ta ansvar

Advokatene Raji Lhoucine og Khalid El Fataoui, som representerer de danske etterlatte, mener at myndighetene må ta deler av ansvaret for at terrordrapene fant sted.

Lhoucine sier at det vil skade Marokkos rykte dersom de etterlatte ikke blir ivaretatt av staten ved at de gis erstatning.

– Vi begjærte at den marokkanske stat skal inkluderes i denne saken som en ansvarlig part. Vi snakker da om at Marokko skulle ha forhindret at drapene skjedde, sier Lhoucine.

MÅ TA BETALE: Advokat Raji Lhoucine mener staten må utbetale erstatning til de etterlatte. Foto: Mattis Sandblad

– Så dere mener at det er staten som bør utbetale erstatning til den danske familien?

– Ja, helt korrekt, Lhoucine.

– Hvorfor?

– Først av alt fordi deres ansvar er bevist og fordi marokkanske myndigheter har ansvaret for å beskytte retten til liv på marokkansk jord, sier advokaten.

– Vi bør gi mer oppmerksomhet til ofrene i denne saken, og da må de få erstatning, både moralsk og finansielt. Vi kan gikk be de tiltalte utbetale disse beløpene. De vil få lange straffer og kommer ikke til å betale, sier Lhoucine.

Ikke bare pengene

Advokat El Fataoui hevder det er historisk at staten må møte i retten og stå til ansvar for familien og offentligheten.

– Vi betaler skatt, og myndighetene må kunne tilby oss sikkerhet. Det skulle vært mer politi i fjellområdet. Staten må ta ansvar her, sier han.

HISTORISK: Khalid El Fataoui hevder det er historisk at staten må møte i retten og stå til ansvar for etterlatte og offentligheten. Foto: Mattis Sandblad

– Vi er her ikke for pengene, vi er her for noe mer. Vi må finne ut hvem som skal ta ansvaret. Vi vil spør myndighetene om sosialpolitikk og sikkerhetspolitikk, og om den er god nok.

Norske Maren Uelands etterlatte har ikke marokkansk advokat, men Utenriksdepartementet var til stede under høringen.

NED I KJELLEREN: Torsdag formiddag ble de tiltalte kjørt ned i kjelleren i rettsbygningen. I rettssalen satt de bak en glassvegg. Foto: Mattis Sandblad

Strenge forhold

Rettsdagen torsdag startet med at de tiltalte ble kjørt inn i kjelleren. Sist gang ble de vist frem til pressen, men ikke denne gangen.

Både utenfor og inne i rettssalen var sikkerhetsoppbudet stort. Det er ikke lov å ha med hverken mobiltelefon eller PC inn i marokkanske rettssaler, og heller ikke lydopptagere.

Bilder og kameraer er strengt forbudt.

STORT MEDIEOPPBUD: Saken følges av en rekke marokkanske medier, som her intervjuer forsvarsadvokat Hafida Makssaoui. Foto: Mattis Sandblad

Inne i den store rettssalen, som kunne minne om et kirkerom med trebenker på rad og rekke, flankerte politifolk en lang glassvegg som skilte de 24 tiltalte mennene fra rettssalens tilhørere og parter.

Tre dommere satt i enden av rommet, mens aktor i saken sto på et podium til høyre for dem. Advokatene i saken satt fremme i salen, men på de samme benkene som tilhørerne.

Lydanlegget gjorde det til tider vanskelig å høre hva både dommer, aktor og advokater sa, særlig fordi døren til rettssalen sto åpen ut til gangen og parkeringsplassen utenfor.

30. mai starter saken på ny, angivelig da med staten som part.

Publisert: 16.05.19 kl. 20:02