Kronprinsen Haakon til tysk avis: – Trenger endring mot mer fornybar energi

Til den tyske storavisen Der Spiegel sier kronprins Haakon at Norge og verden må få fart på bekjempelsen av klimaendringene.

– Vi trenger en endring mot mer fornybar energi. Norge jobber med akselerere denne utviklingen. Vi trenger å finne en løsning som et globalt samfunn, men vi kan også gjøre mye som nasjonale stater, sier kronprinsen til der Spiegel.

– Betyr dette at Norges olje- og gassektor vil bli mindre betydningsfull?

– Ja, det vil skje, er kronprins Haakons klare svar.

Sammenligner Norge med narkolanger

Når han blir utfordret på at Norge vil bygge ut flere oljeplattformer og selge mer olje og gass, svarer han med at utviklingen mot mer grønn energi, som solenergi, burde skje fortere.

Den tyske storavisen sammenligner også Norges produksjon av grønn energi og salg av olje og gass, med en narkolanger som selger helsefarlig narkotika for å tjene penger og for å holde seg selv og familien frisk.

– Jeg tror ikke det er en passende sammenligning, svarer kronprinsen på det.

Hans miljøengasjement kommer kanskje ikke som en overraskelse. På EAT-konferansen i Stockholm i juni 2018 snakket han om rollen som «goodwillambassadør» i FNs utviklingsprogram og hvordan han og familien jobbet for å være miljøvennlige.

– For noen år siden begynte vi å bruke Miljøfyrtårn, som er et system over hva vi kaster, og hva vi forbruker – også mat. Vi prøver også å bruke matrester, og når vi har selskaper forsøker vi å ikke alltid servere kjøtt, men også fisk eller vegetar, sa han til VG den gang.

I intervjuet med Der Spiegel trekker han også fram at kongehuset og hjemmet deres på Skaugum har solcellepaneler.

Glad i elbiler

Han forklarer også at han ikke er en bilentusiast, men at han virkelig liker elektriske biler.

– Da jeg var liten fant jeg det utrolig spennende å samle på fjernstyrte biler. Jeg lærte mye fra dem; hvordan individuelle deler blir en helhet og hvilke gode ting som kommer ut til slutt. Elbiler bringer tilbake denne følelsen fra min barndom, sier han til avisen.

Han forteller videre at han har hatt elektriske biler i 15 år allerede, og at den første var av den norske modellen Think.

– Den hadde noen svakheter; jeg stoppet nesten på motorveien flere ganger. Siden den gang har mye forandret seg, heldigvis.

